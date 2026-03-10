Dólar se desploma y se acerca de nuevo a S/3,40: ¿Por qué bajó ahora el tipo de cambio?

Las proyecciones del dólar sí ven que el precio del tipo de cambio aumente esta primera parte del año. - Crédito Andina

El precio del dólar ha caído a S/3,4290, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Un desplome con respecto al valor anterior de S/3,4905.

Como se sabe, la semana pasada el dólar se disparó frente a las presiones por el conflicto en el Medio Oriente. Casi llegando a tocar el S/3,50, luego de un periodo en que el tipo de cambio estuvo a la baja en Perú, con una tendencia también del dólar a la depreciación en el ámbito internacional.

Así, el sol peruano, el orgullo monetario del Perú, fue de los más presionados a la depreciación. Sin embargo, ahora el sol recupera valor, se aprecia, y el dólar cae fuertemente. ¿Por qué? Esto se debe a que los inversores están reevaluando el conflicto en Medio Oriente luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señalpo que están cerca del final de este conflicto.

Así se cae el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

El dólar se disparó, pero ahora se desploma

El precio del dólar se había disparado en Perú, debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente. “En este contexto, el capital global tiende a refugiarse en activos considerados más seguros, como el dólar estadounidense”, explica Renta 4 SAB. En su momento, como se recuerda, el precio del oro iba aumentando también por un proceso similar, en que los inversionistas buscan invertir en este más que en el dólar.

¿Pero por qué Perú se afecta más por esto? Básicamente, porque “un dólar más fuerte suele afectar a los mercados emergentes, ya que encarece el financiamiento en dólares y genera presión depreciatoria sobre las monedas locales”.

Así, el fortalecimiento del dólar respondía principalmente al aumento de la tensión geopolítica, que suele provocar episodios de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros”, aclara Renta 4 SAB a Infobae Perú. Es decir, la escalada del conflicto en Medio Oriente (Irán, Israel y Estados Unidos) había empujado al valor del dólar. Ahora, dado que disminuiría la tensión, ocurre lo contrario.

El Banco Central de Reserva aún no ha explicado la situación del dólar en el mercado internacional. - Crédito AFP

Las operaciones cambiarias del BCRP

01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,4290

01:17 pm: Se colocaron S/ 999,9 millones de Depósitos a 1 semanas a una tasa promedio de 4,25 por ciento.

01:07 pm: Se colocaron S/ 499,9 millones de Depósitos a 2 semanas a una tasa promedio de 4,25 por ciento.

12:33 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 2 semanas S/ 500 millones, (b) Depósitos a 1 semanas S/ 1 000 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 1 200 millones.

12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 700 millones.

11:05 pm: Se colocaron S/ 50 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 4,00 por ciento.

09:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 12 meses S/ 50 millones.

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 11 700 millones.

08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 900 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 2 364,6 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/ 70 millones.