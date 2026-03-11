Atacan a balazos combi de ‘El Mandarino’ en Comas: es el tercer atentado contra la empresa en lo que va del año

Agentes de la PNP y criminalística investigan el ataque a balazos contra una combi de la empresa El Mandarino en el distrito de Comas, Lima, acordonando la zona del incidente. (Foto: Facebook /NCN Noticias Cono Norte)

Momentos de tensión se vivieron la tarde del martes en Comas, distrito de Lima norte, cuando una combi de la empresa de transporte El Mandarino fue atacada a balazos a plena luz del día. El hecho ocurrió cerca del cruce de las avenidas Micaela Bastidas y Manuel González Prada, generando alarma entre vecinos y pasajeros que transitaban por la zona.

De acuerdo con los testimonios de residentes, dos personas a bordo de un automóvil blanco abrieron fuego contra el vehículo de El Mandarino alrededor de las 15:05. El ataque dejó cuatro impactos de bala en la unidad, aunque, según confirmaron las autoridades en el lugar, no se registraron heridos ni víctimas mortales. La rápida respuesta policial permitió acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

El ataque a la combi de El Mandarino en Comas es el tercer atentado contra esta empresa de transporte en lo que va de 2026. En esta ocasión, los agresores habrían disparado desde un vehículo en movimiento y, posteriormente, se dieron a la fuga antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. La hipótesis principal apunta a un nuevo acto de extorsión, práctica que se ha incrementado en el sector transporte público de Lima en los últimos meses.

Ataque armado generó alarma en Comas

El atentado se produjo frente a los condominios Los Girasoles, cuarta etapa, en una zona densamente poblada. Testigos relataron que los disparos fueron tan potentes que compararon el estruendo con la explosión de una bomba, hecho que generó pánico entre los residentes.“Escuché cinco disparos, pero fuertísimos, como si hubiese reventado una bomba. Vi a dos personas en un auto blanco y luego dispararon contra la combi naranja”, narró una vecina al medio digital CPN Noticias.

Una combi de la empresa El Mandarino fue atacada a balazos en Comas, Lima norte, cerca del cruce de las avenidas Micaela Bastidas y Manuel González Prada, causando alarma entre residentes y pasajeros. (Foto: Composición Infobae Perú)

Las autoridades confirmaron que los atacantes usaron un vehículo para perpetrar la agresión, a diferencia de otros episodios donde se emplearon motocicletas. El chofer, tras ser atacado, logró conducir hasta un lugar seguro donde fue auxiliado por vecinos y efectivos policiales. La PNP cercó el área, recolectó pruebas balísticas y tomó declaraciones para avanzar en la identificación de los responsables.

La empresa de transporte El Mandarino ya había recibido amenazas previas, aunque en esta oportunidad se destaca la modalidad empleada y la ausencia de víctimas, lo que refuerza la hipótesis de un mensaje intimidatorio hacia la empresa.

Vecinos de Comas denuncian abandono ante la ola de violencia

La balacera avivó el temor entre los habitantes de Comas, quienes manifestaron sentirse desprotegidos ante la ola de violencia que afecta al sector transporte y a los comercios de la zona. Una residente señaló que “somos como tres mil condominios y estamos totalmente desprotegidos. La policía no existe, el serenazgo no existe”. Relató también que, en el último año, la tienda Master ubicada en la misma avenida fue asaltada siete veces sin que se haya reforzado la seguridad.

Vecinos consultados por el medio digital coincidieron en que la presencia policial y de serenazgo es insuficiente. Destacaron la falta de casetas activas, patrullaje regular y respuesta efectiva ante denuncias previas. En respuesta, la comunidad ha intentado organizarse para exigir mayor protección y la instalación de puntos de vigilancia permanentes, aunque el temor y la desconfianza dificultan la conformación de comités vecinales.

Efectivos de la Policía de Criminalística inspeccionan una combi naranja de la empresa El Mandarino, atacada a balazos en Comas, Lima Norte, generando alarma en la zona. (Foto: Facebook / NCN Noticias Cono Norte)

Tres atentados en 2026 contra la empresa El Mandarino

El ataque de esta semana es el tercer incidente violento contra la empresa El Mandarino en lo que va del año. El 4 de febrero, dos sujetos en motocicleta dispararon contra un colectivo de la misma empresa en la intersección de la avenida Túpac Amaru con jirón San Justiniano, en Collique. Tras el atentado, los agresores dejaron una nota extorsiva con un número telefónico y una munición, evidenciando la presión de bandas criminales sobre el sector transporte.

Según la Policía Nacional y reportes de medios como La República y Exitosa, en ese episodio tampoco se reportaron heridos, aunque la preocupación creció entre los conductores de la empresa. La investigación determinó que los responsables aprovecharon la movilidad que ofrece la motocicleta para ejecutar el ataque y escapar sin ser identificados. Tras este hecho, las autoridades intensificaron los operativos en zonas consideradas de alto riesgo, aunque la población mantiene la percepción de que las medidas adoptadas no son suficientes.

Días antes, en San Juan de Lurigancho, un primer atentado dejó dos conductores de El Mandarino gravemente heridos. El ataque ocurrió en la terminal de la empresa cuando ambos se preparaban para iniciar su ruta. Un hombre armado ingresó al recinto, disparó al menos cinco veces y huyó. Las víctimas, Eliazer González Silva y Winder Amaro Vicente, fueron trasladadas al Hospital 2 de Mayo.