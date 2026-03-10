Corte de luz en Lima y Callao HOY: estos distritos se quedarán sin servicio del 11 al 15 de marzo, según Pluz Energía

Foto referencial (Foto:Andina)

La empresa distribuidora Pluz Energía Perú —antes conocida como Enel Perú— realizará cortes de luz programados entre el 10 y el 15 de marzo de 2026 en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

Según el documento al que accedió Infobae Perú, las interrupciones del servicio eléctrico se realizarán por trabajos de mantenimiento y mejora de la red, por lo que el suministro se suspenderá durante varias horas en zonas específicas de cada distrito.

Ante estas suspensiones programadas, la empresa recomendó a los vecinos tomar precauciones antes del inicio del corte, como desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños cuando se restablezca el servicio. Asimismo, se sugiere cargar dispositivos móviles con anticipación y prever iluminación alternativa si el corte se prolonga varias horas.

Para conocer el detalle de horarios, calles y zonas afectadas, o reportar incidencias en el servicio eléctrico, ten a la mano tu número de suministro y llama el centro de atención al cliente de Pluz Energía Perú al teléfono 517-1717, disponible para consultas sobre cortes programados y emergencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Martes 10 de marzo

Imagen muestra el cronograma oficial de cortes de luz programados por Pluz Energía Perú para el martes 10 de marzo de 2026, detallando los distritos, zonas y horarios afectados. (PLUZ ENERGÍA PERÚ)

Pueblo Libre

08:30 – 17:00

Av. Simón Bolívar cuadras 11, 12 y 13

Calle Asturias cuadra 1

Pasaje Asturias cuadra 1

Parque San Bernardo cuadra 1

Carabayllo

09:00 – 17:00

Pro. Viv. Los Suyos: Mz. E, F, G

Asociación Pro. Viv. Los Suyos – Programa El Reposo de Carabayllo: Mz. E, G

Calle Camino Carrozable cuadra 3

09:00 – 18:00

Pro. Viv. Santa Rosa de Villa: Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y

Asoc. Cerro Campana: Mz. A, B, D, E

Pro. Viv. La Estancia de San Lorenzo: Mz. B, F

Asoc. Viv. Lomas de Bethel: Mz. B, C, D

Agrup. Vec. Los Girasoles de Carabayllo: Mz. K

Urb. Residencial San José de Carabayllo: Mz. F

Asoc. Viv. Villa La Huaca: Mz. A

Urb. Alameda de la Rivera: Mz. N

San Martín de Porres

09:00 – 17:00

Urb. Santa Rosa de Infantas: Mz. A, B, D, E, F

Av. Gerardo Unger cuadras 63 y 64

Jr. Santa Beatriz cuadra 1

Jr. Santa Mónica cuadra 1

Jr. Santa Cruz de Miraflores cuadra 1

Jr. Santa Cruz cuadra 65

Jr. Santa Marina cuadra 65

Los Olivos / San Martín de Porres

09:30 – 17:30

Jr. Las Acacias cuadra 7

Av. Carlos Alberto Izaguirre cuadra 7

Jr. José Santos Chocano cuadras 10 y 11

Jr. El Azafrán cuadra 7

Calle Ficaria cuadra 38

Jr. Los Castaños cuadra 7

Jr. José Manuel Pereyra cuadra 5

Urb. Las Palmeras: Mz. A, B, C, F

Pasaje Los Fobos cuadra 1

San Juan de Lurigancho

11:00 – 15:00

A.H. Eduardo de la Piniella: Mz. C2, C3, C13, D1, D8, D9

Programa Ciudad Mariscal Cáceres: Mz. C3, C13, D1

Av. Próceres de la Independencia cuadra 38

Av. Wiese cuadra 38

Breña

14:00 – 16:00

Av. Arica cuadras 2 y 3

Av. Brasil cuadras 1, 2, 3 y 4

Av. España cuadra 5

Jr. Iquique cuadra 8

Plaza Bolognesi cuadras 5 y 6

Jr. Breña cuadras 2 y 3

Jr. María Auxiliadora cuadra 1

Paseo Colón cuadra 5

San Miguel

10:00 – 15:00

Calle Cacique Umachiri cuadras 2 y 3

Calle Condesa de Lemos cuadras 1 y 2

Calle Coronel Dianderas cuadra 2

Calle Condesa Chinchón cuadra 1

Calle Mama Runter cuadras 2 y 3

Calle Manuel Pérez Oblitas cuadra 1

Calle Jorge Castro Harrison cuadra 3

Prolongación Echenique cuadras 1 y 2

Calle San Miguelito cuadra 3

13:00 – 15:00

Calle Cacique de Umachiri cuadra 2

Calle Jorge Castro Harrison cuadras 1, 2, 3 y 4

Calle Santa Justina cuadras 1, 2 y 3

Prolongación Ayacucho cuadra 3

Asociación Fundo Huertecilla: Mz. A, B, C, D

Av. San Miguelito cuadras 3 y 4

Calle José Manuel Medina cuadras 1 y 2

Pasaje San Miguelito cuadras 1, 2, 3 y 4

Asociación Fundo San Miguelito: Mz. F, G, H

Miércoles 11 de marzo

Un documento oficial de Pluz Energía Perú detalla los cortes de luz programados para el 11 de marzo de 2026 en varios distritos de Lima, afectando a múltiples zonas y horarios durante el día. (PLUZ ENERGÍA PERÚ)

Ventanilla

08:30 – 18:30

A.H. Keiko Sofía Fujimori: Mz. A, B, C, D1, D2, E, E1, F, F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, G, G1, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M1, M3, N, N1, Ñ1, O, O1, P, Q, Q1, R, R1, R2, R3, S, S1, S2, S3, S4, T, T1, T2, U, U1, V, V1, W, W1, W3, X, X2, Y, Y1, Y2, Z, Z1, Z2, Z4

A.H. Los Cedros: Mz. O

San Martín de Porres

08:30 – 18:30

Urb. Brisas de Santa Rosa: Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q

Urb. El Rosal de Santa Rosa: Mz. C, F

Urb. Filadelfia: Mz. L

Urb. Residencial San Remo: Mz. H

Pro. Viv. Las Alamedas de Santa Rosa: Mz. C

Pro. Viv. San Remo III: Mz. F, H

Los Olivos

09:00 – 18:00

Av. El Naranjal cuadras 14 y 15

Av. Huandoy cuadra 50

Calle Cochas cuadra 50

Jr. Piscobamba cuadras 14 y 15

Rímac

10:00 – 14:00

A.H. Pampas de San Juan de Amancaes: múltiples manzanas entre la 8 y la S.

Jueves 12 de marzo

Documento oficial de Pluz Energía Perú detallando los cortes de luz programados en diversas zonas de Lima para el jueves 12 de marzo de 2026. (PLUZ ENERGÍA PERÚ)

Cercado de Lima

00:00 – 21:00

Av. Abancay cuadras 4 y 5

Jr. Ayacucho cuadra 5

Jr. Cuzco cuadras 4 y 6

Jr. Antonio Miró Quesada cuadra 5

Otros distritos con cortes el jueves

También se registrarán interrupciones en:

Comas

Independencia

San Martín de Porres

San Juan de Lurigancho

San Miguel

Breña y Pueblo Libre

con interrupciones que en algunos sectores superarán las 10 horas de duración.

Viernes 13 de marzo

Pluz Energía Perú informa sobre los cortes de luz programados para varias zonas de Lima, incluyendo Independencia y San Martín de Porres, el viernes 13 de marzo de 2026. (PLUZ ENERGÍA PERÚ)

Los trabajos programados continuarán en:

Independencia

San Martín de Porres

Jesús María

Los Olivos

Magdalena del Mar

Carabayllo

Callao

Las suspensiones se extenderán entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. dependiendo de la zona.

Sábado 14 de marzo

Este documento detalla los cortes de luz programados por Pluz Energía Perú en varias zonas de Lima y Callao para el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026, incluyendo horarios y áreas afectadas. (PLUZ ENERGÍA PERÚ)

Puente Piedra

08:30 – 18:30

Urb. El Sauce I: Mz. A, B, B Prima, C

Urb. El Sauce II: Mz. G, H, I, J

Urb. El Sauce III: Mz. E, G

C.P. Zapallal: Mz. L1, K1

Urb. Alameda del Norte: Mz. G2

También habrá cortes en zonas de Los Olivos, San Martín de Porres e Independencia.

Domingo 15 de marzo

Semáforo fuera de servicio en una de las avenidas afectadas por el corte de luz en Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Cercado de Lima

11:00 – 22:00

Av. Maquinarias cuadras 18, 19, 21 y 22

Jr. Las Fábricas cuadra 2

Jr. Luis C. Ronceros cuadra 7

Urb. Industrial Conde de las Torres: Mz. D

Callao

09:00 – 17:00

Jr. Colón cuadras 1 y 2

Jr. Pedro Ruiz Gallo cuadra 1

Calle Teatro cuadra 1

Jr. Paz Soldán con Jr. Pichincha