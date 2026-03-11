Ernesto Álvarez describe al gabinete de Denisse Miralles como “más débil que el de él”, pero pide dar el voto de confianza

Expremier pide al Congreso respaldar al nuevo gabinete. | Fotocomposición: Infobae Perú

El expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, calificó al gabinete liderado por Denisse Miralles como “más débil” que el que lideró durante la gestión de José Jerí, pero instó al Congreso a otorgar el voto de confianza ante la compleja coyuntura que enfrenta el país. Advirtió que, en el actual contexto de crisis múltiples, nadie aceptaría integrar un gabinete bajo condiciones de inestabilidad política, por lo que consideró irresponsable bloquear la investidura.

En diálogo con RPP, señaló que el Ejecutivo dirigido por José María Balcázar atraviesa “cuatro crisis” simultáneas: una crisis energética agravada por la escasez de combustible, una emergencia climática en diversas regiones del país, una crisis política marcada por la desconfianza ciudadana y una crisis institucional que amenaza la viabilidad de empresas públicas clave como Petroperú. Enfatizó que la prioridad debe ser la estabilidad y la sensatez, especialmente en un año electoral.

El ex jefe de gabinete calificó de “sumamente complicado y preocupante” que la premier Denisse Miralles presentará este 18 de marzo ante el Pleno del Congreso los lineamientos de su gestión, en un contexto en el que varias bancadas han anticipado su negativa o condicionamiento al voto de confianza previo a la presentación.

Cuestionó el enfoque de algunos congresistas que condicionan el voto de confianza a temas como la “virtualidad escolar”, señalando que si bien la educación virtual afecta la calidad educativa, “volver a descabezar el gobierno y rifar el gabinete en el Congreso solo agravaría la situación”. Agregó que nadie con experiencia aceptaría integrar un gabinete en estas circunstancias, por lo que llamó a la responsabilidad política y al “premio a la sensatez” por parte del electorado.

Denisse Miralles juró como premier, pese a haberse anunciado a Hernando de Soto. | Presidencia

La incertidumbre en torno al voto de investidura fue calificada por Álvarez como una “irresponsabilidad absoluta”, producto de cálculos electorales y no de un análisis de las alternativas reales. “No tiene sentido rechazar el gabinete solo porque no nos gusta la lista, cuando nadie se va a prestar a participar en estas condiciones”, subrayó el ex primer ministro.

A su juicio, el gabinete de Denisse Miralles está “más debilitado incluso que el de Jerí” y enfrenta el escrutinio de un Congreso sin alternativas viables, lo que profundiza la inestabilidad. “Estamos en un momento en el que la sociedad peruana está sumergida en varias crisis y el gobierno, en lugar de centrarse en incentivar la compra de gasolina o gas GLP, debe defenderse y articular con las bancadas”, afirmó.

¿Cuáles son las posiciones en el Congreso?

El próximo miércoles 18 de marzo, el gabinete de Denisse Miralles se someterá al voto de confianza en un Congreso marcado por la fragmentación y la polarización. Tras la salida de figuras como Hernando de Soto y la reciente crisis energética, el Ejecutivo apuesta por una estrategia de supervivencia basada en alianzas y negociaciones directas con las bancadas.

Miralles, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros tras dejar la cartera de Economía, solicitó a los partidos no adelantar su rechazo antes de escuchar el plan de gobierno. No obstante, la virtualidad escolar y la gestión de la crisis del combustible han sido los principales puntos de crítica de la oposición.

Denisse Miralles - MEF

Alianza para el Progreso (APP), con 17 votos, es el principal soporte del Ejecutivo, aunque enfrenta críticas por su rol de socio estratégico en lo que algunos denominan un “cogobierno”. Para contener los cuestionamientos, se habría solicitado el relevo de Luis Quiroz en el Ministerio de Salud, buscando reducir la percepción de cuotas partidarias.

Perú Libre (11 votos) aún no ha definido su postura oficialmente, pero sus dirigentes han señalado que sería incoherente negar la confianza a un gabinete formado bajo su auspicio político. Esta posición se complementa con los 10 votos de Somos Perú y los 5 de la Bancada Socialista, que priorizan la gobernabilidad ante la proximidad de las elecciones generales.

Podemos Perú (12 votos) ha condicionado su respaldo a compromisos claros en seguridad ciudadana y neutralidad electoral. Su líder, José Luna, anunció que la bancada escuchará la exposición de Miralles antes de tomar una decisión definitiva.

Acción Popular (10 votos) se encuentra dividida, con una facción dispuesta a otorgar la confianza para mantener el diálogo con el Ejecutivo y otra, liderada por Ilich López, inclinada al rechazo debido a disputas internas.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista de la fachada del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 30, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

Por su parte, Fuerza Popular —el bloque más numeroso con 20 congresistas— advirtió que no apoyará al gabinete mientras se mantenga la virtualidad escolar, hecho que hoy cambió ante el anuncio del retorno de la presencialidad. Renovación Popular (11 votos) y Avanza País (6 votos) anunciaron su rechazo, criticando la composición del gabinete y su manejo de la crisis del gas natural.

El bloque de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (10 votos) tampoco ha definido su posición, pero fuentes internas anticipan un voto en contra por considerar que el gabinete representa el “continuismo” de una gestión que no genera confianza.

En este escenario, el Ejecutivo cuenta con una proyección inicial de 60 votos a favor, incluyendo a APP, Podemos, Perú Libre, Somos Perú, los socialistas y una fracción de Acción Popular. Sin embargo, para obtener la investidura, se requiere mayoría simple: en una asistencia perfecta de 130 parlamentarios, el umbral es de 66 votos.