Carlo De Los Santos La Serna es el nuevo jefe del gabinete de asesores del Mininter: perfil y hoja de vida

Carlo de los Santos

Carlo Renato De Los Santos La Serna fue designado como nuevo jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, de acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 0288-2026-IN publicada este lunes y firmada por el titular del sector, Hugo Alberto Begazo de Bedoya. Esta designación se produce tras la vacancia de la plaza dentro de la estructura de la Alta Dirección del despacho ministerial.

Con una sólida formación como ingeniero industrial y abogado, De Los Santos cuenta con estudios de maestría en Administración por la Universidad del Pacífico y un doctorado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su trayectoria profesional abarca la gestión pública, la formulación de políticas y la conducción estratégica en sectores considerados clave para el desarrollo nacional y el fortalecimiento de la seguridad interna.

La selección de De Los Santos responde a la necesidad del Ministerio del Interior de reforzar su capacidad asesora con perfiles que combinen experiencia técnica, visión estratégica y conocimiento transversal de sectores críticos. En un contexto de crecientes desafíos en materia de seguridad nacional y ciudadana, la incorporación de un funcionario con este perfil se percibe como un paso relevante para fortalecer la articulación interinstitucional y la respuesta estatal ante amenazas complejas.

Durante su gestión como Viceministro de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cargo que ocupó hasta octubre del año pasado, De Los Santos fue protagonista en la lucha contra las redes clandestinas que facilitaban señales de telefonía móvil e internet a los centros penitenciarios. Estas operaciones, desarrolladas mediante el trabajo conjunto con entidades regulatorias y de fiscalización, permitieron identificar y desarticular antenas ilegales ubicadas en las inmediaciones de varios penales, afectando la operatividad de organizaciones delictivas que utilizaban estos servicios para coordinar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.

Hugo Begazo de Bedoya es designado ministro del Interior: este es su perfil y trayectoria. (Foto: Presidencia de la República)

El Ministerio del Interior destacó que, en ese periodo, De Los Santos impulsó mecanismos de coordinación institucional y promovió propuestas regulatorias orientadas a reforzar la seguridad ciudadana. Entre las medidas tomadas, sobresalieron los esfuerzos para enfrentar el uso indebido de los servicios de telecomunicaciones, evitando que bandas criminales accedieran a recursos tecnológicos para sus operaciones. Además, su gestión priorizó la fiscalización y la innovación en políticas públicas, características que ahora se busca replicar en su nueva función.

El funcionatio también ha desarrollado experiencia relevante en sectores como hidrocarburos, energía, minería, comunicaciones, defensa y gestión de activos críticos, ámbitos que requieren un manejo eficiente y preventivo de riesgos para la seguridad nacional. Su recorrido profesional incluye colaboraciones internacionales como experto en innovación en políticas públicas para el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como en el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde fue reconocido como “Ciudadano Honorario” en la ciudad de Abilene, Texas, en 2013.

Uno de los desafíos que enfrenta actualmente el Ministerio del Interior es garantizar la integridad de las comunicaciones estatales y la resiliencia de los sistemas críticos en situaciones de emergencia. En este sentido, la experiencia de De Los Santos en el fortalecimiento de sistemas de comunicaciones durante emergencias —garantizando la conectividad de autoridades y facilitando respuestas articuladas en escenarios de riesgo— se considera especialmente valiosa para anticipar y mitigar amenazas a la seguridad pública.

La llegada de De Los Santos se produce en un escenario donde la seguridad nacional demanda no solo capacidad operativa, sino también visión estratégica y una gestión eficiente de recursos tecnológicos. El Ministerio busca fortalecer la articulación entre diferentes sectores y optimizar el uso de herramientas avanzadas para anticipar riesgos, responder con mayor eficacia a situaciones críticas y proteger los activos esenciales del país.