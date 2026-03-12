El cobre seguiría con precios elevados en los próximos 5 a 10 años

El cobre cumple una función clave en múltiples actividades industriales y desarrollos tecnológicos que vienen creciendo en todo el mundo. Foto: Arcediano Recuperaciones

El precio del cobre, principal producto de exportación del Perú, podría mantenerse en niveles altos durante los próximos años debido a una demanda global en crecimiento y a una oferta que avanza con mayor lentitud. Así lo señaló Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), al analizar las tendencias del mercado internacional de minerales.

El economista indicó que, aunque no es posible predecir con precisión la evolución de la cotización de un commodity, el análisis de los factores de oferta y demanda permite identificar escenarios probables. En el caso del cobre, afirmó que existe un fundamento “clarísimo” que explicaría un periodo prolongado de precios elevados.

Demanda impulsada por cambios tecnológicos y energéticos

Macera explicó que el cobre tiene un papel central en diversos procesos industriales y tecnológicos que se expanden a nivel global. Entre ellos mencionó la digitalización de la economía, la electrificación del transporte, el desarrollo de vehículos eléctricos, la inteligencia artificial y la expansión de nuevas redes eléctricas.

Estos cambios han incrementado la demanda del metal, mientras que la producción no puede crecer al mismo ritmo debido al tiempo que toma desarrollar proyectos mineros.

“Es un crecimiento gigantesco en la demanda que no ha venido acompañado o no puede venir acompañado de una oferta que no está a la misma velocidad, porque es una mina de cobre en el Perú demora muchísimo, pero en todos lados demora. Entonces, la demanda sube, oferta se queda más o menos plana, como consecuencia el precio se eleva. Eso debería mantenerse, no lo sabemos, pero debería mantenerse relativamente alto, esperamos, ojalá entre los 5 o 10 años”, explicó a la Agencia Andina.

Los cambios tecnológicos elevan la demanda del metal, mientras la producción avanza más lento por los largos plazos de los proyectos mineros. Foto: Blogs Uninter

Diferencias con el comportamiento del oro

El director del IPE indicó que el oro responde a factores distintos, ya que su valor no está determinado principalmente por el uso industrial.

“El oro vale en realidad como activo de refugio, de reserva, como activo especulativo. En momentos en donde tienes alta volatilidad global por el susto de la guerra, por el valor del dólar, ¿qué hace la gente? Van al oro”, explicó.

Debido a estas características, sostuvo que su cotización suele estar asociada a periodos de incertidumbre económica o geopolítica.

En ese contexto, consideró que las reservas internacionales del Perú deberían concentrarse en activos que presenten menor variación en sus precios y que permitan prever con mayor claridad su comportamiento, además de generar rentabilidad.

Las declaraciones fueron realizadas tras su participación como panelista en la convención de la pequeña minería formal Indumin 2026, organizada por GERENS y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El oro se rige por variables diferentes, ya que su cotización no depende principalmente de la demanda industrial. Foto: Energiminas

Avances y pendientes en la ley MAPE

Macera también se refirió al debate sobre la Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y a la situación de la minería informal en el país.

“Lamentablemente, no avanzamos en la ley MAPE. Pero sí hay que reconocer un avance en los 50 mil Reinfos que se excluyeron el año pasado y que no se reincorporaron en la norma que se aprobó en diciembre último, que era parte del pedido”, explicó a Andina.

El economista indicó que la normativa debe reconocer la existencia de pequeños productores que buscan avanzar hacia la formalización, pero que enfrentan dificultades regulatorias.

“Lo que no puedes tener son dimensiones gigantescas de trabas regulatorias que hacen imposible que incluso el mejor intencionado de los pequeños mineros, no lo va a poder hacer. Eso no puede ser”, dijo.

Actividad ilegal y riesgos institucionales

Macera señaló que existe un grupo de operadores que realiza extracción de oro vinculada al crimen organizado y a actividades violentas.

La extracción ilegal de oro genera alrededor de USD 12.000 millones anuales. Foto: Ojo Público

“Los que quieren ir avanzando en este camino tienen que tener una posibilidad de hacerlo de manera realista sujeto a lo que se les puede exigir, eso tenemos que separarlo de los criminales”, afirmó.

Según estimaciones del IPE, la minería ilegal de oro mueve cerca de USD 12 mil millones al año. A esta actividad también se estaría sumando la extracción ilegal de cobre debido a sus altos precios en el mercado internacional.

“Mi preocupación es que con esa cantidad de plata, es muy fácil comprar influencia”, indicó.

“Son USD 12 mil millones, pero si uno piensa sacarle el 1% o 2%, estamos hablando de USD 120 a USD 240 millones y si quisieran invertir esa cantidad de plata para comprar influencias, espacios políticos, medios de comunicación, alcaldías, gobiernos regionales, es mucha plata, eso hace más complicado la lucha esta lucha”, dijo.

“Porque lo que está en juego es bastante dinero y lo que uno sospecha, es que mucho de las cosas que hemos visto en el último año, puede tener que ver con justamente con mantener esa prebenda y que el negocio siga andando”, dijo.