Perfil de Hugo Begazo de Bedoya, nuevo ministro del Interior en el gobierno de José Balcázar

En una solemne ceremonia en el Palacio de Gobierno, Hugo Alberto Begazo de Bedoya es juramentado como el nuevo Ministro del Interior de Perú. El video muestra el momento en que toma el juramento de estilo ante las autoridades correspondientes. (Crédito: TV Perú)

Hugo Alberto Begazo de Bedoya juramentó hoy como nuevo ministro del Interior para Gabinete Ministerial del gobierno de José Balcázar, en reemplazo de Vicente Tiburcio. El principal reto del flamante titular será enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en el país, un problema persistente que anteriores gestiones no han logrado erradicar y que se mantiene como una de las principales preocupaciones públicas.

El nombramiento marca el retorno de un oficial general de amplia trayectoria dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) a un rol político de alto nivel. Begazo de Bedoya tiene una carrera institucional centrada en labores operativas y de mando, con experiencia en gestión territorial y conducción de personal, además de un paso por la administración pública tras su retiro del servicio activo.

Hugo Alberto Begazo de Bedoya asume como ministro del Interior

Trayectoria policial y cargos desempeñados

Begazo de Bedoya ingresó a la carrera policial como oficial de armas, desarrollándose profesionalmente en distintas unidades hasta alcanzar el grado de general. Su trayectoria incluye responsabilidades operativas y de liderazgo en regiones del país con desafíos significativos en materia de seguridad.

Entre 2014 y 2016 ocupó el cargo de jefe del Frente Policial Cajamarca, donde lideró operaciones contra actividades ilícitas y reorganizó el despliegue de efectivos tras episodios de conflictividad social que exigieron un mayor esfuerzo institucional. Su gestión en esa región se centró en reforzar la presencia policial y coordinar con autoridades locales.

Posteriormente, entre 2016 y 2017, fue designado jefe de la Región Policial Lima, donde tuvo bajo su responsabilidad la conducción estratégica de la seguridad en la capital. En este cargo priorizó el patrullaje integrado, la coordinación interinstitucional y la planificación de intervenciones contra redes delictivas.

Hugo Alberto Begazo de Bedoya asume como ministro del Interior

Situación de retiro y reincorporación

El 20 de diciembre de 2017, mediante la Resolución Suprema N.º 100-2017-IN, el general Begazo de Bedoya fue pasado a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros, procedimiento institucional aplicado para reorganizar la estructura jerárquica del alto mando policial. La medida formalizó su salida del servicio activo tras más de tres décadas de trayectoria.

Sin embargo, el 2019 fue reincorporado oficialmente a la situación de actividad mediante la Resolución Suprema N.º 122-2019-IN, emitida por el Ministerio del Interior. Esta disposición revirtió su condición anterior y permitió su retorno a funciones dentro del ámbito estatal, consolidando su continuidad en la esfera pública.

General (r) Hugo Begazo de Bedoya jura como nuevo titular del Interior

Funciones institucionales y experiencia relevante

Además de sus mandos regionales, Begazo de Bedoya participó en instancias administrativas y de coordinación pública. Fue designado representante institucional ante el directorio del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía (SALUDPOL), responsabilidad que le permitió intervenir en decisiones relacionadas con gestión de recursos, bienestar del personal policial y coordinación interinstitucional.

Su carrera en zonas consideradas de alta complejidad, como Cajamarca y Lima, lo expuso a desafíos que van desde actividades ilícitas extractivas hasta criminalidad urbana organizada. Estos antecedentes configuran una trayectoria enfocada en la respuesta operativa frente al delito y en la articulación de estrategias de seguridad.

Hugo Begazo de Bedoya es designado ministro del Interior

Formación y registros oficiales

Begazo de Bedoya es oficial egresado del sistema educativo policial, con formación especializada en seguridad, comando y liderazgo institucional. No existen registros públicos detallados sobre estudios universitarios adicionales u otras especializaciones civiles fuera del ámbito policial.

Las fuentes oficiales disponibles no consignan sanciones disciplinarias públicas en su historial. Durante su etapa de mando encabezó ceremonias de reconocimiento a efectivos destacados, actividades vinculadas a la promoción del mérito y la disciplina institucional.

Balcázar nombra a Hugo Begazo de Bedoya ministro del Interior

Con su designación ministerial, asume ahora la responsabilidad política de dirigir la estrategia nacional de seguridad, coordinar con las fuerzas del orden y supervisar las políticas destinadas a enfrentar la criminalidad, funciones que constituyen el eje central de su nueva gestión al frente del sector Interior.