Ministra Miralles afirma que el inicio del año escolar 2026 “está garantizado” para el próximo 16 de marzo

La titular de la PCM aseguró que incluso la alimentación para los estudiantes que lo requieren está asegurada al interior de los centros educativos

Premier Denisse Miralles afirma que el inicio del año escolar está garantizado para el 16 de marzo.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el inicio del año escolar 2026 en escuelas públicas para este 16 de marzo “está garantizado” y que se realizará un monitoreo de la situación en los centros educativos a nivel nacional.

En contacto con la prensa, Miralles sostuvo que incluso la alimentación en los centros educativos en los que se requiere también estará garantizada, pues las gestiones para ellos se produjeron durante el año 2025.

“Respecto al inicio del año escolar del 16 (de marzo), está garantizado. Desde el primer momento lo dijimos. Además, el ministro de Educación ha realizado el monitoreo en todo el país. (...) Ese es un tema que se gestiona desde el año anterior, incluso porque no es solamente que las escuelas estén listas para abrir, sino que también hay una coordinación con la alimentación de los chicos. Hay muchos locales donde ellos reciben su alimentación (...). Esto se garantiza, se inicia el año escolar el 16 (de marzo)”, indicó la representante del Ejecutivo.

Denisse Miralles coordina con el
Denisse Miralles coordina con el Congreso y alista pedido de voto de confianza

Padres protestan contra las clases virtuales

El 9 de marzo un grupo de padres, integrantes de la organización Volvamos a Clases Perú, se reunieron a las afueras de la sede del Ministerio de Educación para exigir que se retorne a la presencialidad y expresar su rechazo a la decisión del gobierno de implementar la virtualidad a días del inicio del año escolar.

Norma Correa, vocera de Volvamos a Clases Perú, señaló que desde 2021 el colectivo mantiene movilizaciones constantes para asegurar la educación presencial en el país. “Estamos aquí para expresar nuestro tajante rechazo al arbitrario cierre de instituciones educativas en el marco de la crisis energética”, manifestó a Canal N.

Los padres sostienen que la virtualidad no reemplaza la experiencia educativa presencial. Según explicaron, la medida genera impactos negativos en el aprendizaje y en la organización familiar, ya que muchas familias carecen de acceso suficiente a equipos tecnológicos o conectividad estable. “Muchos hogares no cuentan con las condiciones de conectividad, no cuentan con los equipos necesarios. Los padres y las madres deben trabajar”, remarcó Correa.

Madres y padres agrupados en
Madres y padres agrupados en un colectivo denuncian que la suspensión de clases presenciales perjudica a los alumnos y complica la vida familiar, en medio de la controversia por la respuesta oficial a la escasez de gas| Andina

¿Cuáles son las excepciones a las clases virtuales?

La gran novedad de la Resolución Viceministerial N.° 033-2026-MINEDU radica en su Artículo 3.4, el cual responde a las preocupaciones de miles de padres de familia. La Premier Miralles reconoció que no todos los niveles educativos pueden adaptarse a una pantalla, mencionando específicamente a los centros de educación inicial.

  • Nidos y Kinder: Los centros de educación inicial (nidos, prekinder y kinder) podrán mantener sus puertas abiertas. “Los niños de los infantiles no pueden llevar clases virtuales”, explicó Miralles.
  • Falta de plataformas: Aquellas instituciones que no cuenten con sistemas virtuales, conectividad o medios digitales para garantizar el aprendizaje a distancia quedan exceptuadas de la obligatoriedad.
  • Condición de aviso: Para acogerse a esta excepción, los colegios deben comunicar formalmente su situación a la UGEL correspondiente y a los padres de familia, justificando que la presencialidad es indispensable para la continuidad del servicio.

