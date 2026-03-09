Perú

Keiko Fujimori condiciona al gabinete Miralles: Fuerza Popular no dará el voto de confianza si no se anulan las clases virtuales

Fujimori criticó duramente la gestión del Gobierno frente a la emergencia y aseguró que las decisiones se tomaron tarde: “Me preocupa el pésimo manejo que han tomado”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, condicionó el respaldo de su bancada al gabinete encabezado por Denisse Miralles. Durante una entrevista en el programa Punto Final, la excandidata presidencial señaló que su partido no otorgará el voto de confianza si el Ejecutivo mantiene la decisión de aplicar clases virtuales en los colegios de Lima y Callao en medio de la crisis energética.

Fujimori criticó duramente la gestión del Gobierno frente a la emergencia y aseguró que las decisiones se tomaron tarde. “Me preocupa el pésimo manejo que han tomado; en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías”, afirmó.

La dirigente del partido naranja sostuvo que la virtualidad no es una solución adecuada para enfrentar el problema del suministro de combustible que atraviesa el país. En su opinión, las medidas adoptadas por el gabinete han sido improvisadas y perjudican a los estudiantes.

Además, señaló que su agrupación política observa con atención las decisiones del Ejecutivo y advirtió que el Congreso evaluará el desempeño del gabinete cuando este solicite el voto de confianza ante el Parlamento.

Fuerza Popular rechaza virtualidad en colegios y cuestiona impacto en estudiantes

Asimismo, Fujimori insistió en que la continuidad de las clases virtuales no tiene sustento técnico y termina afectando la educación de los escolares. Según indicó, esta modalidad se planteó originalmente como una respuesta temporal durante emergencias, pero ahora se estaría utilizando de forma innecesaria.

La lideresa fujimorista sostuvo que la decisión del Gobierno perjudica el aprendizaje y también la dinámica económica del país. Pues, según afirmó, mantener la virtualidad reduce la productividad y limita el normal desarrollo de las actividades educativas.

Fujimori también recordó los problemas que generó este modelo durante la pandemia y lo calificó como un fracaso. En ese contexto, criticó la postura del gabinete y afirmó que las decisiones del Ejecutivo no están resolviendo la crisis actual.

UNICEF expresa preocupación

A las críticas contra la estrategia del Ejecutivo, se sumó una advertencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El organismo internacional emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por los efectos que la crisis energética y las clases virtuales podrían tener en niñas, niños y adolescentes.

Además, pidió a las autoridades considerar las lecciones que dejó la pandemia, especialmente en temas de conectividad, aprendizaje y bienestar emocional de los estudiantes.

Según el pronunciamiento, una parte importante de las familias y de las escuelas en el Perú aún no cuenta con las condiciones necesarias para adaptarse a una educación completamente remota. Esto incluye limitaciones tecnológicas y dificultades pedagógicas para implementar adecuadamente las clases virtuales.

UNICEF también recordó que diversos estudios ya han demostrado que la educación a distancia puede afectar el desarrollo académico y la salud emocional de los estudiantes, sobre todo cuando se prolonga por largos periodos.

Las dudas iniciales sobre la legalidad de la medida

Antes de que el Gobierno oficializara la obligatoriedad de las clases virtuales, la exministra de Educación Marilú Martens cuestionó la forma en que se comunicó la medida.

En declaraciones previas a la publicación de la norma, Martens explicó que el anuncio inicial del Ministerio de Educación no tenía carácter obligatorio porque no había sido publicado oficialmente.

“El Ministerio de Educación, si lo iba a hacer con carácter de obligatoriedad, debió publicarlo en El Diario El Peruano, no lo ha hecho. Lo que ha realizado es un comunicado el día viernes, ¿no? En el que informa que las clases deben suspenderse de manera, eh, presencial”, señaló.

La exministra de Educación, Marilú Martens, analiza la disposición del Minedu sobre las clases virtuales en colegios particulares, señalando que un comunicado no es suficiente para que la medida sea obligatoria. Explica que debería haberse publicado en el diario oficial 'El Peruano' y critica la falta de una comunicación acertada que ha generado confusión. Video Canal N

La exministra también recordó que los colegios privados cuentan con autonomía para organizar su calendario escolar. “Las instituciones educativas privadas tienen autonomía, inclusive, de poder hacer su calendario escolar, ¿no? Tanto así que ya vemos que colegios han comenzado en marzo, algunos en febrero”, agregó.

Horas después de estas declaraciones, el Gobierno formalizó la medida mediante la Resolución Viceministerial N.° 033-2026-MINEDU, que estableció la educación remota obligatoria en Lima y Callao hasta el 14 de marzo.

