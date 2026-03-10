Las buenas prácticas en Recursos Humanos que cuidan la salud mental en el ámbito laboral: 5 claves que debes evitar

Un trabajador que sufre un 'burnout'. (Adobe)

En los últimos años, la salud mental en el trabajo se ha convertido en uno de los temas más discutidos dentro de las organizaciones. Factores como la alta competitividad, la presión por resultados, la inestabilidad laboral o el avance acelerado de la tecnología han cambiado la dinámica del empleo moderno. En este contexto, cada vez más empresas están reconociendo que el bienestar emocional de sus trabajadores es tan importante como su productividad.

Diversos estudios advierten que el problema es más frecuente de lo que se piensa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del 15% de los adultos en edad laboral experimenta algún trastorno psicológico a lo largo de su carrera, siendo la ansiedad, el estrés crónico y la depresión algunos de los más comunes. Por ello, especialistas en recursos humanos y salud mental laboral coinciden en que las organizaciones deben implementar políticas claras de prevención y generar entornos laborales que promuevan el equilibrio entre la vida personal y profesional.

En ese escenario, expertos señalan que el primer paso no solo consiste en impulsar programas de bienestar, sino también en identificar prácticas negativas que afectan la salud mental de los trabajadores. Detectarlas y evitarlas puede marcar la diferencia entre un ambiente laboral saludable y uno que termine provocando agotamiento, conflictos internos o rotación de personal.

Cinco prácticas laborales que pueden afectar la salud mental de los trabajadores

Las áreas de Recursos Humanos cumplen un rol clave en la construcción de un entorno laboral saludable. Sin embargo, algunas decisiones organizacionales pueden generar efectos negativos si no se gestionan adecuadamente. Estas son cinco prácticas que especialistas recomiendan evitar para proteger la salud mental en el trabajo.

1. Ignorar la sobrecarga laboral y la falta de personal

Uno de los factores más comunes de estrés en las organizaciones es la acumulación excesiva de tareas. Cuando las empresas no ajustan la carga laboral al número real de trabajadores, se genera un escenario que favorece el estrés laboral crónico, el agotamiento emocional y la disminución del rendimiento.

Además, la falta de personal suele obligar a los empleados a asumir responsabilidades adicionales sin el tiempo o los recursos necesarios, lo que puede derivar en síndrome de burnout, un problema cada vez más frecuente en el mundo laboral.

2. Permitir horarios inflexibles

El crecimiento del trabajo remoto y el uso permanente de dispositivos digitales han ampliado los límites entre la vida laboral y personal. Cuando no existen reglas claras sobre la desconexión digital, muchos trabajadores sienten la presión de responder mensajes o correos fuera del horario laboral.

La ausencia de flexibilidad también puede afectar la calidad de vida de los colaboradores, especialmente en contextos donde deben equilibrar responsabilidades familiares o personales.

3. Tolerar ambientes laborales tóxicos

Los entornos laborales marcados por conflictos constantes, acoso, discriminación o falta de respeto generan consecuencias directas en la salud emocional de los trabajadores. Un clima laboral negativo puede afectar la motivación, reducir la productividad e incluso provocar problemas de ansiedad o depresión.

Por esa razón, los especialistas recomiendan establecer políticas claras contra el acoso laboral, promover la inclusión y garantizar espacios de trabajo seguros para todos los colaboradores.

4. No capacitar a los líderes para detectar señales de malestar

Los supervisores y jefes directos suelen ser quienes tienen mayor contacto con los equipos de trabajo. Sin embargo, muchas organizaciones no los capacitan para identificar señales tempranas de agotamiento emocional, estrés o cambios de comportamiento en sus colaboradores.

La formación en liderazgo empático y gestión emocional permite que los responsables de equipo reconozcan señales de alerta, como disminución del rendimiento, irritabilidad o aislamiento, y actúen antes de que el problema se agrave.

5. Pasar por alto la importancia de los descansos

En entornos laborales exigentes, los descansos suelen ser percibidos como una pérdida de tiempo. No obstante, diversos especialistas advierten que las pausas activas y los periodos de descanso son fundamentales para mantener la concentración y prevenir el agotamiento.

Ignorar estos momentos de recuperación puede incrementar la fatiga, disminuir la creatividad y aumentar la probabilidad de errores en el trabajo.

Buenas prácticas que ayudan a construir un entorno laboral saludable

Además de evitar prácticas negativas, las organizaciones pueden implementar diversas estrategias para fortalecer el bienestar emocional de sus colaboradores. Estas medidas se han convertido en una prioridad para muchas empresas que buscan mejorar su clima laboral y retener talento.

Una de las recomendaciones más importantes es fomentar una cultura de apertura en torno a la salud mental. Esto implica crear espacios donde los trabajadores puedan hablar sobre su bienestar emocional sin temor a ser estigmatizados o juzgados. La comunicación transparente permite identificar problemas antes de que escalen.

Otra práctica clave es ofrecer mayor flexibilidad laboral, ya sea mediante horarios adaptables o esquemas de trabajo remoto. Estas medidas ayudan a los trabajadores a equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales, lo que puede reducir significativamente los niveles de estrés.

Asimismo, especialistas recomiendan que las empresas faciliten acceso a recursos de apoyo psicológico, como programas de asistencia al empleado o asesoría profesional. Estos servicios brindan herramientas para afrontar situaciones de presión, conflictos laborales o problemas personales.

El compañerismo dentro de los equipos también juega un rol relevante en el bienestar emocional. Actividades de integración, espacios de socialización y dinámicas colaborativas pueden fortalecer la confianza entre los trabajadores y mejorar el ambiente laboral.

Finalmente, el liderazgo empático se ha convertido en uno de los pilares de la gestión moderna de recursos humanos. La capacitación de gerentes y supervisores para detectar signos de agotamiento, escuchar activamente a los colaboradores y ofrecer apoyo oportuno puede marcar una diferencia significativa en la prevención del estrés laboral.

Diversos estudios coinciden en que cuando las organizaciones priorizan la salud mental en el ámbito laboral, no solo mejoran el bienestar de sus trabajadores, sino que también fortalecen la productividad, reducen el ausentismo y contribuyen a construir entornos laborales más sostenibles.