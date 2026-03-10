Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra y lo nombrará su “consejero ad honorem” si llega a la presidencia

El candidato planea incorporar al exmandatario como “consejero ad honorem” en su eventual gobierno

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, declaró este martes que, de asumir la presidencia, concederá el indulto a su hermano, el expresidente Martín Vizcarra (2018-2022), condenado en noviembre de 2025 a 14 años de prisión por sobornos durante su gestión como gobernador regional.

En diálogo con la radio Exitosa, el ingeniero afirmó que, una vez otorgada la gracia, planea incorporar al exmandatario como su “consejero ad honorem”.

“Voy a indultar a Martín Vizcarra porque estoy segurísimo que es inocente y que ha sido llevado a esa injusta situación justamente por haberse enfrentado, en primer lugar, a los partidos mafiosos de ese entonces, cuando cerró el Congreso; y también porque se enfrentó a los grupos de poder, (algo) que no se la perdona y es una venganza grotesca”, expresó.

Vizcarra descartó la designación del expresidente como primer ministro, ya que la ley lo impide, aunque manifestó que lo tendría a su lado como consejero “por la experiencia que tiene”, algo que considera “muy valioso”.

Mario Vizcarra prometió otorgar el indulto presidencial a su hermano Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión por sobornos

En febrero pasado, el aspirante denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución política contra el exgobernante, inhabilitado para participar en elecciones y sentenciado por recibir más de 2,3 millones de soles cuando fue gobernador de Moquegua, antes de llegar a la presidencia.

Desde antes de la condena, Vizcarra sostiene que es víctima de persecución política por enfrentarse “al pacto mafioso” que controla el Congreso, compuesto por fuerzas conservadoras, contra las que actuó en 2019 al cerrar el Legislativo.

El aspirante presidencial acudió a la sede de la CIDH junto con el abogado argentino Guido Croxatto, quien también representa internacionalmente al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente en prisión tras ser condenado a 11 años y 5 meses por el intento fallido de golpe de Estado a fines de 2022.

Su objetivo consiste en presentar ante el organismo internacional “las irregularidades del proceso penal en el Perú y la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección” para Vizcarra.

El partido informó que la defensa expondría que las tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, dictadas por el Congreso contra el expresidente, “son arbitrarias e inconstitucionales”.

La defensa de Martín Vizcarra denunció ante la CIDH supuestas irregularidades judiciales y persecución política

“Estas decisiones han impedido a Martín Vizcarra asumir su cargo como el congresista más votado a nivel nacional (en 2021) y participar en la presente contienda electoral, pese a liderar la intención de voto nacional”, señaló la formación política en un comunicado.

La denuncia también expone “la grave situación humanitaria” del exmandatario, recluido sin sentencia firme y que, por la falta de atención médica especializada en prisión, ha perdido de forma irreversible la función renal en uno de sus riñones, lo que, según el partido, vulnera sus derechos fundamentales.

“Mi hermano debería estar hoy en el Congreso representando a los miles de peruanos que votaron por él, pero en su lugar está en una prisión donde su salud se deteriora día a día por falta de atención oportuna. Incluso mi propia candidatura ha enfrentado tachas (impugnaciones) inusuales en este proceso”, afirmó Vizcarra tras su llegada a Washington.