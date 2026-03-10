Perú

Falleció el laureado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Su legado abarca novelas, ensayos y relatos que retrataron con agudeza el universo limeño y las complejidades de la identidad

Murió Alfredo Bryce Echenique

Alfredo Bryce Echenique, figura destacada de las letras hispanoamericanas, murió este martes a los 87 años. La Casa de la Literatura Peruana confirmó el deceso y resaltó la importancia de su legado tanto en el Perú como fuera de sus fronteras. Su fallecimiento representa el cierre de un ciclo esencial para la narrativa del continente.

El autor, que nació en Lima en 1939, alcanzó notoriedad tras la publicación de Un mundo para Julius en 1970, novela que se transformó en un referente de la literatura latinoamericana.

La obra retrata la cotidianeidad de la élite limeña desde la perspectiva de un niño perspicaz y emotivo, y mantiene su vigencia en los planes de estudio de universidades alrededor del mundo. A lo largo de las décadas, desarrolló una voz literaria marcada por la ironía, la sensibilidad y el análisis de las tensiones sociales y personales.

La Casa de la Literatura Peruana, mediante un comunicado, subrayó la influencia de Bryce Echenique en la formación de varias generaciones de lectores y escritores, así como su capacidad para captar las sutilezas del humor y la nostalgia en relatos de profunda humanidad.

“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, se lee.

Además de Un mundo para Julius, el autor dejó títulos emblemáticos como La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y No me esperen en abril, entre otros. Su obra abarca novelas, cuentos, ensayos y crónicas, en los que abordó temas como la identidad, el exilio, la memoria y los conflictos familiares.

A lo largo de su carrera, el escritor recibió importantes distinciones, entre ellas la mención en el Premio Casa de las Américas en 1968, el Premio Nacional de Literatura en 1972, el Premio Nacional de Narrativa de España en 1998, el Premio Planeta en 2002 y el Premio Grinzane Cavour en Italia ese mismo año. También fue reconocido por el Banco Financiero en 2004 y obtuvo el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2012.

Con la partida de Bryce Echenique, la literatura peruana pierde a uno de sus narradores más entrañables y universales. Su obra, que supo combinar la ironía con la ternura y la crítica social con la introspección, permanece vigente y continúa inspirando a nuevas generaciones de lectores y escritores en todo el mundo.

