Dólar se disparó en Perú, luego de crisis del gas natural y guerra en Medio Oriente

Precio del dólar sube en Perú y complejiza el panorama frente a la crisis del gas natural. - Crédito Andina

Tras una semana de caídas del tipo de cambio, el precio del dólar se disparó en Perú. Si bien el dólar subió a S/3,364 tras el ataque de Israel a Irán el lunes (cerró febrero con S/3,354), la mayor alza ha venido este martes 3 de marzo.

El dólar ha pasado de ese S/3,364 a S/3,420 de frente, un aumento de 6,54% (y una variación de 1,66% en lo que va del 2026). Si bien algunos analistas sugieren que es parte del impacto del conflicto en Medio Oriente, que llevó a que los precios del petróleo y el gas se disparasen, esto también cobra relevante al ocurrir luego de la crisis del gas natural en Perú.

Como se sabe, dada la ruptura de un tubo, informado por la Transportadora de Gas del Perú (TGP), el Gobierno ha activado un racionamiento del gas natural, principalmente no vendiendo el GNV, el vehicular, a autos particulares, taxis y vehículos de carga. Se estima que la situación se arreglaría en dos semanas, pero si no es así, podría tener mayores impactos en los demás consumidores.

Así subió el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

El contexto del dólar

Mientras el dólar vuelve a subir en el mercado cambiario local, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró una jornada volátil, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el fortalecimiento global de la moneda estadounidense y el retroceso de Wall Street.

En declaraciones a Andina, el CFO y cofundador de Rextie, Matías Maciel, explicó que el alza del dólar responde exclusivamente a factores externos como es el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: “El enfrentamiento ha generado serios problemas logísticos en el abastecimiento mundial de combustibles, lo que ha impulsado el precio del petróleo y debilitado la moneda peruana frente al dólar”.

Asimismo, según el especialista, lo que se observa actualmente es el clásico fenómeno denominado ‘flight to quality’, que ocurre cuando los inversionistas institucionales, ante altos niveles de incertidumbre, buscan refugio en activos considerados de menor riesgo, lo que actualmente sería el dólar.

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya tuvo un efecto en el dólar el año pasado. - Crédito REUTERS/Claudia Greco

Justo en ese escenario, los mercados emergentes como el peruano son percibidos como más riesgosos, lo que provoca la salida de capitales hacia instrumentos más seguros como el oro, el dólar estadounidense o inclusive el euro.

“Los inversionistas optan por vender bonos soberanos, acciones y otros instrumentos en los mercados en desarrollo, retiran los dólares y los trasladan a plazas más seguras. Asimismo, quienes estaban posicionados en soles prefieren pasarse a dólares, una moneda percibida como más estable”, agregó Maciel.

Dólar seguirá volatil

Con respecto a las proyecciones, el experto indicó que el escenario seguirá siendo volátil en los próximos días. A pesar de que la tendencia de fondo del mercado peruano apuntaba hacia la estabilidad o incluso a una leve baja del dólar, la magnitud del conflicto internacional ha cambiado este panorama.

Mientras, Perú puso en emergencia durante 14 días el gas natural. - Crédito TV Perú

Asimismo, Maciel advirtió que la estrategia de regionalización aplicada por Irán, que involucra a países aliados y neutrales con ataques a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Arabia Saudita, incrementa la incertidumbre en una zona clave para la producción mundial de petróleo.

“Mientras persista este panorama el mercado cambiario responderá a los vaivenes de la coyuntura internacional con subidas pronunciadas, correcciones a la baja y nuevas alzas. El tipo de cambio estará fuertemente condicionado por el humor del mercado global”, apuntó.