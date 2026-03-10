Perú

Dólar se desploma y se acerca de nuevo a S/3,40: ¿Por qué bajó ahora el tipo de cambio?

El dólar había subido por el conflicto en el Medio Oriente, pero Donald Trump dio declaraciones sobre esto que parecen ‘calmar las aguas’

Guardar
Las proyecciones del dólar sí
Las proyecciones del dólar sí ven que el precio del tipo de cambio aumente esta primera parte del año. - Crédito Andina

El precio del dólar ha caído a S/3,4290, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Un desplome con respecto al valor anterior de S/3,4905.

Como se sabe, la semana pasada el dólar se disparó frente a las presiones por el conflicto en el Medio Oriente. Casi llegando a tocar el S/3,50, luego de un periodo en que el tipo de cambio estuvo a la baja en Perú, con una tendencia también del dólar a la depreciación en el ámbito internacional.

Así, el sol peruano, el orgullo monetario del Perú, fue de los más presionados a la depreciación. Sin embargo, ahora el sol recupera valor, se aprecia, y el dólar cae fuertemente. ¿Por qué? Esto se debe a que los inversores están reevaluando el conflicto en Medio Oriente luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señalpo que están cerca del final de este conflicto.

Así se cae el dólar
Así se cae el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

El dólar se disparó, pero ahora se desploma

El precio del dólar se había disparado en Perú, debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente. “En este contexto, el capital global tiende a refugiarse en activos considerados más seguros, como el dólar estadounidense”, explica Renta 4 SAB. En su momento, como se recuerda, el precio del oro iba aumentando también por un proceso similar, en que los inversionistas buscan invertir en este más que en el dólar.

¿Pero por qué Perú se afecta más por esto? Básicamente, porque “un dólar más fuerte suele afectar a los mercados emergentes, ya que encarece el financiamiento en dólares y genera presión depreciatoria sobre las monedas locales”.

Así, el fortalecimiento del dólar respondía principalmente al aumento de la tensión geopolítica, que suele provocar episodios de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros”, aclara Renta 4 SAB a Infobae Perú. Es decir, la escalada del conflicto en Medio Oriente (Irán, Israel y Estados Unidos) había empujado al valor del dólar. Ahora, dado que disminuiría la tensión, ocurre lo contrario.

El Banco Central de Reserva
El Banco Central de Reserva aún no ha explicado la situación del dólar en el mercado internacional. - Crédito AFP

Las operaciones cambiarias del BCRP

  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,4290
  • 01:17 pm: Se colocaron S/ 999,9 millones de Depósitos a 1 semanas a una tasa promedio de 4,25 por ciento.
  • 01:07 pm: Se colocaron S/ 499,9 millones de Depósitos a 2 semanas a una tasa promedio de 4,25 por ciento.
  • 12:33 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 2 semanas S/ 500 millones, (b) Depósitos a 1 semanas S/ 1 000 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 1 200 millones.
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 700 millones.
  • 11:05 pm: Se colocaron S/ 50 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 4,00 por ciento.
  • 09:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 12 meses S/ 50 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 11 700 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 900 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 2 364,6 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/ 70 millones.

Temas Relacionados

Dólar en PerúPrecio del dólarTipo de cambioBCRPDonald Trumpperu-economia

Más Noticias

Gamarra sin ambulantes: Así luce el emporio comercial a una semana del operativo de la MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que se reunió con el presidente Balcázar para pedir apoyo permanente de la PNP en la zona y evitar que regrese el comercio informal

Gamarra sin ambulantes: Así luce

Luis Quiroz renuncia al Minsa: José María Balcázar cambia al ministro de Salud, vinculado a APP, antes de pedir el voto de confianza

Médico deja el gabinete ministerial de Denisse Miralles en medio de una creciente presión política por presuntas cuotas partidarias y la crisis de desabastecimiento de insulina

Luis Quiroz renuncia al Minsa:

Ministro de Educación reafirma que clases virtuales en colegios fueron una “respuesta a la crisis energética”

El titular del Minedu, Erfurt Castillo, asistió a la sesión de la Comisión de Educación del Congreso y afirmó que la educación virtual solo son un soporte

Ministro de Educación reafirma que

¿Por qué ha subido el pasaje en el transporte público? Así golpea la crisis del gas a la ‘luca’

El pasaje mínimo de un sol en las combis y buses no va más. El racionamiento del GNV empujó al encarecimiento de la gasolina y empresas trasladaron el aumento a los usuarios

¿Por qué ha subido el

César Acuña registra medidas de protección por violencia familiar, pero JEE decide no iniciar proceso sancionador

Candidato presidencial de Alianza para el Progreso no declaró este proceso en su hoja de vida, pero el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 considera que no estaba en obligación de hacerlo

César Acuña registra medidas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Quiroz renuncia al Minsa:

Luis Quiroz renuncia al Minsa: José María Balcázar cambia al ministro de Salud, vinculado a APP, antes de pedir el voto de confianza

Ministro de Educación reafirma que clases virtuales en colegios fueron una “respuesta a la crisis energética”

César Acuña registra medidas de protección por violencia familiar, pero JEE decide no iniciar proceso sancionador

Comisión de Ética ratifica investigación contra Milagros Jáuregui por caso del albergue “La Casa del Padre”

Designan a exmagistrado del JNE Willy Ramírez Chávarry en cargo dentro del Ministerio de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Super Mario Galaxy en Perú:

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

Murió Alfredo Bryce Echenique a los 87 años: Álvaro Vargas Llosa y más reaccionan a su partida

DEPORTES

Bryan Reyna jugará en Universitario:

Bryan Reyna jugará en Universitario: ¿Javier Rabanal cambiará el sistema de juego con su llegada?

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

Géminis vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo ida por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Sekou Gassama piensa dejar Universitario? El sincero sentir del ‘9′ tras cuestionado inicio en Liga 1 2026

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”