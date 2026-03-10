Corte de luz en Lima y Callao HOY: estos distritos se quedarán sin servicio del 11 al 15 de marzo, según Pluz Energía

La empresa distribuidora Pluz Energía Perú —antes conocida como Enel Perú— realizará cortes de luz programados entre el 10 y el 15 de marzo de 2026 en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao.
Según el documento al que accedió Infobae Perú, las interrupciones del servicio eléctrico se realizarán por trabajos de mantenimiento y mejora de la red, por lo que el suministro se suspenderá durante varias horas en zonas específicas de cada distrito.
Ante estas suspensiones programadas, la empresa recomendó a los vecinos tomar precauciones antes del inicio del corte, como desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños cuando se restablezca el servicio. Asimismo, se sugiere cargar dispositivos móviles con anticipación y prever iluminación alternativa si el corte se prolonga varias horas.
Para conocer el detalle de horarios, calles y zonas afectadas, o reportar incidencias en el servicio eléctrico, ten a la mano tu número de suministro y llama el centro de atención al cliente de Pluz Energía Perú al teléfono 517-1717, disponible para consultas sobre cortes programados y emergencias relacionadas con el suministro eléctrico.
Martes 10 de marzo
Pueblo Libre
08:30 – 17:00
- Av. Simón Bolívar cuadras 11, 12 y 13
- Calle Asturias cuadra 1
- Pasaje Asturias cuadra 1
- Parque San Bernardo cuadra 1
Carabayllo
09:00 – 17:00
- Pro. Viv. Los Suyos: Mz. E, F, G
- Asociación Pro. Viv. Los Suyos – Programa El Reposo de Carabayllo: Mz. E, G
- Calle Camino Carrozable cuadra 3
09:00 – 18:00
- Pro. Viv. Santa Rosa de Villa: Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
- Asoc. Cerro Campana: Mz. A, B, D, E
- Pro. Viv. La Estancia de San Lorenzo: Mz. B, F
- Asoc. Viv. Lomas de Bethel: Mz. B, C, D
- Agrup. Vec. Los Girasoles de Carabayllo: Mz. K
- Urb. Residencial San José de Carabayllo: Mz. F
- Asoc. Viv. Villa La Huaca: Mz. A
- Urb. Alameda de la Rivera: Mz. N
San Martín de Porres
09:00 – 17:00
- Urb. Santa Rosa de Infantas: Mz. A, B, D, E, F
- Av. Gerardo Unger cuadras 63 y 64
- Jr. Santa Beatriz cuadra 1
- Jr. Santa Mónica cuadra 1
- Jr. Santa Cruz de Miraflores cuadra 1
- Jr. Santa Cruz cuadra 65
- Jr. Santa Marina cuadra 65
Los Olivos / San Martín de Porres
09:30 – 17:30
- Jr. Las Acacias cuadra 7
- Av. Carlos Alberto Izaguirre cuadra 7
- Jr. José Santos Chocano cuadras 10 y 11
- Jr. El Azafrán cuadra 7
- Calle Ficaria cuadra 38
- Jr. Los Castaños cuadra 7
- Jr. José Manuel Pereyra cuadra 5
- Urb. Las Palmeras: Mz. A, B, C, F
- Pasaje Los Fobos cuadra 1
San Juan de Lurigancho
11:00 – 15:00
- A.H. Eduardo de la Piniella: Mz. C2, C3, C13, D1, D8, D9
- Programa Ciudad Mariscal Cáceres: Mz. C3, C13, D1
- Av. Próceres de la Independencia cuadra 38
- Av. Wiese cuadra 38
Breña
14:00 – 16:00
- Av. Arica cuadras 2 y 3
- Av. Brasil cuadras 1, 2, 3 y 4
- Av. España cuadra 5
- Jr. Iquique cuadra 8
- Plaza Bolognesi cuadras 5 y 6
- Jr. Breña cuadras 2 y 3
- Jr. María Auxiliadora cuadra 1
- Paseo Colón cuadra 5
San Miguel
10:00 – 15:00
- Calle Cacique Umachiri cuadras 2 y 3
- Calle Condesa de Lemos cuadras 1 y 2
- Calle Coronel Dianderas cuadra 2
- Calle Condesa Chinchón cuadra 1
- Calle Mama Runter cuadras 2 y 3
- Calle Manuel Pérez Oblitas cuadra 1
- Calle Jorge Castro Harrison cuadra 3
- Prolongación Echenique cuadras 1 y 2
- Calle San Miguelito cuadra 3
13:00 – 15:00
- Calle Cacique de Umachiri cuadra 2
- Calle Jorge Castro Harrison cuadras 1, 2, 3 y 4
- Calle Santa Justina cuadras 1, 2 y 3
- Prolongación Ayacucho cuadra 3
- Asociación Fundo Huertecilla: Mz. A, B, C, D
- Av. San Miguelito cuadras 3 y 4
- Calle José Manuel Medina cuadras 1 y 2
- Pasaje San Miguelito cuadras 1, 2, 3 y 4
- Asociación Fundo San Miguelito: Mz. F, G, H
Miércoles 11 de marzo
Ventanilla
08:30 – 18:30
- A.H. Keiko Sofía Fujimori: Mz. A, B, C, D1, D2, E, E1, F, F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, G, G1, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M1, M3, N, N1, Ñ1, O, O1, P, Q, Q1, R, R1, R2, R3, S, S1, S2, S3, S4, T, T1, T2, U, U1, V, V1, W, W1, W3, X, X2, Y, Y1, Y2, Z, Z1, Z2, Z4
- A.H. Los Cedros: Mz. O
San Martín de Porres
08:30 – 18:30
- Urb. Brisas de Santa Rosa: Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q
- Urb. El Rosal de Santa Rosa: Mz. C, F
- Urb. Filadelfia: Mz. L
- Urb. Residencial San Remo: Mz. H
- Pro. Viv. Las Alamedas de Santa Rosa: Mz. C
- Pro. Viv. San Remo III: Mz. F, H
Los Olivos
09:00 – 18:00
- Av. El Naranjal cuadras 14 y 15
- Av. Huandoy cuadra 50
- Calle Cochas cuadra 50
- Jr. Piscobamba cuadras 14 y 15
Rímac
10:00 – 14:00
- A.H. Pampas de San Juan de Amancaes: múltiples manzanas entre la 8 y la S.
Jueves 12 de marzo
Cercado de Lima
00:00 – 21:00
- Av. Abancay cuadras 4 y 5
- Jr. Ayacucho cuadra 5
- Jr. Cuzco cuadras 4 y 6
- Jr. Antonio Miró Quesada cuadra 5
Otros distritos con cortes el jueves
También se registrarán interrupciones en:
- Comas
- Independencia
- San Martín de Porres
- San Juan de Lurigancho
- San Miguel
- Breña y Pueblo Libre
con interrupciones que en algunos sectores superarán las 10 horas de duración.
Viernes 13 de marzo
Los trabajos programados continuarán en:
- Independencia
- San Martín de Porres
- Jesús María
- Los Olivos
- Magdalena del Mar
- Carabayllo
- Callao
Las suspensiones se extenderán entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. dependiendo de la zona.
Sábado 14 de marzo
Puente Piedra
08:30 – 18:30
- Urb. El Sauce I: Mz. A, B, B Prima, C
- Urb. El Sauce II: Mz. G, H, I, J
- Urb. El Sauce III: Mz. E, G
- C.P. Zapallal: Mz. L1, K1
- Urb. Alameda del Norte: Mz. G2
También habrá cortes en zonas de Los Olivos, San Martín de Porres e Independencia.
Domingo 15 de marzo
Cercado de Lima
11:00 – 22:00
- Av. Maquinarias cuadras 18, 19, 21 y 22
- Jr. Las Fábricas cuadra 2
- Jr. Luis C. Ronceros cuadra 7
- Urb. Industrial Conde de las Torres: Mz. D
Callao
09:00 – 17:00
- Jr. Colón cuadras 1 y 2
- Jr. Pedro Ruiz Gallo cuadra 1
- Calle Teatro cuadra 1
- Jr. Paz Soldán con Jr. Pichincha