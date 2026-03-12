Christian Domínguez sorprende y rechaza promocionar el negocio de helados de Melanie Martínez y su hija Camila

En medio del revuelo generado por el nuevo emprendimiento de Melanie Martínez y su hija Camila Domínguez, la reacción de Christian Domínguez ha llamado la atención. El cantante de cumbia y líder de la Gran Orquesta Internacional, padre de Camila, fue consultado sobre la promoción que varias de sus exparejas hicieron del negocio familiar de helados artesanales, un tema que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por la inesperada red de apoyo entre figuras del espectáculo y viejos rivales mediáticos.

Pamela Franco, Vania Bludau, Christian Cueva y Leonard León fueron los primeros en sumarse públicamente al respaldo del negocio ‘Delicias La Monita’, protagonizando videos y publicaciones en los que recomendaban los productos y felicitaban a Melanie y Camila por su iniciativa empresarial.

La ola de solidaridad sorprendió no solo por la diversidad de los personajes involucrados, sino también por el trasfondo de relaciones cruzadas y distanciamientos que han marcado la vida personal de Domínguez y su entorno. Frente a la consulta directa sobre si apoyaría la promoción del negocio de su hija y Melanie Martínez, Christian Domínguez fue tajante.

“No he probado los helados, no me los han mandado. Y si me preguntaras, ‘¿y si te mandan...?’, yo creo que el orden no fue el correcto. Ya eso pasaría a ser un tema mediático para que la gente siga hablando y eso yo no voy a alimentarlo de ninguna manera”, sentenció en declaraciones a ‘América Hoy’ y otros medios.

Christian Domínguez descarta promocionar el emprendimiento de Melanie Martínez y su hija, enfatizando un principio de respeto familiar.

El cantante explicó que, aunque no siente incomodidad por la campaña emprendida por sus exparejas, él personalmente no habría actuado igual: “No tengo ningún problema con el tema, ¿cómo me voy a molestar por eso? No, al contrario, tranquilidad, no nos ha incomodado a ninguno de la familia”, aclaró.

Domínguez señaló que su decisión de no sumarse al apoyo no responde a resentimientos, sino a un principio de respeto que, según él, debería prevalecer en este tipo de situaciones. “Qué pasaría si los hijos de... te piden que los apoyes en su emprendimiento, yo diría que no, no lo podría hacer por un tema de respeto y tampoco por generar algún tipo de morbo malo, no lo haría, pero es mi forma de pensar”, expresó.

El cantante insistió en que no quiere alimentar una tormenta mediática y prefirió mantener distancia de cualquier acción que pueda interpretarse como provocación o mensaje indirecto a otras personas de su entorno.

Un fenómeno viral de solidaridad y marketing

La campaña de ‘Delicias La Monita’ consiguió en pocos días lo que muchos productos buscan durante meses: volverse viral. Pamela Franco y Christian Cueva abrieron la ronda de videos, a los que rápidamente se sumaron Vania Bludau y Leonard León, este último expareja de Karla Tarazona y padre de sus dos mayores hijos.

'América Hoy' realizó un reportaje mostrando el apoyo de Pamela Franco y Vania Bludau al emprendimiento de Melanie Martínez, mamá de la hija mayor de Christian Domínguez. Además, Martínez reveló que está buscando generar ingresos extras con este y otros emprendimientos que hace desde casa. Video: América TV / América Hoy

Las publicaciones no tardaron en convertirse en tendencia y la historia fue replicada por decenas de tiktokers, generando comentarios irónicos y memes sobre la ausencia de Karla Tarazona e Isabel ‘Chabelita’ Acevedo en la lista de promotores. El gesto de respaldo entre exparejas y rivales mediáticos fue interpretado por algunos usuarios como una forma de demostrar madurez y dejar atrás viejos conflictos, mientras que otros lo vieron como una movida estratégica de marketing o incluso como un guiño para incomodar a ciertas personas del círculo de Domínguez.

Comentarios como “negocio es negocio”, “la unión hace la fuerza” o “qué bueno que las apoyen” inundaron las redes, junto con bromas sobre el posible malestar de Karla Tarazona. Melanie Martínez, por su parte, agradeció públicamente el apoyo recibido y explicó en entrevistas que el objetivo principal del emprendimiento es sacar adelante a su familia.

“Necesito generar ingresos, necesito trabajar, necesito sacar adelante a mi familia, no depender de nadie. Eso de que a veces te saquen en cara cosas es doloroso, sobre todo para una mujer. Yo, ahora mismo me dedico a trabajar desde mi casa. Hago de todo: postres, perfumes, vendo perfumes de diseñador, vendo helados y con eso trato de solventar los gastos de mi casa”, relató en ‘América Hoy’.

Además, el año pasado, Camila Domínguez reveló en sus redes sociales que mantiene un distanciamiento con su padre y con Karla Tarazona, mientras que su relación con otras exparejas de Christian Domínguez, como Pamela Franco, ‘Chabelita’ y Vania Bludau, se mantiene cercana y cordial.