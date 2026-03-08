Perú

PNP captura a criminales que detonaron un explosivo en discoteca de Trujillo: menor de 17 años participó en el atentado

Los criminales estarían siguiendo órdenes de personas vinculadas a la organización criminal Los Pulpos

PNP captura a criminales que detonaron un explosivo en discoteca de Trujillo: menor de 17 años participó en el atentado. (Foto: Composición - Infobae)

Tres hombres fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) por su presunta vinculación con la explosión registrada en la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, la madrugada del 7 de marzo. Según la información policial, entre los capturados figura un menor de 17 años, quien sería el presunto autor material y supuesto ejecutor del ataque bajo órdenes de integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

De acuerdo con la información policial confirmada por medios locales, las autoridades identificaron a Luis Fabiano Jacobo Flores, Rodrigo Nicolás Ávila Peláez —alias “Nico Nico”— y a un adolescente de 17 años, todos considerados presuntos implicados en el atentado.

Luego de su captura, agentes de la PNP pudieron conocer que el menor habría actuado por órdenes de Óscar Cruz Basilio y Andy Quispe Cruz, identificados por la policía como posibles miembros y familiares de ‘Jhonsson Pulpo’, el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. La Policía ya inició el proceso de investigación de los hechos para determinar si el atentado tuvo a más involucrados.

La explosión ocurrida la madrugada del 7 de marzo de 2026 en la discoteca Dalí de Trujillo, por presuntamente estar involucradas en el atentado que dejó 33 personas heridas, según reportes oficiales.

Atentado en la discoteca Dalí: cronología y saldo

La explosión se produjo aproximadamente a las 3:30 a. m. durante una presentación musical en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana del distrito Víctor Larco Herrera, según datos de SOLTV. Decenas de asistentes participaban del espectáculo del grupo Amor Rebelde cuando ocurrió el estallido, lo que generó una estampida y escenas de pánico dentro y fuera del local.

Imágenes difundidas por medios regionales como Prensa Total de Trujillo y Sol TV evidencian mesas volcadas, vidrios rotos y a heridos solicitando auxilio o intentando abandonar la zona entre gritos y confusión. El impacto fue tal que varias personas permanecieron tendidas en el suelo o deambulaban desorientadas en el exterior, lo que refleja la magnitud del incidente.

El estallido ocurrió durante la presentación del grupo Amor Rebelde en la discoteca Dalí, ubicada en el distrito Víctor Larco Herrera. Entre los afectados hay menores de edad (Créditos: SOL TV)

El primer informe oficial, emitido por Prensa Total de Trujillo y la Gerencia Regional de Salud (Geresa La Libertad), reportó que 33 personas resultaron heridas, incluidos menores de edad. De los afectados, 17 fueron trasladados al Hospital Belén de Trujillo y 16 al Hospital Regional Docente de Trujillo; uno fue atendido en la unidad de shock trauma. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas.

Diversos equipos participaron en la atención de la emergencia: dos ambulancias —una del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) Geresa—, cuatro profesionales de salud y dos conductores. La Compañía General de Bomberos Voluntarios envió una unidad, mientras que la PNP acudió con tres camionetas para asegurar la zona y facilitar la evacuación de los heridos.

Las investigaciones policiales buscan determinar el tipo de artefacto explosivo utilizado y la motivación del ataque. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y confirmar los vínculos entre los detenidos y la organización criminal mencionada en los reportes.

La policía continúa el proceso para reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y verificar el grado de implicación de los capturados en la explosión de la discoteca Dalí.

