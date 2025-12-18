El cantante de cumbia se refirió a los comentarios de sus hijos, quienes llaman papá a la actual pareja de Karla Tarazona | TikTok

El cantante de cumbia Leonard León habló por primera vez sobre el vínculo de sus hijos con Christian Domínguez, actual pareja de Karla Tarazona. Desde hace tiempo, los menores han empezado a llamarlo “papá”, generando revuelo y especulaciones en el entorno mediático.

América Espectáculos reveló que la dinámica familiar cambió desde la separación de León y Tarazona. Incluso, la conductora de televisión llegó a acusar a su exesposo de no cumplir ni con la pensión de alimentos ni con el régimen de visitas.

En los últimos meses, el hijo mayor de León y Tarazona sorprendió con saludos especiales dirigidos a Domínguez durante fechas importantes como el Día del Padre. Estos gestos públicos alimentaron dudas sobre cómo es la relación real de León con sus hijos.

Consultado por el programa, Leonard León explicó que los continuos conflictos con Karla lo alejaron de sus hijos, y reconoció que su imagen paterna se vio opacada.

Leonard León sobre la imagen paterna de Christian Domínguez con sus hijos: “Voy a esperar a conversar con ellos”

“Lamentablemente con todo este tipo de situaciones que se han generado, la imagen paterna no la han tenido de parte mía porque obviamente yo he estado alejado de ellos por este tipo de cosas”, señaló el cantante.

El cumbiambero también sostuvo que espera el momento adecuado para conversar con los niños sobre lo vivido. Según su versión, los procesos legales impulsados por Tarazona fueron los que terminaron separándolo de sus hijos.

“Voy a esperar el momento que yo tenga que conversar con ellos, para que ellos puedan entender muchas cosas. No es que yo de repente me haya alejado de ellos, es producto de este tipo de procesos que me hicieron a mí y tuve yo que enfrentarlos”, expresó Leonard León, visiblemente afectado.

Leonard León sobre la imagen paterna de Christian Domínguez con sus hijos: “Voy a esperar a conversar con ellos”

En más de una ocasión, el cantante atribuyó al Poder Judicial la razón de esta distancia. “Fue una pérdida de tiempo porque el Poder Judicial demora mucho el proceso. Eso voy a tener que explicarles, no es que yo me haya alejado”, agregó, según cita América Espectáculos.

Por ahora, León aguarda un momento de reunión donde pueda aclarar su versión y quizás reconstruir el lazo familiar.

Hijo de Leonard León conmovió a Christian Domínguez en el Día del Padre

La última celebración por el Día del Padre dejó un momento emotivo en el mundo artístico local. Stephano León Tarazona, hijo mayor de Leonard León y Karla Tarazona, decidió dedicarle un mensaje público a Christian Domínguez, la pareja de Tarazona y padre de su hermano menor.

“Feliz Día del Padre al mejor papito del mundo, te adoro demasiado, muchas gracias por estar en mis buenos momentos y malos momentos, a pesar de los inconvenientes tú siempre serás mi papá y no importa lo que digan los demás, tú eres mi papá y siempre lo serás, te amo mucho”, escribió Stephano en Instagram, acompañando sus palabras con imágenes familiares donde aparece abrazando a Domínguez y a sus hermanos.

Hijo de Leonard León sorprendió a Christian Domínguez por el Día del Padre: “No importa lo que digan, eres mi papá”

La escena no solo fue virtual. Toda la familia, incluida Karla Tarazona y los hermanos menores Alessandro y Valentino, se organizaron para ir al aeropuerto a recibir a Christian Domínguez tras una presentación con su orquesta.

En las historias de Instagram, América Espectáculos mostró a los niños entusiasmados, entregándole regalos y presentes a Domínguez dentro del auto. El ambiente de cercanía y confianza entre ellos se volvió tema de conversación entre los seguidores y en las páginas de espectáculos.

Esta situación dejó sobre la mesa una realidad para muchas familias: los vínculos afectivos pueden tomar formas inesperadas y, a veces, ajenas a los planes de los adultos. Por lo pronto, Leonard León opta por esperar, con la esperanza de que el diálogo con sus hijos pueda darse en un futuro cercano.