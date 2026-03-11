Perú

Revelan que nuevo presidente del INPE fue sancionado por traslados irregulares de reos y denunciado por violencia por su esposa

Según Canal N, el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE fue sancionado en 2008 por autorizar traslados irregulares de reclusos condenados por delitos graves y afrontó una denuncia por violencia psicológica presentada por su esposa

Guardar
El nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario fue sancionado en 2008 por traslados irregulares de reclusos y enfrenta denuncias y procesos administrativos, además de una denuncia por violencia psicológica. | Canal N

El nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Jorge Cotos Ochoa, fue sancionado en 2008 por autorizar el traslado irregular de reclusos condenados por delitos graves y afrontó una denuncia por violencia psicológica presentada por su esposa, según un informe difundido este martes por Canal N.

La televisora informó que el funcionario suma más de tres décadas de experiencia en el ámbito penitenciario, aunque en 2008, cuando ejercía como director de la oficina regional de Lima del INPE, la entidad decidió separarlo provisionalmente tras determinar que permitió el traslado de internos sentenciados por robo agravado y secuestro con documentos judiciales falsificados.

El reportaje detalla que, en 2014, el Tribunal de Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) confirmó la responsabilidad administrativa de Cotos Ochoa en estos hechos. Inicialmente, la sanción consistió en una suspensión de 20 días sin goce de haber, aunque tras una apelación se redujo a una amonestación escrita.

En 2019 y en enero de 2026, el INPE autorizó el uso de fondos institucionales para financiar la defensa legal de Cotos Ochoa en procesos por abuso de autoridad, una decisión que implicó destinar recursos públicos a litigios directamente relacionados con su función.

El INPE destinó fondos públicos
El INPE destinó fondos públicos en 2019 y en enero de 2026 para financiar la defensa legal de Cotos Ochoa en procesos por abuso de autoridad relacionados con su función

Canal N también dio cuenta de una denuncia presentada en 2016 por la esposa de Cotos Ochoa por violencia psicológica en una comisaría del Callao, sin que se conozcan detalles sobre el desenlace del caso.

La designación del funcionario, quien ocupaba previamente la dirección del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte, se oficializó mediante la Resolución Suprema N.º 054-2026-JUS, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano. Dicha resolución lleva la firma del mandatario interino José María Balcázar y cuenta con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.

José Jerí, antecesor de Balcázar, anunció a finales de enero de 2026 una reestructuración del sistema penitenciario nacional, con la creación de una nueva entidad estatal, tras detectar “deficiencias administrativas críticas” que perjudican la gestión y el control de los centros penales en todo el país.

Así, el Decreto Legislativo n.º 1710 establece la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

Jerí señaló que la medida busca corregir vulnerabilidades en los sistemas de custodia y rehabilitación. Afirmó que la reforma modificará estructuras existentes y afectará intereses particulares que han perpetuado un estado de confort institucional, pero advirtió que este cambio “es irreversible en favor de la seguridad pública”.

La designación de Cotos Ochoa
La designación de Cotos Ochoa coincide con una reestructuración del sistema penitenciario peruano y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al INPE y otras entidades de reinserción social

No obstante, mientras se completa el proceso de fusión, las entidades implicadas continúan operando y conservan sus funciones, conforme a la normativa vigente.

Cotos Ochoa, licenciado en psicología, ocupó los cargos de secretario general del INPE, asesor de Presidencia, director regional en distintas zonas del país, director del penal del Callao y del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).

Trabajó en los penales de Lurigancho y Miguel Castro Castro y participó en la elaboración de proyectos normativos del sistema penitenciario, como el Código de Ejecución Penal y su reglamento vigente, así como en investigaciones sobre conducta delictiva y programas de rehabilitación.

Temas Relacionados

INPEperu-noticiasJorge Cotos Ochoa

Más Noticias

Teletrabajo continuará en instituciones públicas por crisis del gas: presidente anuncia medidas mientras reparan ducto de Camisea

El Ejecutivo mantiene esta modalidad en el sector estatal mientras continúan las reparaciones del sistema de transporte energético tras la deflagración registrada el 1 de marzo en Megantoni, Cusco

Teletrabajo continuará en instituciones públicas

Marco Huamán destaca la labor de Pablo Guede como técnico de Alianza Lima: “Su forma de exigir me ayuda a perfeccionar mi juego”

El progreso del intuitivo marcador de punta nacional no se entendería sin la obsesión y exigencia del entrenador argentino en cada uno de los entrenamientos. “Me ha dado mucho apoyo”, dijo

Marco Huamán destaca la labor

Legado de Alfredo Bryce Echenique se conserva en la Biblioteca Nacional: primeras ediciones y libros autografiados preservan su memoria

Algunos ejemplares pertenecieron al historiador Franklin Pease y al exalcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán, lo que refuerza su valor como testimonio de redes intelectuales y políticas del país

Legado de Alfredo Bryce Echenique

Colegios de Lima y Callao retoman clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo

El presidente José Balcázar indicó que, con la normalización progresiva del suministro de gas natural, las instituciones educativas ya pueden reabrir sus puertas a los estudiantes

Colegios de Lima y Callao

Selección peruana Sub 17 ya tiene rivales para el Sudamericano de Paraguay rumbo al Mundial Catar 2026

La ‘blanquirroja’ conoció a sus contrincantes en el torneo que se desarrollará en tierras ‘guaraníes’ del 3 al 19 de abril, donde buscará clasificar al Mundial de la categoría

Selección peruana Sub 17 ya
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar ofreció ser primer

José Balcázar ofreció ser primer ministro a Ricardo Márquez, expresidente de la SNI, antes que a Denisse Miralles

Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra y lo nombrará su “consejero ad honorem” si llega a la presidencia

Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Congreso impulsa la creación de la ‘Bancada rosa’, conformada solo por mujeres: ¿de qué se trata y quiénes la integran?

ENTRETENIMIENTO

Murió Alfredo Bryce Echenique: la

Murió Alfredo Bryce Echenique: la última entrevista del escritor antes de morir a los 87 años

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

DEPORTES

Marco Huamán destaca la labor

Marco Huamán destaca la labor de Pablo Guede como técnico de Alianza Lima: “Su forma de exigir me ayuda a perfeccionar mi juego”

Selección peruana Sub 17 ya tiene rivales para el Sudamericano de Paraguay rumbo al Mundial Catar 2026

Biavo FC abandonó la Liga Femenina de Perú, por insólita razón, a pocos días de comenzar la temporada 2026

Nayla Da Silva desmiente a periodista de Latina que confirmó su fichaje por Atlético Atenea: “Me molestó bastante”

Fernando Gaibor defiende a Paolo Guerrero por ataques injustificados en Alianza Lima: “Es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando”