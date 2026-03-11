Perú

¿Qué pasará con el dólar? Esto es lo que esperan las casas de cambio en Perú

El tipo de cambio se ha desplomado tras sesiones con gran alza. La coyuntura internacional impacta en el sol peruano mientras Perú afronta crisis a un mes de la elección de su nuevo presidente

¿El dólar irá al alza o a la baja? No te dejes engañar, nada puede asegurar su apreciación o depreciación al futuro, pero actualmente hay factores importantes que definirían su valor al corto plazo. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

¿Está todo dicho para el dólar? De una semana con un disparo del precio del dólar, esta semana parece sugerir que la apreciación de la moneda estadounidense se regularía y cambiaría de rumbo.

Sin embargo, no hay nada dicho. Las casas de cambios en línea en Perú ven aún periodo de volatilidad en el tipo de cambio: tanto podría ocurrir una nueva alza, como podría el precio tender a la baja. Lo único seguro es que el conflicto en Medio Oriente seguirá impactando a la moneda: si acaba como señaló Donald Trump, el precio del petróleo dejaría de presionar; pero si no, veremos mayor apreciación de la moneda.

Tanto Fernando Ruiz, CEO de Kambista, como Robert Abad, FX Trader y ejecutivo de cuentas VIP en Rextie Business, dos casas de cambio peruanas, ven alta volatilidad para esta semana con el tipo de cambio.

Las proyecciones del dólar de la encuesta mensual del BCRP aún no consideran los impactos recientes. - Crédito Andina

Tendencia del dólar es incierta

“El dólar cerró la sesión del martes 10 de marzo con una fuerte caída, ubicándose en S/3,429 en el mercado interbancario, lo que representa un retroceso de -1,76%, en un contexto de mayor optimismo internacional respecto al conflicto en Medio Oriente”, señala la casa de cambio en línea Kambista.

Su CEO, Fernando Ruiz, explicó que este movimiento se produce luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que la guerra podría terminar pronto. “Estas declaraciones han generado un mayor optimismo en los mercados, fortaleciendo al sol en línea con las principales monedas de la región y los precios de los metales”, agregó.

Pero a qué se debió el fortalecimiento de la moneda. Según Robert Abad, FX Trader y ejecutivo de cuentas VIP en Rextie Business, esto se debe a un “entorno global más defensivo y a señales mixtas en la economía de Estados Unidos. El mercado recibió un reporte laboral más débil, con una caída de 92 mil nóminas no agrícolas en febrero y una tasa de desempleo estable en 4.4%. Sin embargo, la actividad económica mantuvo dinamismo: el ISM manufacturero se ubicó en 52.4 y el ISM de servicios en 56.1, mientras el índice de precios del sector manufacturero subió a 70.5, evidenciando persistencia inflacionaria”.

El Banco Central de Reserva aún no ha explicado la situación del dólar en el mercado internacional. - Crédito AFP

Así, antes de la baja de ayer, el especialista de Rextie señala que “el sesgo del mercado para la semana se mantiene alcista, aunque con alta volatilidad“. Es decir, un escenario, con un rango de referencia para el USD/PEN que se ubicaría entre S/3,46 y S/3,50, con posibles extensiones al alza si persiste la presión externa sobre las monedas emergentes”.

Sin embargo, el panorama se ha alterado ligeramente. De todos modos, el CEO de Kambista resaltó que “la situación sigue siendo altamente cambiante, por lo que se anticipa que la volatilidad del dólar continuará en los próximos días conforme se conozcan nuevas señales sobre la evolución del conflicto”.

Las expectativas empresariales

Asimismo, los datos de la encuesta de febrero del BCRP mostraron un deterioro de las expectativas. Esto, sin contar lo que ocurrió a inicios de marzo, con el gaseoducto de Camisea, y todo lo que vino con eso, y el conflicto en Medio Oriente.

Así se cae el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Así, considerando el nuevo escenario, la Bolsa de Valores de Lima considera que estas expectativas “podrían seguir presionadas dado que marzo. Los tres choques de oferta relevantes que generan un cambio en balance de riesgos para la economía son los sigueinte:

  • Fuerte incremento del precio del petróleo
  • La ruptura y deflagración del ducto operado por TGP
  • El fenómero El Niño.

