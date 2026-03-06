Sicarios en mototaxis trasladan a un hombre, lo bajan en un pasaje oscuro y lo matan con más de 15 disparos frente a iglesia

Dos hombres armados interceptaron a la víctima, la obligaron a descender de un mototaxi y la ejecutaron con al menos 15 disparos frente a la iglesia San Luis Rey, en la urbanización Zárate. Fuente: Exitosa Noticias

Un nuevo episodio de violencia sacudió la madrugada del viernes el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un hombre fue asesinado a plena vista en el pasaje Santa Rosa, frente a la capilla San Luis Rey. La víctima, aún no identificada, recibió más de 15 disparos. Esta acción, registrada por las cámaras de seguridad, evidencia la creciente inseguridad que mencionan de forma insistente los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial ante la escalada de crímenes en una de las zonas más populosas de Lima.

El asesinato ocurrió a solo metros de la central de videovigilancia del distrito, lo que pone en cuestión la efectividad de las estrategias actuales para combatir la delincuencia. La víctima fue llevada de manera forzosa en un mototaxi y, frente a residentes que presenciaron la escena, fue ultimada por sicarios que huyeron sin oposición a bordo del mismo tipo de vehículo. El caso se suma a una alarmante ola de asesinatos durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Perú.

Relatos coinciden en que escuchar “disparos durante la madrugada” se ha vuelto frecuente en el barrio, y que la impunidad junto con la falta de vigilancia policial están detrás del aumento de delitos violentos. Un vecino amplió: “Cinco o seis disparos. Se escuchó los disparos y salieron dos motos”, de acuerdo a testimonios obtenidos por Latina Noticias. Las autoridades aún no han identificado a la víctima, hecho que refuerza el temor de que el distrito sea escenario de crímenes trasladados desde otros sectores de la ciudad.

Cámaras de seguridad capturan el momento exacto en que un hombre es brutalmente asesinado con más de 15 disparos en el Pasaje Santa Rosa de San Juan de Lurigancho, evidenciando la creciente ola de violencia en la zona. (Captura: Latina Noticias)

Sicarios hacen bajar a la víctima en un pasaje oscuro para ejecutarla

Las investigaciones iniciales de la Policía Nacional del Perú (PNP) permiten reconstruir los minutos fundamentales del crimen. Poco después de las 00:30 del viernes, las cámaras de seguridad captaron la llegada de dos mototaxis al pasaje Santa Rosa, en la urbanización Zárate. De cada vehículo descendió un individuo armado, quienes, según las imágenes revisadas por las autoridades, obligaron a la víctima —que venía trasladada en uno de los mototaxis— a bajar y la arrinconaron contra una pared, justo enfrente de la capilla San Luis Rey.

Según lo detallado por Latina Noticias, los sicarios actuaron en coordinación: uno de ellos se posicionó con el arma en mano, mientras su cómplice forzaba a la víctima a descender. En pocos segundos, los sujetos abrieron fuego, disparando en al menos 15 ocasiones, de acuerdo a los reportes oficiales y testimonios recogidos por RPP. Los disparos resonaron en la oscuridad del pasaje, generando pánico entre los residentes.

Una vez consumado el crimen, los atacantes abordaron rápidamente los mototaxis y se dieron a la fuga. La Policía Nacional del Perú acordonó la escena y recabó imágenes complementarias de otros puntos de vigilancia urbana, para reconstruir la ruta de entrada y escape seguida por los responsables.

El hecho de que la víctima no haya sido identificada y que ninguno de los vecinos la reconociera refuerza la hipótesis, compartida por testigos consultados por RPP, de que habría sido llevada al lugar desde otra parte de San Juan de Lurigancho para ser eliminada.

Cámara de seguridad registra el momento de un violento asesinato en el pasaje Santa Rosa de San Juan de Lurigancho, donde un hombre fue ultimado a balazos en la madrugada del viernes. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos exigen presencia policial

El crimen dejó una fuerte impresión en la comunidad. Los vecinos describieron el temor cotidiano ante la inseguridad y la sensación de indefensión. Una residente relató a Exitosa: “No es seguro en ningún lado. No hay cámaras en exceso, no hay vigilancia”. La misma vecina expresó que la inseguridad afecta el día a día: “No es precisamente seguro y tranquilo, ni de día ni de noche. Uno tiene que estar bien atenta a lo que va, va haciendo durante el día”.

Vecinos subrayaron el hecho de que el asesinato ocurrió justo frente a la iglesia donde cada domingo, a las ocho y media de la mañana, se celebra la misa principal de la comunidad. Para algunos, el lugar se asocia con la rutina barrial y la falta de custodia, lo que, según su percepción, incrementa el sentimiento de inseguridad: “A esos criminales no les ha importado hacerlo frente a una iglesia”, enfatizó otra testigo.

La inquietud se intensifica porque, pese al régimen de excepción vigente, la actuación policial no ha logrado reducir los delitos. A pocas cuadras del lugar del crimen se encuentra un centro de monitoreo municipal, pero, según los habitantes, su impacto es mínimo. Como resultado, los residentes de San Juan de Lurigancho han hecho un llamado urgente a las autoridades, solicitando “mayor vigilancia y patrullaje efectivo”, mientras temen que los episodios de violencia continúen en el distrito más poblado de Lima.