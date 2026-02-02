China se convertirá en el primer productor de cobre de Perú al cierre de 2025

Las Bambas, operada por MMG Limited de China Minmetals Corporation, lidera la producción de cobre en Perú hasta noviembre, con 379.085 toneladas métricas finas.

La presencia de empresas chinas en la minería de cobre en Perú ha transformado de manera marcada el mapa productivo nacional en la última década. Por primera vez, una empresa de capital chino cerrará el año como la mayor productora de cobre del país, tras un periodo de crecimiento acelerado que supera ampliamente el ritmo del mercado nacional.

De acuerdo con los balances del Gobierno peruano, Las Bambas, operada por MMG Limited —controlada por China Minmetals Corporation—, lideró hasta noviembre de 2025 el ranking de producción nacional con 379.085 toneladas métricas finas (TMF), superando a Southern Peru Copper Corporation, Antamina y a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

China se convertirá en el principal productor de cobre de Perú en 2025: el factor Las Bambas

La primera gran empresa minera china en Perú fue Shougang Hierro Perú, que adquirió los yacimientos de hierro en Marcona en 1992 -durante la época de la privatización-, marcando el inicio de la expansión de la potencia asiática en el sector extractivo de Sudamérica.

A partir de ese momento, China consolidó su presencia con inversiones masivas en Perú, destacando el proyecto de cobre Toromocho, ubicado en Junín, por Chinalco en 2005 (iniciando producción en 2014) y Las Bambas, ubicada en Apurímac, por MMG Limited en 2014 (iniciando producción en 2016).

La inversión china domina el sector cuprífero peruano y desplaza a actores históricos en 2025.

Según datos de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Chinalco produjo en su primer año 70.262 TMF, cifra que ascendió a 220.998 TMF en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7,3%.

Pero la historia en Perú del principal consumidor de cobre en el mundo se profundizó con Las Bambas, que en 2016 se estrenó con 329.368 TMF y alcanzó 379.085 TMF en 2025 (enero-noviembre), con un crecimiento acumulado de 15,1% desde el inicio de sus operaciones.

El crecimiento de las mineras chinas multiplica por 10 el ritmo del mercado nacional

Pero el avance también se puede expresar en términos relativos. Desde 2014, la producción conjunta de estas dos mineras chinas en Perú creció a una tasa acumulada de 754%, casi 10 veces superior al aumento de la producción cuprífera nacional total, que fue de 82%.

Además, la tasa anual compuesta de crecimiento de las empresas chinas (20,7% anual) también supera de manera contundente a la tasa nacional, que fue de 5,6% anual, según los datos del MINEM.

Esto significa que, en términos relativos, el ritmo de expansión y extracción de cobre de las empresas chinas en Perú ha sido mucho más acelerado que el promedio del mercado nacional. El incremento de su producción ha sido el principal motor del crecimiento cuprífero en el país durante la última década.

Las compañías chinas multiplican por diez el ritmo promedio nacional y contribuyen a un crecimiento acumulado del 754% en el sector cuprífero desde 2014.

China sería el verdadero tercer productor mundial de cobre, por encima de Perú

Aunque tradicionalmente se reconoce al Perú como segundo productor de cobre en el mundo detrás de Chile y su estatal Codelco, en realidad perdió ese puesto ante la República Democrática del Congo en el año 2023.

Sin embargo, si se toma como referencia la proyección de cierre de Perú para 2025, con una producción estimada de 2,75 millones de toneladas, y se suma al ranking de China el 30% controlado por empresas chinas, China pasaría de 1,8 a cerca de 2,6 millones de toneladas.

De este modo, China se posicionaría en el tercer lugar mundial, superando al propio Perú, que caería al cuarto puesto en el ranking global de países productores de cobre. Así quedó la tabla en 2024:

Chile: 5,5 millones de toneladas (23-24% del total mundial)

República Democrática del Congo: 3,3 millones de toneladas

Perú: 2,7 millones de toneladas

China: 1,8 millones de toneladas

El control estatal y geopolítico de Beijing sobre las inversiones chinas en minería refuerza la presencia económica y política de China en Sudamérica.

El precio del cobre, el verdadero interés de China en Perú

¿Y cómo va el mapa cuprífero de Perú este año? Los datos oficiales muestran que la producción nacional creció de 1 millón 379.626 TMF en 2014 a 2 millones 512.740 TMF hasta noviembre de 2025. Esto significa que, en poco más de una década, la producción de cobre de Perú prácticamente se duplicó.

El precio internacional también acompañó esta evolución, pasando de 2,92 US$/lb en 2014 a 4,05 US$/lb en 2025, aunque con fuertes oscilaciones por factores de mercado, demanda asiática y contexto global.

La irrupción de Las Bambas y Chinalco como motores del sector ha desplazado el centro de gravedad de la plaza peruana, históricamente dominada por firmas estadounidenses (Cerro Verde) y canadienses (Antamina). El crecimiento de estas empresas chinas ha sido sostenido, incluso en años donde otras grandes mineras redujeron producción.

Un cátodo de cobre es una lámina de cobre de altísima pureza (99.99%) obtenida por electrólisis, sirviendo como producto base para fabricar alambres, cables eléctricos, tuberías y componentes electrónicos.

China también se lleva minerales raros del Perú sin clasificar

El otro problema con la participación de China en el mercado de cobre en Perú está en que absorbe casi el 80% de la producción nacional, pero lo hace en forma de concentrados. Jorge Manco Zaconetti (UNMSM) advierte que, a diferencia de Chile —que refina el 70% de su cobre en siete plantas—, Perú solo cuenta con una refinería, la de Ilo, y exporta casi todo su cobre como concentrado, con mucho menor valor agregado.

Empresas de capital chino como Las Bambas -que puede llegar a producir 500.00 TMF-, y Chinalco envían directamente estos concentrados a su matriz en China, donde además del cobre se recuperan minerales valiosos como oro, plata, litio y telurio, sin que Perú reciba una compensación proporcional ni ejerza control real sobre lo exportado.

Manco critica la falta de fiscalización por parte de la SUNAT, la ausencia de políticas para aprovechar la capacidad de refinación local y sostiene que este modelo beneficia a intereses extranjeros -en particular, chinos-, limita la renta minera y debilita la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.

Así se ve el concentrado de cobre que se exporta desde Perú. China concentra casi el 80% de los despachos peruanos, y es el principal consumidor global.

La influencia geopolítica de China en la industria cuprífera de Perú y la región

La participación de capitales chinos en la minería peruana es parte de una estrategia estatal de Beijing, donde conglomerados como China Minmetals Corporation y Chinalco, bajo control directo del gobierno chino y del Partido Comunista, operan alineados con intereses geopolíticos definidos fuera de Perú.

Estas empresas no solo responden a objetivos comerciales, sino a políticas de seguridad de recursos que buscan garantizar el abastecimiento estratégico para la industria y economía chinas, bajo la supervisión directa de la SASAC, que dicta sus inversiones y nombra a sus ejecutivos.

Esta avanzada ha permitido a China reconfigurar el mapa minero peruano y consolidar su influencia sobre uno de los principales sectores económicos del país. Mientras Perú hoy aporta entre 12% y 13% del suministro global, el liderazgo de Las Bambas en 2025 marca el primer cierre anual con una empresa china al frente, modificando la estructura de poder en la minería peruana y reforzando la influencia de China en la región.