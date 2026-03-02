Perú

Denisse Miralles anuncia que su gabinete pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo

La ministra necesita de al menos 66 votos para ser ratificada en su cargo por los próximos cinco meses hasta el cambio de gobierno

Guardar
La jefa del gabinete de ministros, Denisse Miralles, confirma que el 18 de marzo pedirán voto de confianza al Congreso de la República. Canal N

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que se presentará ante el Congreso el próximo 18 de marzo para solicitar al Pleno su voto de confianza para ser ratificada en el cargo que asumió luego de ser nombrada por el presidente José María Balcázar.

El anuncio se dio en conversación con medios de comunicación en el Congreso luego de que la titular del PCM se reunió con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. “Acabo de sostener una reunión con el señor presidente del Congreso y, entre otras cosas, hemos coordinado la fecha en la que el gabinete estaría solicitando se programe el voto de confianza, y eso sería el miércoles 18 de marzo”, indicó.

El encuentro no se centró únicamente en la solicitud del voto de confianza dentro de las próximas dos semanas. Según la ministra, el encuentro también incluyó coordinaciones de las prioridades para la gestión de Miralles.

Denisse Miralles anuncia que su gabinete pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo. (Foto: Congreso)

“Primero, un gobierno que responde rápido y está al lado de los que más lo necesitan, atendiendo sobre todo el impacto de la emergencia climática. También, el potenciar la lucha contra la delincuencia y asegurar un proceso electoral ordenado y transparente”, afirmó la titular de la PCM.

¿Cuántos votos necesita Miralles para obtener la confianza del Congreso?

En el caso de la aprobación de un voto de confianza en el Congreso, Miralles necesita de una mayoría simple de congresistas que apoyen los nombramientos hechos por el presidente Balcázar.

Ya que el Pleno del Congreso está compuesto por 130 parlamentarios, en caso de que todos asistan a la sesión se requerirán al menos 66 votos para aprobar la confianza al nuevo gabinete de ministros. La cantidad puede ser menor en caso de que no se presenten todos los congresistas a la sesión en la que se debatirá el voto de confianza.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dialogó con autoridades locales. (Foto: Presidencia del Perú)

Renovación Popular rechazó votar a favor de la confianza

Incluso antes de que se anuncie la fecha en la que se presentará el nuevo gabinete ante el Congreso, la bancada de Renovación Popular ya anunció por medio de un comunicado oficial que no votarán a favor de darle la confianza. El grupo parlamentario incluso aseguró que podrían evaluar presentar una moción de censura contra de Balcázar como presidente interino.

“Ha quedado demostrado cómo APP, Perú Libre y demás partidos políticos se reparten los presupuestos de los ministerios como sus cuotas de poder (...) en caso se logre la censura, anunciamos que solicitaremos al Congreso que la votación para la elección de quien reemplace al encargado de la Presidencia se haga de manera pública, a fin de que los peruanos puedan ver a quién elige cada bancada (...)”, se indica.

