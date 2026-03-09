Economía

El dólar se mantuvo estable pese a la volatilidad externa: cómo cerró cada cotización

Tanto la divisa minorista como la cotización mayorista operaron sin cambios en la plaza local. Los financieros anotaron una leve baja y el blue subió

El dólar se mantuvo estable
El dólar se mantuvo estable pese a la inestabilidad internacional. REUTERS/Willy Kurniawan

En una jornada dominada por la volatilidad internacional producto del conflicto en Medio Oriente, el dólar operó sin cambios tanto en la plaza mayorista como en la minorista. De hecho, el único segmento que experimentó una tendencia alcista fue el blue, ya que las cotizaciones financieras registraron leves bajas.

Con un volumen operado de USD 340 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista se mantuvo sin cambios a 1.416 pesos, mismo precio al que concluyó la jornada pasada. A la vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el límite superior de las bandas cambiarias en $1.621,98, por lo que el mayorista se ubicó a 14,6% del techo del esquema vigente. Esto implica que el dólar puede aumentar 205,98 pesos antes de que el BCRA se vea obligado a intervenir para que la divisa vuelva a ubicarse entre los límites.

Dólar estable

A la vez, la cotización minorista conservó su nivel en $1.435, mientras que el dólar tarjeta quedó en $1.865,50. Estos valores reflejaron estabilidad en el segmento formal, en un contexto donde la atención de los inversores se centró en el comportamiento de los tipos de cambio alternativos y las señales del entorno internacional.

Un informe de Max Capital vislumbró dos factores detrás de la evolución del tipo de cambio argentino, que aguantó mejor la depreciación que golpeó a los demás países de la región. Bajo la perspectiva de los analistas, los “factores idiosincrásicos siguen pesando fuerte, aunque apuntalados por alguna venta de bonos dollar-linked" durante la semana pasada.

El tipo de cambio minorista
El tipo de cambio minorista cerró a 1.435 pesos. REUTERS/Kham

En segundo lugar, evaluaron que la condición de Argentina como exportador neto de petróleo “debería aliviar las presiones en el margen; el país se beneficiaría con algo más de USD 1.000 millones en exportaciones adicionales por cada 10% de aumento en el precio del crudo”.

En el mercado paralelo, el dólar blue registró un incremento de 10 pesos y finalizó en $1.425, consolidando una brecha respecto a la cotización oficial. En el segmento bursátil, el dólar MEP cedió a $1.433,39 y el contado con liquidación cayó a 1.477,13 pesos.

Avanzó el riesgo país

Por otra parte, el riesgo país avanzó a 583 puntos, una suba de 8 unidades respecto al último cierre que analistas atribuyen a la cautela de los inversores frente a la volatilidad global y la incertidumbre vinculada a los activos argentinos. La combinación de factores externos e internos continuó marcando el ritmo de los mercados, mientras persiste la atención sobre posibles definiciones económicas del Gobierno.

El indicador, elaborado por JP Morgan, funciona como un termómetro relevante para los inversores, ya que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus compromisos financieros. Se obtiene al comparar el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con el de los bonos del Tesoro estadounidense de igual plazo, considerados activos libres de riesgo.

El tipo de cambio mayorista
El tipo de cambio mayorista operó sin variaciones a 1.416 pesos. crédito Colprensa

Una brecha creciente entre ambos indicadores suele interpretarse como una señal de desconfianza respecto a la situación económica local y puede anticipar mayores dificultades para obtener crédito externo en términos ventajosos.

Un riesgo país elevado fuerza al Estado a pagar tasas de interés más altas para atraer financiamiento internacional, lo que incrementa el costo de la deuda y complica la gestión de las cuentas públicas.

“Bonos argentinos arrancan la semana con caídas de 0,9% promedio como consecuencia de la muy mala rueda a nivel global para emergentes: EMB -0,4%. Tasa del tesoro de EEUU a 10 años se mantiene sin cambios en 4,14%”, evaluó el analista financiero, Javier Giordano.

Con este nivel de riesgo país, Hoy una colocación de deuda argentina en dólares en los mercados internacionales implicaría afrontar tasas próximas al 9% anual. No obstante, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que, por el momento, el endeudamiento externo no figura entre los planes del Gobierno ya que se busca reducir la “dependencia de Wall Street”.

