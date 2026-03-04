Perú

Dólar se disparó en Perú, luego de crisis del gas natural y guerra en Medio Oriente

El contexto tras el alza del dólar en Perú. El tipo de cambio llegó a su valor más alto en cuatro meses, con una de sus mayores subidas porcentuales en los últimos años

Guardar
Precio del dólar sube en
Precio del dólar sube en Perú y complejiza el panorama frente a la crisis del gas natural. - Crédito Andina

Tras una semana de caídas del tipo de cambio, el precio del dólar se disparó en Perú. Si bien el dólar subió a S/3,364 tras el ataque de Israel a Irán el lunes (cerró febrero con S/3,354), la mayor alza ha venido este martes 3 de marzo.

El dólar ha pasado de ese S/3,364 a S/3,420 de frente, un aumento de 6,54% (y una variación de 1,66% en lo que va del 2026). Si bien algunos analistas sugieren que es parte del impacto del conflicto en Medio Oriente, que llevó a que los precios del petróleo y el gas se disparasen, esto también cobra relevante al ocurrir luego de la crisis del gas natural en Perú.

Como se sabe, dada la ruptura de un tubo, informado por la Transportadora de Gas del Perú (TGP), el Gobierno ha activado un racionamiento del gas natural, principalmente no vendiendo el GNV, el vehicular, a autos particulares, taxis y vehículos de carga. Se estima que la situación se arreglaría en dos semanas, pero si no es así, podría tener mayores impactos en los demás consumidores.

Así subió el dólar en
Así subió el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

El contexto del dólar

Mientras el dólar vuelve a subir en el mercado cambiario local, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró una jornada volátil, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el fortalecimiento global de la moneda estadounidense y el retroceso de Wall Street.

En declaraciones a Andina, el CFO y cofundador de Rextie, Matías Maciel, explicó que el alza del dólar responde exclusivamente a factores externos como es el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: “El enfrentamiento ha generado serios problemas logísticos en el abastecimiento mundial de combustibles, lo que ha impulsado el precio del petróleo y debilitado la moneda peruana frente al dólar”.

Asimismo, según el especialista, lo que se observa actualmente es el clásico fenómeno denominado ‘flight to quality’, que ocurre cuando los inversionistas institucionales, ante altos niveles de incertidumbre, buscan refugio en activos considerados de menor riesgo, lo que actualmente sería el dólar.

La escalada del conflicto en
La escalada del conflicto en Medio Oriente ya tuvo un efecto en el dólar el año pasado. - Crédito REUTERS/Claudia Greco

Justo en ese escenario, los mercados emergentes como el peruano son percibidos como más riesgosos, lo que provoca la salida de capitales hacia instrumentos más seguros como el oro, el dólar estadounidense o inclusive el euro.

“Los inversionistas optan por vender bonos soberanos, acciones y otros instrumentos en los mercados en desarrollo, retiran los dólares y los trasladan a plazas más seguras. Asimismo, quienes estaban posicionados en soles prefieren pasarse a dólares, una moneda percibida como más estable”, agregó Maciel.

Dólar seguirá volatil

Con respecto a las proyecciones, el experto indicó que el escenario seguirá siendo volátil en los próximos días. A pesar de que la tendencia de fondo del mercado peruano apuntaba hacia la estabilidad o incluso a una leve baja del dólar, la magnitud del conflicto internacional ha cambiado este panorama.

Mientras, Perú puso en emergencia
Mientras, Perú puso en emergencia durante 14 días el gas natural. - Crédito TV Perú

Asimismo, Maciel advirtió que la estrategia de regionalización aplicada por Irán, que involucra a países aliados y neutrales con ataques a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Arabia Saudita, incrementa la incertidumbre en una zona clave para la producción mundial de petróleo.

“Mientras persista este panorama el mercado cambiario responderá a los vaivenes de la coyuntura internacional con subidas pronunciadas, correcciones a la baja y nuevas alzas. El tipo de cambio estará fuertemente condicionado por el humor del mercado global”, apuntó.

Temas Relacionados

Dólar en PerúPrecio del dólarGas naturalCrisis del gas naturalMedio Orienteperu-economia

Más Noticias

Paro de transportistas y marcha de taxistas EN VIVO del jueves 5 de marzo: choferes se movilizan por inaplicabilidad de ley antiextorsiones y escasez de GNV

Gremios de transporte público anunciaron una medida de protesta ante la prometida ley antiextorsiones que aún no es reglamentada. Mientras que los taxistas llamaron a plantón por desabastecimiento de gas natural. Hasta el momento, todo se desarrolla con normalidad

Paro de transportistas y marcha

Incendio consume almacén de colchones en Comas: bomberos controlan emergencia tras varias horas

El comandante departamental de Lima Norte, Jaime Carrasco, recomendó la presencia de la Dirección Regional de Salud (Diresa) para monitorear la calidad del aire en la zona y evaluar una posible suspensión de clases en colegios cercanos

Incendio consume almacén de colchones

Defensa de Adrián Villar presenta apelación contra prisión preventiva dictada tras audiencia judicial

El principal argumento de la apelación apunta a la interpretación judicial sobre el “arraigo insuficiente”, ya que existen pruebas de lazos familiares y actividades académicas que, según la defensa, no fueron valoradas correctamente

Defensa de Adrián Villar presenta

Año Escolar 2026: Minedu aclara si colegios públicos y privados pueden impedir el ingreso de alumnos falta de uniforme

El Ministerio de Educación precisó las disposiciones sobre el uso del uniforme escolar en los estudiantes. Además, señaló que las instituciones educativas privadas se rigen por una normativa distinta

Año Escolar 2026: Minedu aclara

Año Escolar 2026: qué no pueden exigir los colegios privados en la lista de útiles de regreso a clases

Nancy Romero, representante de Indecopi, explicó que la lista de útiles debe concentrarse únicamente en materiales que el estudiante utilice para su proceso educativo

Año Escolar 2026: qué no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita:

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

Abogado de familia Marzano sobre situación legal de Marisel Linares: “Hay otros delitos, vamos a dar sorpresas”

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

Abogado de la familia Marzano sobre la prisión preventiva contra Adrián Villar: “Todavía falta la sentencia”

Gino Marzano rompe en emoción tras 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar: “Es una paz parcial”

DEPORTES

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys