Perú

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Mientras agrupaciones como Avanza País denuncian un presunto ‘co-gobierno’ con Alianza para el Progreso, otras bancadas condicionan su respaldo a la salida de ministros con investigaciones fiscales

Guardar
Denisse Miralles juró como premier,
Denisse Miralles juró como premier, pese a haberse anunciado a Hernando de Soto. | Presidencia

El próximo miércoles 18 de marzo, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, acudirá al pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza para el gabinete que lidera, en medio de un escenario político marcado por la fragmentación y posiciones encontradas entre las principales bancadas. La sesión, que se anticipa como determinante para el actual gobierno de transición, definirá si el Ejecutivo logra la legitimidad necesaria para completar el periodo hasta el cambio de mando.

Renovación Popular fue la primera bancada en manifestar públicamente su negativa a respaldar al gabinete de Miralles. En un comunicado y diversas declaraciones, sus voceros argumentaron la existencia de un “pacto político” en la distribución de las carteras ministeriales y pusieron en duda la idoneidad de varios integrantes, señalando procesos de investigación en curso contra al menos cinco ministro.

En la misma línea, Avanza País anticipó su rechazo al voto de confianza. José Williams, congresista y candidato presidencial de esta bancada, expresó que “el poder se ha centrado en un partido, en APP, y ahí tenemos desconfianza”. “No se puede pecar de ingenuos y pensar que no va a suceder nada; es mejor asegurarse y darse un techo de seguridad”, agregó. Por su parte, Diana Gonzales reforzó la postura al considerar que la jefa del gabinete no propuso a ningún ministro y que su designación responde a un co-gobierno entre la Alianza para el Progreso y la izquierda que representa el presidente José María Balcázar.

Por su parte, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), partidos con peso decisivo en la correlación de fuerzas, adelantaron que optarán por escuchar primero la exposición de Miralles antes de fijar posición. “Tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de izquierda, pero también mencioné que esta decisión la tomará la bancada de Fuerza Popular, ellos se reunirán después de escuchar el mensaje para luego anunciar la postura”, mencionó Keiko Fujimori al ser consultada al respecto.

Desde el distrito de Independencia, Keiko Fujimori afirmó que si bien tiene una "mirada de desconfianza" hacia el gobierno, la bancada de Fuerza Popular tomará una decisión responsable sobre el voto de confianza. También se refirió a la emergencia por las lluvias en el país | Canal N

Por su parte, César Acuña, líder de APP, planteó tres condiciones para otorgar la confianza: preservar el crecimiento económico, revertir la inseguridad ciudadana y que el nuevo ministro del Interior elabore estrategias claras en materia de seguridad en los cinco meses restantes de gestión.

En Podemos Perú, Darwin Espinoza sostuvo que, en principio, “no debería ser un problema para el Gabinete de Miralles obtener el voto de confianza en el Parlamento”, en virtud del apoyo previo a José María Balcázar como presidente del Congreso y de la República. Sin embargo, aclaró que la decisión será colegiada tras evaluar la exposición de la primera ministra.

Los indecisos: Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre

En otras bancadas, la incertidumbre persiste. Somos Perú aún no ha definido el sentido de su voto y lo hará tras la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional. Su vocero, Héctor Valer, se mostró proclive a otorgar la confianza, aunque reconoció fracturas internas. En contraste, Alfredo Azurín, de la misma bancada, ya anticipó su voto en contra.

Acción Popular también presenta divisiones. Carlos Zevallos afirmó que no otorgarán la confianza mientras no se marque distancia con Vladimir Cerrón y no se releve a ministros vinculados a antiguos pactos con APP. Edwin Martínez, por su parte, indicó que su decisión dependerá de la evaluación individual de los ministros y la ausencia de cuestionamientos graves.

Denisse Miralles anuncia que su
Denisse Miralles anuncia que su gabinete pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo. (Foto: Congreso)

Perú Libre optó por la cautela: el congresista Neomías Dávila señaló que primero escucharán la exposición de Miralles antes de tomar una decisión como bloque.

¿Qué pasa si se niega la confianza al gabinete de Denisse Miralles?

Si el pleno del Congreso decide negar el voto de confianza al gabinete encabezado por Denisse Miralles, se activaría el mecanismo constitucional de crisis ministerial. Según la normativa vigente, la presidenta del Consejo de Ministros y todo su gabinete estarían obligados a presentar su renuncia inmediata.

Esta situación obligaría al presidente de la República, José María Balcázar, a designar un nuevo presidente del Consejo de Ministros y conformar un gabinete completamente renovado, que a su vez debería acudir nuevamente al Congreso para solicitar la investidura.

Temas Relacionados

Denisse MirallesPCMJosé María Balcázarperu-politica

Más Noticias

Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

El exfutbolista remitió una carta notarial al popular ‘Loco’ para exigir la eliminación de su imagen en su canal conjunto de YouTube, tras denunciar su exclusión y apropiación unilateral del proyecto

Así es la batalla legal

Eclipse lunar del 3 de marzo en Perú: horarios, cómo observar y qué regiones verán la ‘luna de sangre’

La NASA transmitirá el evento en vivo, mientras que en Perú se recomienda observarlo en espacios abiertos y alejados de luces intensas

Eclipse lunar del 3 de

El Niño Costero entra en fase inicial y podría extenderse hasta noviembre con mayor riesgo en el norte del país

El calentamiento del mar peruano, impulsado por ondas Kelvin cálidas, elevaría las lluvias y el riesgo de desbordes en varias regiones del litoral

El Niño Costero entra en

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

El titular del Congreso advirtió que el mandatario interino podría enfrentar una investigación fiscal al dejar su cargo, tras la denuncia por presunta promoción de una ley que benefició a su hijo en el acceso a un puesto universitario

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

La medida, vigente del 1 al 14 de marzo, prioriza el abastecimiento interno y alcanza a los sistemas de producción, transporte y distribución. Empresas operadoras y organismos reguladores ya fueron notificadas

Gobierno declara emergencia de 14
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

JEE abre proceso contra Miguel Torres: podría ser sancionado con multa de hasta S/ 55 mil por presunta información falsa

Rafael López Aliaga admite fracaso del tren Lima-Chosica, pero promete operarlo el “28 de julio de 2026″ si es electo presidente

ENTRETENIMIENTO

Así es la batalla legal

Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

‘Scary Movie 6’ llega a los cines más incorrecta que nunca: cuándo será su estreno en el Perú

Pamela López reacciona con ironía ante planes de boda de Christian Cueva y Pamela Franco: ”a mí me encanta la idea”

Christian Cueva asegura que quiere casarse con Pamela Franco: “Es el amor de mi vida y quiero todo con ella”

Acusan a Masiel Málaga, ex de ‘Churrito’, de no presentarse en show pese a pago previo: “Se le canceló con anticipación”

DEPORTES

Programación de la fecha 9

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

Carlos Silvestri confía en la recuperación de FC Cajamarca en Liga 1 2026 pese a caída ante Universitario: “Estamos en el camino correcto”

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”