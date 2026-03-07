Camila Domínguez impacta al agradecer a Pamela Franco en redes y dedicar emotivo mensaje a su hermana menor: "Eres increíble"

La publicación de Camila Domínguez destaca el importante rol de Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez, en la vida familiar. (Instagram Camila Domínguez)

La familia de Christian Domínguez vuelve a ser noticia, pero esta vez no por un escándalo, sino por un emotivo gesto de Camila Domínguez, su hija mayor, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su hermana menor y para agradecer públicamente a Pamela Franco, actual pareja del cantante, por el amor y cuidado que brinda a la pequeña.

La publicación ha generado una oleada de comentarios, tanto de admiración como de debate, en un contexto familiar que ha atravesado tensiones y distancias en los últimos años. La joven influencer, fruto de la relación entre Christian Domínguez y Melanie Martínez, compartió varias fotos y videos de la reciente celebración de cumpleaños de su hermana menor, Cataleya, hija del cumbiambero y Pamela Franco.

En la publicación, Camila se mostró feliz junto a la pequeña y le dedicó palabras que conmovieron a sus seguidores: “Siempre voy a estar para ti. Quiero que crezcas sabiendo que, desde que estabas en la barriguita de tu mamá, ya te amaba con todo mi corazón. Desde ese momento supe que serías uno de los regalos más grandes que la vida me daría”.

La adolescente, que en el pasado ha sido noticia por su distanciamiento y críticas abiertas hacia su padre, continuó con un mensaje de protección y sororidad: “Eres mi princesa hermosa y siempre lo serás. Nunca estarás sola, porque siempre tendrás a tu hermana mayor para protegerte, cuidarte y acompañarte en cada paso de tu vida. Más que hermanas, somos y seremos siempre las mejores amigas. Te adoro con todo mi corazón, hermanita”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el agradecimiento explícito a Pamela Franco, quien ha sido parte fundamental en la crianza de Cataleya y, según Camila, ha sabido ganarse el cariño y la admiración de la familia. “Gracias, Pame, por hacer tan feliz a mi hermana. Eres increíble con ella”, escribió la joven, acompañando el mensaje con una foto sonriente junto a la cantante de cumbia.

Un mensaje que genera debate y apoyo en redes sociales

La publicación de Camila no pasó desapercibida y generó una avalancha de reacciones en redes sociales. La mayoría de los comentarios elogiaron la madurez y el cariño de la adolescente: “Qué lindo que Catita crezca rodeada de personas que la aman y la protegen”, “Yo quisiera haber tenido una hermana como tú, Cami. Eres lo máximo, que ese amor de hermanas nunca acabe”.

Otros destacaron el rol de Pamela Franco: “Eso habla bien del buen trabajo que hizo Pamela como pareja de tu papá en ese entonces, se ve que ella la quiere a Cami y que siempre la incluía en todos los planes”.

No obstante, algunos usuarios interpretaron el gesto como una indirecta para Karla Tarazona, actual pareja de Christian Domínguez y madre de uno de sus hijos. Comentarios como “La gran diferencia de Karla y Pamela”, “Carla Tarazona ahorita en UCI”, o “Jajaja todo lo que haces... Por fastidiar a Karla... Ridícula”, evidencian que el trasfondo familiar sigue siendo motivo de debate y controversia.

En medio de las opiniones divididas, otros usuarios señalaron la importancia de mantener el respeto y el foco en los niños. “También soy hija de padres separados y la pareja de tu papá siempre provoca algo, sea para bien o para mal, eso se nota”, “Que nadie te diga lo contrario, los hermanos son para siempre”, “Hermosa, que lo que sale de tu corazón es como te criaron. Tu mami, sí que hizo su trabajo doble”, fueron algunos de los mensajes de apoyo.

Reencuentro familiar y distancias que persisten

La presencia de Camila en el cumpleaños de su hermana menor fue interpretada por muchos como una señal de posible reconciliación o, al menos, de convivencia cordial en el entorno familiar. Sin embargo, a pesar de haber coincidido en el evento, la joven no compartió ninguna fotografía junto a su padre, Christian Domínguez, lo que sugiere que la relación entre ambos sigue siendo distante.

En el pasado, Camila acusó al cantante de no haber sido un padre presente y de priorizar su relación con Karla Tarazona, lo que habría provocado el distanciamiento. Consultado por la prensa, Christian Domínguez evitó entrar en detalles y reiteró que los asuntos familiares deben tratarse en privado. “Eso son temas que nosotros los manejamos internamente”, declaró el cantante en diálogo con el programa ‘Q’Bochinche’, destacando que lo importante es el bienestar de su hija menor y la armonía en el ambiente familiar.

La relación entre Christian y su hija mayor ha sido motivo de atención desde que la adolescente hizo públicas sus críticas hacia él y su vínculo con Karla Tarazona. Camila llegó a afirmar que no veía a su padre desde hacía meses y que la influencia de Tarazona había contribuido a la ruptura del lazo afectivo. En contraste, la joven ha expresado gratitud hacia Isabel Acevedo, otra expareja de su padre, a quien considera como una figura positiva en su vida.

El gesto de Camila Domínguez ha sido leído por muchos como una muestra de madurez y amor incondicional hacia su hermana pequeña, así como un reconocimiento al papel de Pamela Franco en la familia. La cantante de cumbia, quien atravesó su propia tormenta mediática durante la relación con Christian Domínguez, parece haber logrado construir un puente de afecto y confianza con Camila, más allá de las polémicas y los conflictos adultos.