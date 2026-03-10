Perú

El problema del gas natural podría acabar este 14 de marzo, pero la crisis podría continuar

La reparación del tubo de gas natural de Camisea está a 52% de avance, según detalló el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro. Si bien eso significa que el panorama del GNV mejorará, la crisis de la gasolina no se resolvería aún

Guardar
La reparación del tubo estaría
La reparación del tubo estaría a un 48%, pero esto no acabaría con las crisis de precios a causa de escasez de gasolina. - Crédito Andina

La crisis del gas natural estaría a punto de acabar en los plazos originales. Como se recuerda, la ruptura de la tubería del gas de Camisea llevó a que el Gobierno racionara el gas, y se limitara la venta de GNV a vehículos particulares y taxis. Esto llevó a que la gasolina subiera de costo (por oferta y demanda del libre mercado) y a un escenario de especulación de precios. Esto, a su vez, impacta en el precio de alimentos, como el pollo, dado el mayor costo para transportarlos.

Ahora, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, informó que los trabajos de reparación del gasoducto de Camisea registran un avance del 52%. Para el Gobierno esto abre perspectivas muy positivas para superar la emergencia en el más breve plazo. El impacto en la economía familiar peruana, sin embargo, ya está hecho, y podría inclusive no resolverse aún.

Según la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú y su director Carlos Puente, quien ha estado declarando en medios de comunicación, la escasez de combustibles como la gasolina se podría extender más allá de este plazo. Como se sabe, ya genera un impacto en los precios, ya sea por especulación o por aumento del precio de la gasolina.

El pasado domingo 1 de
El pasado domingo 1 de marzo empezó una nueva crisis en el Perú por el desabastecimiento de combustible ante una falla aún no controlada en el ducto de Camisea, en Cusco. (Foto: El Sol del Cusco)

¿Crisis se extenderá?

Carlos Puente, de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP), ha señalado que la escasez de combustibles en el Perú podría extenderse más allá de las dos semanas que estimo el Gobierno inicialmente. Esto extendería más aún el impacto que ya se siente en los precio, y el galón de gasolina podría llegar a costar hasta S/30 en el mercado nacional.

Sin embargo, si el Gobierno confía en que el ducto roto sea reparado pronto, ¿esto no acabaría con la crisis? No, para el dirigente el problema de la gasolina y del diésel es más complejo y no tendrá una resolución rápida.

Si bien el gas natural y el GLP fueron afectados directamente por la rotura del tubo de Camisea, la escasez de gasolina y diésel viene de desde finales del año pasado y si bien se agravó con la emergencia actual, es algo que ha estado creciendo a la par.

Comunicado de Calidda informando sobre
Comunicado de Calidda informando sobre medidas respecto a la crisis de gas natural. Aún si este fin de semana se soluciona lo del gas natural, la crisis de los otros combustibles va aparte. - Crédito Captura de Cálidda

GNV regresaría este fin de semana

En entrevista con RPP, el titular del Minem, Ángel Alfaro, explicó que se realiza un monitoreo permanente de las labores que ejecuta la empresa TGP, que ha reportado, oficialmente, que ya cuenta con la mayor parte del equipamiento necesario para la intervención, y que las labores se desarrollan de forma ininterrumpida para restablecer la operatividad del gasoducto en el menor tiempo posible.

“Ya se tiene la mayor parte del equipamiento, lo que falta son los tubos que se llevan al último, cuando está todo dispuesto”, indicó el ministro y añadió que los tubos pesan aproximadamente 10 toneladas y son trasladados mediante helicópteros.

Asimismo, informó que el proceso de restablecimiento del sistema contempla la puesta en operación progresiva de las tuberías de gas natural y de sus líquidos, y que, una vez reiniciado el flujo, el gas tarda entre 12 y 16 horas en llegar a la ciudad.

De igual manera, el ministro hizo un llamado a la calma y comprensión de la ciudadanía frente a la situación. “Que entiendan que esta es una crisis que la estamos administrando y estamos haciendo todo lo posible para atender a los sectores más vulnerables, a las familias y las actividades esenciales para el país”, subrayó.

Temas Relacionados

Crisis del gas naturalGasolinaPrecio de la gasolinaperu-economia

Más Noticias

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Lima? Consulta los precios actualizados

Los precios de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy

Corte de agua en 10 distritos de Lima del 12 al 18 de marzo: Sedapal aclara si cisternas pararán por falta de combustible

Usuarios de varios distritos deberán tomar previsiones para el almacenamiento de agua durante los días de corte, mientras se ejecutan labores de mantenimiento

Corte de agua en 10

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”

La ‘Zurda de Oro’, actualmente integrante del Comité Olímpico Internacional, se refirió a la posibilidad de asumir un cargo directivo en el voleibol peruano

Cecilia Tait reveló si la

Ministro de Energía y Minas admite dificultades para enfrentar crisis energética: “Nadie estaba preparado para esto”

Ángelo Alfaro envió un mensaje de calma a la ciudadanía y aseguró que el 14 de marzo todos volverán a tener gas

Ministro de Energía y Minas

Examen de admisión San Marcos 2026-II: ingresan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y hasta Zinedine a Ingeniería de Minas en sede Oyón

El proceso de admisión 2026-II de San Marcos ofreció 5.669 vacantes en 81 carreras profesionales y reunió a miles de postulantes en dos jornadas de evaluación

Examen de admisión San Marcos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Designan a exmagistrado del JNE

Designan a exmagistrado del JNE Willy Ramírez Chávarry en cargo dentro del Ministerio de Justicia

Ministro de Energía y Minas admite dificultades para enfrentar crisis energética: “Nadie estaba preparado para esto”

JNJ busca suspender al juez Juan Fidel Torres Tasso por otorgar medida cautelar a Delia Espinoza

Denuncian que el TC ya tiene listo el fallo para anular la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa debuta en Panamericana

Andrea Llosa debuta en Panamericana TV con ‘La Verdad a Prueba’ y la comparan con Laura Bozzo por su público en vivo

Karla Tarazona confesó que Christian Domínguez le pidió volver con él luego de terminar con Isabel Acevedo: “Fue un rotundo no”

Cuarteto de Nos vuelve a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre el concierto

Marisel Linares rompe su silencio sobre Adrián Villar y explica por qué le regaló la camioneta del caso Lizeth Marzano

El debut de ‘Sábado Súper Star’ vs ‘Yo Soy’: cuánto rating lograron el programa de Ernesto Pimentel y de Latina

DEPORTES

San Martín vs Circolo: día,

San Martín vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”

Pedro García criticó posible fichaje de Carlos Zambrano por Sport Boys: “Sería contratar un problema, viene como del retiro”