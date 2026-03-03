Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Denisse Miralles juró como premier, pese a haberse anunciado a Hernando de Soto. | Presidencia

El próximo miércoles 18 de marzo, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, acudirá al pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza para el gabinete que lidera, en medio de un escenario político marcado por la fragmentación y posiciones encontradas entre las principales bancadas. La sesión, que se anticipa como determinante para el actual gobierno de transición, definirá si el Ejecutivo logra la legitimidad necesaria para completar el periodo hasta el cambio de mando.

Renovación Popular fue la primera bancada en manifestar públicamente su negativa a respaldar al gabinete de Miralles. En un comunicado y diversas declaraciones, sus voceros argumentaron la existencia de un “pacto político” en la distribución de las carteras ministeriales y pusieron en duda la idoneidad de varios integrantes, señalando procesos de investigación en curso contra al menos cinco ministro.

En la misma línea, Avanza País anticipó su rechazo al voto de confianza. José Williams, congresista y candidato presidencial de esta bancada, expresó que “el poder se ha centrado en un partido, en APP, y ahí tenemos desconfianza”. “No se puede pecar de ingenuos y pensar que no va a suceder nada; es mejor asegurarse y darse un techo de seguridad”, agregó. Por su parte, Diana Gonzales reforzó la postura al considerar que la jefa del gabinete no propuso a ningún ministro y que su designación responde a un co-gobierno entre la Alianza para el Progreso y la izquierda que representa el presidente José María Balcázar.

Por su parte, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), partidos con peso decisivo en la correlación de fuerzas, adelantaron que optarán por escuchar primero la exposición de Miralles antes de fijar posición. “Tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de izquierda, pero también mencioné que esta decisión la tomará la bancada de Fuerza Popular, ellos se reunirán después de escuchar el mensaje para luego anunciar la postura”, mencionó Keiko Fujimori al ser consultada al respecto.

Por su parte, César Acuña, líder de APP, planteó tres condiciones para otorgar la confianza: preservar el crecimiento económico, revertir la inseguridad ciudadana y que el nuevo ministro del Interior elabore estrategias claras en materia de seguridad en los cinco meses restantes de gestión.

En Podemos Perú, Darwin Espinoza sostuvo que, en principio, “no debería ser un problema para el Gabinete de Miralles obtener el voto de confianza en el Parlamento”, en virtud del apoyo previo a José María Balcázar como presidente del Congreso y de la República. Sin embargo, aclaró que la decisión será colegiada tras evaluar la exposición de la primera ministra.

Los indecisos: Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre

En otras bancadas, la incertidumbre persiste. Somos Perú aún no ha definido el sentido de su voto y lo hará tras la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional. Su vocero, Héctor Valer, se mostró proclive a otorgar la confianza, aunque reconoció fracturas internas. En contraste, Alfredo Azurín, de la misma bancada, ya anticipó su voto en contra.

Acción Popular también presenta divisiones. Carlos Zevallos afirmó que no otorgarán la confianza mientras no se marque distancia con Vladimir Cerrón y no se releve a ministros vinculados a antiguos pactos con APP. Edwin Martínez, por su parte, indicó que su decisión dependerá de la evaluación individual de los ministros y la ausencia de cuestionamientos graves.

Perú Libre optó por la cautela: el congresista Neomías Dávila señaló que primero escucharán la exposición de Miralles antes de tomar una decisión como bloque.

¿Qué pasa si se niega la confianza al gabinete de Denisse Miralles?

Si el pleno del Congreso decide negar el voto de confianza al gabinete encabezado por Denisse Miralles, se activaría el mecanismo constitucional de crisis ministerial. Según la normativa vigente, la presidenta del Consejo de Ministros y todo su gabinete estarían obligados a presentar su renuncia inmediata.

Esta situación obligaría al presidente de la República, José María Balcázar, a designar un nuevo presidente del Consejo de Ministros y conformar un gabinete completamente renovado, que a su vez debería acudir nuevamente al Congreso para solicitar la investidura.