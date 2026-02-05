El Mandarino sufre segundo ataque extorsivo en cuestión de días: sicarios dispararon contra colectivo en Comas

Un conductor de la empresa de transportes 'El Mandarino' fue atacado a balazos por dos sicarios en motocicleta en el distrito de Comas. Milagrosamente, el chofer resultó ileso. Este es el segundo atentado contra la misma línea de colectivos en menos de una semana. Fuente: Exitosa

Un nuevo ataque armado sacudió la tranquilidad de Comas esta tarde, cuando dos sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra un vehículo de la empresa de transporte El Mandarino, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas.

El hecho, registrado en la intersección de la avenida Túpac Amaru con jirón San Justiniano, en la entrada de Collique, se convierte en el segundo atentado contra la misma empresa en lo que va de 2026. Tras la ráfaga de disparos, los agresores dejaron una nota extorsiva con un número telefónico y una munición, evidenciando la presión criminal sobre el sector transporte.

Los disparos pusieron en alerta a los vecinos y generaron temor entre los conductores de la empresa, aunque, según confirmaron tanto La República como Exitosa, no se reportaron heridos ni víctimas mortales en este segundo atentado. Al lugar acudieron rápidamente agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de Comas para recabar evidencias y testimonios.

Personal de SERENAZGO y equipos de rescate atienden un incidente en una calle urbana, donde un Mini MPV naranja se encuentra detenido y varios curiosos observan la situación (Foto: Facebook /Roger García )

La nota encontrada junto al vehículo atacado contenía el mensaje “Comunícate. Llamen” y un número telefónico, acompañado de una munición, elemento que refuerza la hipótesis de un intento de extorsión. Los operadores de la línea de colectivos manifestaron su preocupación por la escalada de violencia y la aparente impunidad con la que actúan los agresores. La empresa El Mandarino se encuentra bajo el asedio de bandas criminales que buscan someterla a pagos ilegales, situación que se ha repetido en distintas partes de Lima durante los últimos meses.

Llegaron en motocicletas, dispararon y dejaron una nota extorsiva

El patrón observado en el ataque de Comas replica prácticas propias de la extorsión y el sicariato en el transporte público. Los responsables utilizaron una mototaxi para pasar desapercibidos y sortear la vigilancia policial, aprovechando la facilidad de movimiento que ofrece este vehículo. Esta estrategia les permitió acercarse sin levantar sospechas, disparar contra el colectivo y escapar rápidamente del lugar sin ser identificados.

En ambos atentados, el uso de la motocicleta ha sido clave para la movilidad de los atacantes. Además, la colocación de un mensaje con un número telefónico y una munición junto al vehículo atacado constituye un claro acto de intimidación y una invitación a establecer contacto bajo amenaza. Esta práctica busca forzar a los empresarios a ceder a las exigencias económicas de los extorsionadores y se ha convertido en un elemento recurrente en la ola de violencia que afecta al sector transporte en Lima.

Una nota extorsiva con un número de teléfono y una munición fue dejada junto a un colectivo de la empresa Los Mandarinos, tras el segundo ataque armado en Comas (Foto: Composición Infobae Perú / La República)

Tras el ataque, las autoridades intensificaron los operativos en las zonas consideradas de alto riesgo, aunque la población mantiene la percepción de que las medidas adoptadas resultan insuficientes ante la capacidad de adaptación de las bandas delictivas. El coronel Jorge Ramiro Barrantes, de la Policía Nacional, explicó que se han dispuesto patrullajes adicionales y que las investigaciones avanzan con la recopilación de pruebas balísticas y declaraciones de testigos.

Dos trabajadores de El Mandarino resultaron heridos en la primera agresión

El atentado de Comas se produce pocos días después del primer ataque registrado en San Juan de Lurigancho, donde dos conductores de El Mandarino, identificados como Eliazer González Silva y Winder Amaro Vicente, resultaron gravemente heridos. El hecho ocurrió en la terminal de la empresa, alrededor de las 9:00, cuando los choferes se preparaban para iniciar sus rutas. Un hombre en motocicleta irrumpió en el recinto, disparó al menos cinco veces y huyó del lugar.

La delincuencia no da tregua. En San Juan de Lurigancho, dos choferes fueron víctimas de un brutal ataque a balazos mientras se preparaban para iniciar su jornada.

Las cámaras de seguridad evidenciaron que el atacante vigiló previamente la zona y aguardó el momento propicio para ejecutar la agresión, lo que refuerza la hipótesis de un atentado premeditado y dirigido. Uno de los conductores recibió un impacto de bala en el abdomen y el otro en una pierna. Ambos fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo, donde uno permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de la lesión abdominal. Tras recibir atención médica, los trabajadores formalizaron la denuncia en la comisaría de Canto Rey.

Las grabaciones de seguridad muestran que minutos antes del ataque el mismo agresor en motocicleta había ingresado a la central | Latina Noticias

El coronel Barrantes afirmó que los conductores se encuentran fuera de peligro y que la Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar al autor material del atentado. A pesar de la gravedad de estos hechos, los representantes de El Mandarino aseguraron no haber recibido amenazas previas ni haber sido víctimas de extorsión antes de los ataques.