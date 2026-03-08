Indecopi y Osinergmin inspeccionan grifos ante la crisis energética en el país

Las acciones buscan evitar el acaparamiento y la especulación de precios, además de garantizar el abastecimiento para los consumidores. Foto: Google Maps

En medio del contexto de crisis energética que atraviesa el país, autoridades intensificaron las acciones de control en los establecimientos que comercializan combustibles. Las intervenciones buscan prevenir prácticas como el acaparamiento o la especulación con los precios, además de verificar el normal abastecimiento para los consumidores.

Las labores se desarrollan de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y el organismo supervisor del sector energético. Durante una inspección realizada en el distrito de Surquillo, representantes de ambas entidades explicaron el alcance de las medidas adoptadas en esta etapa.

Fiscalización de precios al consumidor

Desde Indecopi se informó que uno de los principales frentes de trabajo es la verificación de los precios que se comunican al público en los grifos. La entidad revisa que la información mostrada en los paneles, tótems u otros sistemas de aviso coincida con el monto que finalmente se cobra al momento de la compra.

María del Carmen Perea, representante de la institución, precisó que estas acciones se realizan en diferentes regiones del país. “Desde Indecopi estamos realizando acciones de fiscalización en grifos de todo el país para verificar que los precios informados a los consumidores a través de los tótems u otros medios sean los mismos que se les cobran al momento de comprar combustible”, indicó.

Indecopi informó que una de sus principales líneas de acción consiste en comprobar que los precios anunciados en los grifos coincidan con los que se cobran a los consumidores. Foto: Google Maps

La funcionaria señaló que, hasta el momento, la mayoría de establecimientos inspeccionados mantiene coherencia entre la información publicada y los precios aplicados. “En la mayoría de los casos hemos verificado que la información de la lista de precios coincide con la que se muestra en las islas de despacho. De no ser así, se trataría de una infracción y el establecimiento podría ser sancionado”, añadió.

Supervisión de inventarios y abastecimiento

Por su parte, Osinergmin realiza verificaciones relacionadas con la disponibilidad de combustibles y el funcionamiento de los puntos de venta. El organismo evalúa los inventarios de los grifos, los precios que reportan y las condiciones en las que se realiza la comercialización al público.

Jaime Bravo, vocero de la entidad supervisora, explicó que estas acciones se ejecutan de manera simultánea en distintas zonas del país como parte de un monitoreo operativo permanente. “Osinergmin está realizando una supervisión operativa a nivel nacional, visitando establecimientos de venta al público para verificar los stocks e inventarios de combustible, así como los precios que reportan y la forma en que se están comercializando”, mencionó.

El funcionario también recomendó a los ciudadanos aprovechar las herramientas digitales disponibles para comparar precios antes de adquirir combustibles. “El aplicativo Facilito permite ubicar el establecimiento con el precio más bajo y tomar una decisión informada al momento de comprar combustibles líquidos o balones de gas”, subrayó.

Por su lado, Osinergmin lleva a cabo inspecciones para comprobar la disponibilidad de combustibles y el correcto funcionamiento de los establecimientos de venta. Foto: Google Maps

Gasolina registra fuerte alza en grifos de Lima y Callao

El precio de la gasolina y de otros combustibles ya muestra incrementos en diversos grifos de Lima y Callao, en un contexto marcado por la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) e incluso de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El aumento de la demanda por parte de los conductores ha generado presión sobre el mercado, lo que ha llevado a algunos establecimientos a ajustar sus tarifas al alza. Esta situación ya había sido advertida por la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú.

Carlos Puente, director del gremio, explicó en declaraciones a distintos medios que las consecuencias de la fuga y deflagración de gas registrada en el yacimiento de Camisea, en Cusco, ya se reflejan en el gasto de los hogares peruanos. El incidente obligó al Gobierno a aplicar medidas de racionamiento del GNV, mientras que la tensión en el suministro también se ha extendido al GLP.

El impacto no solo se limita a estos combustibles. El gasohol y el diésel también han registrado aumentos en sus precios al público, en algunos casos por encima de los S/20 por galón. A pesar de este escenario, los conductores aún pueden identificar opciones más económicas utilizando el aplicativo Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que permite ubicar, según el distrito o la zona, los grifos con tarifas por debajo del promedio.