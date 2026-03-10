Perú

Primer buque de GLP importado llegaría entre el 16 y 18 de marzo, pero grifos seguirán sin abastecimiento hasta entonces

La falta de combustible se refleja en numerosos grifos de la capital, donde los conductores no encuentran GLP para sus vehículos

Guardar

Ver largas colas de vehículos en los grifos ya se ha vuelto habitual. En San Juan de Miraflores, varios mototaxistas esperaron en vano por GLP. Todos repiten lo mismo: “Nos dicen que ya no hay”. La crisis energética generada por la deflagración en un ducto de Camisea, en Cusco, ha golpeado el abastecimiento y, lamentablemente, la situación no parece tener una pronta solución.

El abastecimiento de GLP en los grifos de Lima no se normalizará en los próximos días, pese a que se espera la llegada de un cargamento de gas importado a mediados de marzo. Carlos Puente, director del consejo directivo de la Asociación de Grifos del Perú, indicó que el primer buque con este combustible arribaría al país entre el 16 y el 17 de este mes, lo que permitiría reabastecer a las principales plantas de almacenamiento de la capital. Sin embargo, el suministro a los grifos recién podría restablecerse después de que ese cargamento sea descargado y distribuido.

Esperan buque importado de GLP
Esperan buque importado de GLP entre el 16 y 18 de marzo, pero grifos seguirán vacíos

“Tenemos conocimiento de que el primer barco de importación estará llegando entre el 16 y el 17 de este mes a Lima para llenar las esferas de Zeta Gas, de Solgas y de Primax”, señaló en entrevista con Exitosa

De acuerdo con el representante del gremio, antes de esa fecha no existe programación de nuevas embarcaciones que transporten GLP hacia Lima, lo que significa que la escasez continuará durante los próximos días. El combustible importado deberá ser descargado en las plantas de almacenamiento y luego distribuido a los camiones cisterna que abastecen a los grifos, un proceso que tomará tiempo antes de que el producto vuelva a estar disponible para los usuarios.

Grifos de Lima sin GLP
Grifos de Lima sin GLP hasta la próxima semana, según directivo de la Asociación de Grifos

Reducción del suministro de gas afecta a la capital

La escasez de GLP y GNV está relacionada con la reducción del gas disponible en el sistema. Puente explicó que el ducto encargado de transportar el recurso no está operando con normalidad, lo que ha provocado una caída significativa en el aprovisionamiento.

“No están siendo capaces de producir. Con un 70 % menos de aprovisionamiento y con buques que traen gas importado no programados para esta semana, la ciudad prácticamente está desabastecida”, afirmó.

La falta de combustible se refleja en numerosos grifos de la capital, donde los conductores no encuentran GLP para sus vehículos.

Prioridad para el envasado doméstico de GLP

Ante el reducido volumen de gas disponible, las empresas distribuidoras han optado por destinar el combustible principalmente al envasado de balones de uso doméstico. Según Puente, esta decisión busca evitar que los hogares se queden sin la posibilidad de cocinar.

“Y como es lógico y razonable, el poco gas GLP que tienen las empresas de Zeta Gas, Solgas o Primax lo están utilizando para el envasado, para que las amas de casa no se vean en la necesidad de no poder cocinar o tener que hacer algo eléctrico y puedan seguir usando sus cocinas a GLP”, explicó.

Esta prioridad en el uso del combustible ha reducido el volumen disponible para el sector automotor. “Ese es el motivo por el cual no hay GLP en la mayoría de grifos de Lima”, agregó.

Gremio advierte problemas con otros combustibles

Aunque la llegada del buque con GLP podría aliviar parcialmente la escasez, Puente advirtió que el problema energético podría extenderse a otros combustibles que se comercializan en los grifos.

“Pero el problema, no va a ser el GLP y el GNV. El problema real es que pasado esta fecha, probablemente sigan faltando los combustibles líquidos, es decir, la gasolina premium, la gasolina regular y el diésel”, sostuvo.

El representante del gremio explicó que la reparación del ducto no resolverá necesariamente la disponibilidad de estos productos. Además, indicó que la Asociación de Grifos del Perú ya había advertido sobre el riesgo de escasez desde semanas atrás.

“La Asociación de Grifos, desde febrero, viene mandándole cartas al Ministerio de Energía y Minas expresándole nuestra preocupación por la escasez de combustible, por la asignación de cuotas de los proveedores a los grifos y por el alza constante de precios”, señaló.

Sin embargo, según afirmó, hasta el momento no han recibido respuesta ni se han concretado reuniones con las autoridades del sector.

¿Subirá el precio del pasaje?

El aumento reciente del pasaje en el transporte público está ligado, principalmente, al encarecimiento de los combustibles. Así lo explicó Héctor Vargas, dirigente del sector transportista, quien señaló que estos costos dependen del mercado internacional y escapan al control de las empresas.

Según indicó, la mayoría de buses funciona con diésel, combustible que representa entre el 60 % y el 70 % de la flota. “Diésel es casi el sesenta, setenta por ciento”, precisó. Esta fuerte dependencia hace que cualquier variación en su precio impacte directamente en los costos de operación.

Vargas sostuvo que es poco probable que el precio del combustible baje en el corto plazo, por lo que el pasaje difícilmente regresará a su valor anterior. “El precio del combustible no les va a bajar”, afirmó.

Empresas de transporte operan con
Empresas de transporte operan con menos buses y advierten que varias podrían cerrar

En ese contexto, explicó que el aumento reciente de S/0,50 fue una medida inmediata para enfrentar el alza de costos, aunque advirtió que ese ajuste no refleja el impacto real. “Subió el combustible, subimos cincuenta centavos, pero no refleja realmente ese treinta por ciento que debería subir el pasaje”, señaló.

Por ello, el dirigente no descartó que las tarifas puedan volver a incrementarse si los costos continúan en aumento.

Temas Relacionados

glpGNVGrifoscombustibleMinemtaxistasbuquesperu-noticias

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO

Talleres artísticos gratuitos para niños y adolescentes: conoce todos los detalles

Esta iniciativa es importante porque facilita el acceso sin costo a la educación artística y musical para miles de menores de edad

Talleres artísticos gratuitos para niños

Pasaje no bajaría tras la crisis del gas y transportistas advierten posibles nuevas alzas

La mayoría de empresas de transporte público incrementó el precio del pasaje en S/0,50. Aunque la medida surgió en medio de la emergencia, podría mantenerse

Pasaje no bajaría tras la

Mañana 13 de marzo es día no laborable en región cercana a Lima: Esta es la razón

Marzo no tiene feriados nacionales, pero una región sí tendrá un llamado ‘feriado regional’, por su conocido festival de todos los años

Mañana 13 de marzo es

¿Qué pasará con el dólar? Esto es lo que esperan las casas de cambio en Perú

El tipo de cambio se ha desplomado tras sesiones con gran alza. La coyuntura internacional impacta en el sol peruano mientras Perú afronta crisis a un mes de la elección de su nuevo presidente

¿Qué pasará con el dólar?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco, nuevo titular

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide a abogado

Magaly Medina pide a abogado de Marisel Linares no confundir al público por documento ‘falso’ de donación de auto a Adrián Villar

Korina Rivadeneira confiesa que perdió 2 bebés en medio de rumores de su separación con Mario Hart: “Para mí fue súper difícil”

Magaly Medina fulmina a Macarius por transmisión manejando sin cinturón de seguridad y con cerveza en mano: “Qué irresponsable”

Magaly Medina cuestiona a Janet Barboza tras caso Nilver Huarac: “Tirar barro es fácil, cuando deberían mirar en casa”

Magaly Medina sorprendida con la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 11

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Día Internacional de los Tuiteros: desde cuándo y por qué se celebra esta fecha y su impacto global

La contundente respuesta de Manuel Barreto sobre si será el nuevo asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana

Gonzalo Bueno, entre los ocho mejores del Challenger de Santiago: rival definido por el pase a semifinales

Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido