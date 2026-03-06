Crisis energética obliga al Gobierno a suspender exigencia de reservas de combustibles por 30 días

La medida busca evitar nuevas restricciones en el abastecimiento de combustibles en un contexto de bajos inventarios, problemas logísticos y mayor demanda de diésel. Foto: Marketdata

El Gobierno dispuso suspender temporalmente la obligación que tienen los productores y distribuidores mayoristas de mantener reservas mínimas de combustibles líquidos, como gasolinas, gasoholes y diésel B5, en las plantas de abastecimiento del país. La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 021-2026-MINEM/DGH y responde al escenario de emergencia energética que atraviesa el Perú desde inicios de marzo.

La decisión busca evitar mayores restricciones en el suministro de combustibles en un contexto marcado por inventarios reducidos, dificultades logísticas y un aumento previsto en la demanda de diésel. La excepción estará vigente a nivel nacional desde el 5 de marzo y tendrá una duración máxima de 30 días calendario, aunque el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dejó abierta la posibilidad de levantarla antes si las condiciones de abastecimiento mejoran.

Suspensión de obligación de existencias

La resolución exceptúa del cumplimiento del artículo 43 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos a los productores y distribuidores mayoristas que cuentan con capacidad de almacenamiento propia o contratada. Esta norma obligaba a las empresas a mantener en cada planta de abastecimiento una existencia mínima equivalente a 15 días del despacho promedio de combustibles de los últimos seis meses, así como un stock mínimo adicional de cinco días en cada instalación.

De acuerdo con el informe técnico legal que sustenta la medida, actualmente se registra un bajo nivel de inventarios de gasolinas, gasoholes Regular y Premium y diésel B5 en diversos terminales y plantas de abastecimiento del país. A ello se suman dificultades para reponer los volúmenes disponibles debido a condiciones climatológicas adversas que han afectado la logística marítima de transporte de combustibles.

Actualmente, se reportan niveles reducidos de inventarios de gasolinas, gasoholes Regular y Premium, así como de diésel B5. Foto: Petroperú

El documento también señala que existen limitaciones en la producción de gasolina Premium en la Refinería Talara, lo que complica aún más la reposición de inventarios en el mercado interno. Estas condiciones, advierte el Minem, generan un “alto riesgo en las actividades de suministro de combustibles”, por lo que mantener la obligación de reservas podría terminar agravando el problema de abastecimiento.

Mayor presión sobre el diésel

Otro de los factores que influyó en la decisión del Ejecutivo es el incremento esperado en la demanda de diésel B5. Según el informe técnico, este aumento se debe a la reducción temporal en la capacidad de transporte de gas natural hacia la costa, que durante el periodo de emergencia se ha limitado a aproximadamente 70 millones de pies cúbicos diarios.

La menor disponibilidad de gas obliga a diversos sectores a recurrir a combustibles líquidos como alternativa energética, especialmente al diésel, lo que presiona aún más los inventarios existentes. De mantenerse la obligación de mantener reservas mínimas, el sistema podría enfrentar mayores dificultades para distribuir el combustible disponible y atender la demanda inmediata.

En ese contexto, el Minem concluyó que resultaría inviable exigir el cumplimiento de los niveles de almacenamiento establecidos por la normativa vigente. Por ello, se optó por aplicar una medida excepcional amparada en el Decreto Supremo N.º 001-2011-EM, que faculta al sector a dictar disposiciones temporales ante situaciones que pongan en riesgo el abastecimiento de hidrocarburos en el país.

El Minem determinó que, en el contexto actual, no sería viable exigir el cumplimiento de los niveles de almacenamiento previstos en la normativa vigente. Foto: Revista Energía

Supervisión y plazo de adecuación

La resolución también establece que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) deberá ser notificado de la medida para realizar las acciones correspondientes dentro de los sistemas de control que administra.

Una vez finalizado el periodo de excepción, los productores y distribuidores mayoristas tendrán un plazo adicional de hasta 15 días calendario para volver a cumplir con la obligación de mantener existencias mínimas de combustibles establecida en el reglamento.

Suben los precios de los combustibles

El incremento en el precio de la gasolina y otros combustibles ya comienza a reflejarse en el mercado, impulsado por la escasez de GNV e incluso de GLP. Esta situación responde al aumento de la demanda por parte de los conductores, lo que ha llevado a algunos establecimientos a elevar sus tarifas. La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú ya había advertido previamente sobre este escenario.

Su director, Carlos Puente, explicó en entrevistas con medios que las consecuencias de la deflagración registrada en el yacimiento de Camisea ya se sienten en la economía de los hogares peruanos. El incidente obligó al Gobierno a aplicar un racionamiento del Gas Natural Vehicular (GNV), lo que también ha generado presión sobre el mercado del GLP.

En este contexto, combustibles como el gasohol y el diésel también han experimentado incrementos en los precios al consumidor, que en algunos casos superan los S/ 20 por galón. No obstante, los conductores aún pueden encontrar tarifas más bajas utilizando el aplicativo Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que permite ubicar los grifos con precios por debajo del promedio según el distrito o la ubicación del usuario.