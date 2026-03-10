Perú

Falleció Alfredo Bryce Echenique: pidió ser incinerado y que lancen sus cenizas al mar de La Punta

En una entrevista con Infobae Perú, el laureado escritor peruano expresó su deseo de que, al morir, sus restos sean llevados a La Punta, donde escribió sus últimos libros

El escritor recibió a Infobae Perú a propósito de la publicación de "Desde la hondonada 1" (Peisa, 2024) (Fuente: Infobae/Carlos Diaz)

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este martes 10 de marzo a los 87 años. Su deceso, comunicado en un principio por uno de sus amigos más cercanos, el escritor Jorge Eduardo Benavides, quien lamentó públicamente la partida de su “queridísimo amigo”.

Aunque la familia del autor de Un mundo para Julius todavía no ha indicado dónde se velarán sus restos ni tampoco si sus lectores tendrán la oportunidad de dar un último adiós al aclamado escritor, el propio Bryce Echenique se encargó de expresar qué le gustaría que pase con su cuerpo al final de su vida.

En una entrevista con Infobae Perú en diciembre del 2024 a propósito de la publicación de su libro “Desde la hondonada 1″, el escritor peruano recordó su cercanía emocional y creativa con el distrito de La Punta, en el Callao, y expresó su deseo de que sus restos sean lanzados al mar.

La Punta es el sitio donde me quedaba hasta cinco meses escribiendo. Me gustaría que me incineren y me echen al mar de La Punta. He pasado momentos de creación extraordinarios, aislado del mundo, escribiendo. Apenas salía a bañarme al mar en la mañana y me encerraba a escribir”, indicó.

Alfredo Bryce Echenique conversó con
Alfredo Bryce Echenique conversó con Infobae Perú a propósito de la publicación de "Desde la hondonada 1" (Foto: El Gobierno)

Desde la hondonada 1″ (Peisa, 2024) reúne las cartas que el autor de “Un mundo para Julius” escribió a su amigo François Mujica entre 1965-1999, periodo de tiempo en el que el Perú vio la llegada de la Reforma Agraria, el ascenso de Alan García, la barbarie de Sendero Luminoso, la postulación de Mario Vargas Llosa, la dictadura de Alberto Fujimori y la aparición de los primeros libros de Alfredo Bryce Echenique.

Obra y reconocimientos de Alfredo Bryce Echenique

Además de Un mundo para Julius, el autor dejó títulos emblemáticos como La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y No me esperen en abril, entre otros. Su obra abarca novelas, cuentos, ensayos y crónicas, en los que abordó temas como la identidad, el exilio, la memoria y los conflictos familiares.

A lo largo de su carrera, el escritor recibió importantes distinciones, entre ellas la mención en el Premio Casa de las Américas en 1968, el Premio Nacional de Literatura en 1972, el Premio Nacional de Narrativa de España en 1998, el Premio Planeta en 2002 y el Premio Grinzane Cavour en Italia ese mismo año. También fue reconocido por el Banco Financiero en 2004 y obtuvo el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2012.

Con la partida de Bryce Echenique, la literatura peruana pierde a uno de sus narradores más entrañables y universales. Su obra, que supo combinar la ironía con la ternura y la crítica social con la introspección, permanece vigente y continúa inspirando a nuevas generaciones de lectores y escritores en todo el mundo.

