Perú

Expectativas empresariales por los aires: confianza del sector privado pisa 18 meses sobre terreno optimista, señala el MEF

El clima empresarial de Perú está redondeando una de sus mejores temporadas en los últimos 7 años. ¿Qué está llevando a los inversionistas a sortear la inestabilidad política?

Las expectativas empresariales optimistas en
Las expectativas empresariales optimistas en Perú suman dieciocho meses consecutivos en niveles positivos, según el BCRP.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los principales indicadores de expectativas empresariales en el país mantuvieron, por décimo octavo mes consecutivo, registros en el tramo optimista.

Esta situación, recogida por la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) durante noviembre de 2025, revela confianza sostenida del sector privado en el desempeño y la recuperación de la economía peruana.

MEF: El sector privado mantiene expectativas optimistas en el Perú

Se trata del periodo ininterrumpido más extenso de expectativas positivas en los últimos 7 años. Según el reporte del MEF, este comportamiento muestra el fortalecimiento de la demanda interna, una recuperación sostenida del empleo y un entorno empresarial más favorable.

Además, la percepción positiva sobre la estabilidad macroeconómica, el avance de la inversión pública y privada y la mejora paulatina de las condiciones climáticas han sido factores que contribuyeron a consolidar la confianza en el crecimiento económico nacional.

Entre los indicadores evaluados, las expectativas empresariales sobre la economía peruana a tres meses alcanzaron 58,2 puntos y a doce meses registraron 63,9 puntos.

De esta manera, suman 18 y 25 meses consecutivos, respectivamente, en niveles optimistas. El índice a tres meses representa el nivel más alto desde marzo de 2019, mientras que el índice a doce meses es el más elevado desde marzo de 2021.

Las expectativas empresariales en el Perú suman 18 meses en terreno positivo

Por otro lado, las expectativas relacionadas a la contratación de personal y a la inversión empresarial muestran una trayectoria similar.

El indicador de contratación a tres meses llegó a 55,9 puntos, manteniéndose en el tramo optimista durante 18 meses consecutivos. En el caso de la inversión, el indicador a tres meses se situó en 55,8 puntos, también con 18 meses en valores positivos.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, resaltó que estos resultados confirman la mejora sostenida del entorno económico nacional. “La estabilidad macroeconómica, la predictibilidad y el compromiso con reglas claras están fortaleciendo la confianza empresarial.

Nuestro objetivo es sostener este impulso, mejorar las condiciones para invertir y asegurar que la recuperación económica se traduzca en más empleo y mejores oportunidades para los peruanos”, enfatizó Miralles en un comunicado.

¿El entorno empresarial muestra señales de recuperación sostenida?

El Gobierno reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos, generando condiciones propicias para atraer nuevas inversiones, impulsar la competitividad y consolidar un entorno de negocios favorable.

Las autoridades remarcaron la importancia de la disciplina fiscal, el respeto al marco jurídico y la implementación de políticas destinadas a dinamizar la actividad productiva como factores clave para mantener la confianza empresarial y sostener el crecimiento económico del país.

En ese contexto, la gestión del MEF considera prioritario asegurar que estos resultados se traduzcan en una mejora real para los ciudadanos, en términos de empleo y calidad de vida. El Ejecutivo continuará impulsando medidas orientadas a mantener la confianza del sector privado y a promover la reactivación de la economía nacional.

