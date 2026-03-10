Perú

Murió Alfredo Bryce Echenique a los 87 años: Álvaro Vargas Llosa y más reaccionan a su partida

A través de las redes sociales, diversos seguidores del escritor expresaron su sentir ante su partida

El reconocido escritor peruano Alfredo
El reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique posa frente a la bandera de Perú en una imagen de archivo, tras conocerse su fallecimiento a los 87 años. (Andina)

El mundo literario peruano y latinoamericano lamenta la muerte de Alfredo Bryce Echenique, quien falleció el 10 de marzo de 2026 en Lima, a los 87 años. El autor de “Un mundo para Julius” deja una huella profunda en la literatura contemporánea, con una obra que abarca novelas, relatos, ensayos y memorias y que ha marcado a generaciones de lectores y escritores de Perú y América Latina.

El anuncio de su fallecimiento generó una amplia reacción en redes sociales y en el ámbito cultural. Álvaro Vargas Llosa, escritor e hijo de Mario Vargas Llosa, expresó su pesar a través de la red social X, donde reconoció el aporte del autor.

“Comparto con ustedes mi enorme pesar por el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas. A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna”, dijo.
Las muestras de afecto y reconocimiento se multiplicaron en las plataformas digitales. Usuarios recordaron sus libros y el impacto de su narrativa en sus propias vidas. “Que bonito y qué honor haber podido fotografiar al gran Alfredo Bryce Echenique, quien ahora descansa en paz junto a otros grandes escritores”, escribió una usuaria en X. Otro mensaje resaltó: “Leo que ha muerto Alfredo Bryce Echenique. Lo siento. Le leí bastante y siempre con agrado. Un mundo para Julius es uno de mis libros de cabecera”.

La influencia de Bryce Echenique se reflejó también en comentarios de lectores de distintas edades. “Uno de los mayores exponentes de las letras latinoamericanas. Perdura en nuestra memoria la primera vez que leímos Un mundo para Julius”, publicó un usuario. Una lectora compartió: “Gracias Alfredo Bryce Echenique por acompañar mi infancia y adolescencia. Éramos tú y yo y Manongo y Tere y Julius y nunca me volví a sentir sola. Gracias por las noches sin dormir sumergida en tus universos que se hicieron un poquito míos”.

En Perú, el nombre de Julius y del propio Echenique se posicionó entre las tendencias en X, reflejando el alcance de su obra y el vínculo construido con generaciones de lectores.

Trayectoria y legado de Alfredo Bryce Echenique

Alfredo Bryce Echenique nació en Lima en 1939 y se convirtió en una de las figuras centrales del llamado ‘boom’ latinoamericano. Su primera novela, “Un mundo para Julius”, publicada en 1970, es considerada una de las obras fundamentales de la literatura peruana del siglo XX. El libro narra la historia de un niño de la élite limeña y ofrece una visión crítica y sensible de la sociedad peruana.

La obra de Bryce Echenique abarca también títulos como “La vida exagerada de Martín Romaña” y “El huerto de mi amada”, que consolidaron su prestigio dentro y fuera del país. Sus relatos se caracterizan por un estilo cuidado, humor sutil y una mirada aguda sobre las relaciones humanas y los matices sociales de Perú.

A lo largo de su carrera, el escritor recibió reconocimientos y premios, y su producción literaria influyó en sucesivas generaciones de autores latinoamericanos. Además de la narrativa, incursionó en el ensayo y las memorias, ampliando su contribución al panorama cultural de la región.

Bryce Echenique deja un legado que trasciende las fronteras de Perú y se proyecta en la memoria de quienes encontraron en sus páginas una voz singular y cercana. La noticia de su muerte ha motivado un repaso a su trayectoria y a la riqueza de su obra, que permanece vigente en el canon de la literatura en español.

