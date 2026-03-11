La minera peruano-británica Hochschild duplicó beneficios en 2025 y ganó 174,2 millones de euros

La compañía minera Hochschild proyecta para 2026 una extracción comprendida entre 300.000 y 328.000 onzas equivalentes de oro, con una inversión en minas que oscilará entre 210 y 225 millones de dólares (181,2 y 194,2 millones de euros). Según informó la agencia de noticias, la multinacional también anunció un dividendo final de 5 dólares (4,31 euros) por acción correspondiente al ejercicio 2025, que se pagará el 16 de junio a los accionistas registrados al cierre del mercado el 8 de mayo. Estas medidas forman parte de las estrategias implementadas tras un ejercicio financiero con resultados significativamente superiores a los años anteriores.

Tal como publicó la fuente encargada, Hochschild, de capitales peruanos y británicos, obtuvo un beneficio neto atribuido de 201,9 millones de dólares (174,2 millones de euros) durante el año 2025. Esta cifra representa una duplicación del resultado registrado un año antes, alcanzando un incremento del 108,1 %. Los ingresos de la empresa ascendieron a 1.182 millones de dólares (1.020 millones de euros), lo que indica una subida del 24,7 % respecto al periodo anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 583,7 millones de dólares (503,7 millones de euros), representando un avance del 38,5 %.

En el análisis de los costes, el monto total destinado a producción, administración, exploración, ventas y otros conceptos menores fue de 796,6 millones de dólares (687,4 millones de euros), lo que supone un aumento del 7,7 %. Esta evolución en la estructura de costes acompaña el alza en la actividad y expansión de la compañía, según consignó el medio.

El consejero delegado de Hochschild, Eduardo Landín, declaró que el año en cuestión “marca un hito, ya que hemos logrado nuestro mejor resultado financiero hasta la fecha impulsados por la ejecución disciplinada en [la mina de oro y plata] Inmaculada y los precios favorables de los metales preciosos”. Landín subrayó, además, que se sumaron 1,7 millones de onzas al portafolio de recursos de la minera y que la firma consiguió avanzar en dos “emocionantes proyectos de crecimiento en Perú y Brasil”. Según destacó el directivo para la misma agencia, la fortaleza del balance permitió incrementar de manera considerable el dividendo distribuido a los accionistas.

El medio detalló que tanto el crecimiento en la producción como los elevados precios de los metales contribuyeron a la mejora en los resultados. La disciplina operativa en las explotaciones, particularmente en la mina Inmaculada, tuvo un impacto positivo significativo. Hochschild enfoca parte de su estrategia en la exploración y expansión de proyectos en América Latina, manteniendo su atención en una estructura de costes que, aunque mostró un alza, se mantuvo por debajo del ritmo de crecimiento de los ingresos.

Respecto a las expectativas para el próximo año, la compañía prevé mantener niveles de producción elevados e incrementar su inversión en activos mineros. El anuncio del nuevo dividendo final refleja una política de retribución al accionista alineada con la solidez financiera alcanzada en el último periodo. Según publicó la fuente, este dividendo será distribuido entre los tenedores de acciones que mantengan su posición hasta el 8 de mayo.

Hochschild, con operaciones en varios países de América Latina, continúa fortaleciendo su cartera de recursos y diversificando su presencia regional. El informe difundido destaca el progreso en los proyectos de Perú y Brasil, donde se concentran los principales desarrollos en curso para el corto y mediano plazo, lo que refuerza el posicionamiento de la compañía dentro del sector minero internacional.