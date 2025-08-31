Perú

Tras tropiezo en el 5G, MTC nombra a un especialista de hidrocarburos para viceministro de Comunicaciones

Carlo de los Santos llega al Viceministerio de Comunicaciones luego de que el MTC postergara una etapa clave para el despliegue del 5G en Perú por falta de comité consultor

Esteban Salazar Herrada

Esteban Salazar Herrada

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú enfrenta presión tras el aplazamiento de la adjudicación del espectro 5G.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a Carlo Renato de los Santos La Serna, especialista en hidrocarburos, para ocupar la plaza vacante como nuevo viceministro de Comunicaciones. La designación quedó oficializada a través de la Resolución Suprema Nº 010-2025-MTC, suscrita el 30 de agosto de 2025.

El nombramiento se adopta en medio de los cuestionamientos por la reciente postergación de la apertura de sobres para la asignación del 5G en Perú, y dos meses después de la renuncia irrevocable de Carla Paola Sosa Vela, quien dejó el cargo tras el cambio de Raúl Pérez-Reyes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la incorporación de César Carlos Sandoval Pozo como nuevo titular de la cartera.

Carlo De los Santos, nuevo viceministro de Comunicaciones

Carlo de los Santos no proviene del sector de telecomunicaciones. Su experiencia profesional está vinculada principalmente a la industria de hidrocarburos y la gestión pública sectorial. Ocupó la presidencia de la Sociedad Peruana de Gas Licuado de Petróleo (SPGL) y el cargo de director general de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). De los Santos es también como consultor y conferencista internacional en política energética y gestión pública, y especialista senior en diseño e innovación de políticas públicas.

En el ámbito académico, De los Santos La Serna es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y doctor en economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También ejerce como docente universitario. Su formación incluye diplomados en gobernabilidad e innovación pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como especialización internacional en infraestructura, estructuración y regulación por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

Carlo Renato de los Santos
Carlo Renato de los Santos La Serna es designado nuevo viceministro de Comunicaciones en medio de tensiones internas en el MTC.

Presión sobre el MTC tras retraso del 5G y salida de Sosa

La vacancia en el cargo de viceministro de Comunicaciones se originó tras varios episodios de tensión interna en el MTC. Según diversas fuentes, Carla Sosa había renunciado en dos oportunidades previas durante junio por discrepancias con las perspectivas del ministro Sandoval. La tercera renuncia fue finalmente aceptada por el Ejecutivo.

Mientras se resolvía la designación de Carlo de los Santos, el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, asumió temporalmente el despacho de Comunicaciones. La elección de un nuevo titular en el sector responde a la urgencia de asegurar la continuidad de los proyectos de digitalización y conectividad.

La designación de Carlo De los Santos fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro César Sandoval, siguiendo el marco legal vigente en la administración pública. Uno de los principales desafíos del nuevo viceministro será el diseño de políticas públicas que acompañen la agenda digital nacional, en un contexto donde la renovación técnica y la gestión eficiente serán evaluadas de cerca por el sector y los actores vinculados a las telecomunicaciones.

La postergación del proceso 5G
La postergación del proceso 5G y la falta de un comité consultor técnico generan críticas sobre la gestión del sector.

Perú reprogramó adjudicación del 5G por falta de Viceministro

La postergación de la etapa clave para la asignación del espectro 5G en Perú ha incrementado la presión sobre la cartera. El pasado viernes, el MTC resolvió reprogramar a última hora la apertura de sobres para el proceso de concesión del 5G, inicialmente prevista para el 29 de agosto, dejando la nueva fecha para el 12 de septiembre.

Fuentes del sector remarcaron que ni siquiera se había conformado el comité consultor técnico para la adjudicación, lo que fue motivo de críticas debido a la acefalía prolongada del Viceministerio de Comunicaciones en un asunto estratégico para la conectividad nacional.

