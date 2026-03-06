¿Por qué se disparó el dólar y sigue subiendo? Estos factores llevan a su apreciación

El Banco Central de Reserva explica la situación del dólar en el mercado internacional. ¿Cómo se comportó la moneda en enero? - Crédito AFP

El precio del dólar ha cerrado a S/3,4500 y retorna a una tendencia al alza, que no parece detenerse. Como se recuerda, el tipo de cambio no tenía estos valores desde hace cinco meses, en octubre. Asimismo, la tendencia que se veía era la baja para fin del 2025 e inicios de este año.

Así, no solo el Perú vive una subida del dólar que claramente afectará ahorros y pagos, sino que también vive una crisis del gas natural, debido a la ruptura de una tubería de Camisea, lo que ha llevado a un racionamiento y a una escasez.

¿Por qué se ha dado esta subida del dólar? Esto no tiene que ver con esta última crisis del gas, sino más bien con la coyuntura externa. “El fortalecimiento del dólar responde principalmente al aumento de la tensión geopolítica, que suele provocar episodios de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros”, aclara Renta 4 SAB a Infobae Perú. Es decir, la escalada del conflicto en Medio Oriente (Irán, Israel y Estados Unidos) ha empujado al valor del dólar. ¿Cómo, exactamente?

El tipo de cambio cerró con otra alza. - Crédito Captura del BCRP

Dólar se dispara

El precio del dólar se ha disparado en Perú. Esto se debe a la escalada del conflicto en Medio Oriente, ¿pero exactamente cómo se da eso?

“En este contexto, el capital global tiende a refugiarse en activos considerados más seguros, como el dólar estadounidense”, explica Renta 4 SAB. En su momento, como se recuerda, el precio del oro iba aumentando también por un proceso similar, en que los inversionistas buscan invertir en este más que en el dólar.

¿Pero por qué Perú se afecta más por esto? Básicamente, porque “un dólar más fuerte suele afectar a los mercados emergentes, ya que encarece el financiamiento en dólares y genera presión depreciatoria sobre las monedas locales”.

El dólar se han disparado por el conflicto en Medio Oriente. La tendencia venía de la baja, ahora es incierta. - Crédito Andina

Sol se deprecia

Al cierre de la sesión del jueves 5 de marzo, el sol peruano se depreció cerca de 1%. Pero otras monedas de la región han sentido más la presión.

El peso chileno registró una caída más pronunciada de 1.8%. Así lo sufrieron las otras:

El Quetzal de Guatemala se deprecio 0,07% con respecto al dólar

El Colón de Costa Rica se depreció en 0,25%

El peso de República Dominicana se depreció 0,26%

El peso de Argentina se depreció 0,35%

El real de Brasil se depreció 0,62% El peso de Colombia se depreció 0,69%

El Peso de México se depreció en 0,83%

El Sol de Perú se depreció en 1,11%

El Peso de Uruguay se depreció en 1,19%

El Peso de Chile se depreción en 1,81%.

El sol peruano se ha depreciado. - Crédito Difusión

Así subió el dólar

El día del jueves 5 de marzo el dólar cerró en 3.45 aumentando 370 puntos básicos con respecto al cierre del miércoles que cerró en 3.413.

“Durante la jornada, la demanda provino por empresas no residentes. El dólar tuvo un nivel mínimo de 3.423 y un nivel máximo de 3.45. En el mercado se negociaron 603 millones de dólares a un precio promedio de 3.4353. Hoy vencía 200 millones en Swap cambiario venta y se colocaron S/900 millones en Swap cambiario venta a 3 y 6 meses”, analizó Renta 4 SAB.

Según Asvim Asencios, trader de divisas en Renta4 SAB, el atractivo del dólar estadounidense como refugio se sigue viendo reforzado por un repunte en los precios del petróleo causado por la escalada del conflicto en Irán. “El empleo del sector privado en Estados Unidos sorprendió al alza en febrero, luego de que el informe de ADP mostrara la creación de 63 mil puestos de trabajo, superando ampliamente los 50 mil esperados y los 11 mil registrados el mes previo. El resultado refleja una recuperación del mercado laboral y refuerza las señales de estabilidad en la actividad económica”, agregó.