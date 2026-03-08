Perú

Francesca Montenegro reaparece en Instagram tras la prisión preventiva de Adrián Villar en Castro Castro

La joven influencer volvió al entorno digital al día siguiente de la reclusión de su expareja, acusado por la muerte de una deportista, mientras limita la interacción en sus publicaciones y evita pronunciamientos públicos

Francesca Montenegro cerró sus redes
Francesca Montenegro cerró sus redes sociales debido a las críticas tra ser involucrada en el caso Lizeth Marzano. IG

La influencer Francesca Montenegro reapareció en redes sociales tras la detención y traslado de su expareja, Adrián Villar Chirinos, al penal Miguel Castro Castro en Lima. La joven, quien se mantuvo alejada del ojo público durante las primeras semanas del proceso judicial, reactivó su cuenta de Instagram en medio de la atención mediática causada por el caso. La vuelta de Montenegro coincidió con la disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de recluir a Villar bajo prisión preventiva durante nueve meses, luego de que fuera acusado de atropellar y causar la muerte de la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano.

La decisión del INPE, comunicada el viernes 7 de marzo, estableció que Villar Chirinos permanecerá en Castro Castro mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga de lugar. El caso ha generado un intenso debate público, debido al perfil de los implicados y la notoriedad de la víctima en el ámbito deportivo nacional. La medida de prisión preventiva responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso judicial.

El motivo de su desaparición en redes

Tras ser incolucrada en el caso, Montenegro optó por limitar la interacción en sus plataformas digitales para liego desactivarlas. Evitó todo tipo de pronunciamiento a través de sus redes sociales. Días antes de la reclusión de Villar, la influencer había declarado en entrevista con la periodista Milagros Leiva que su expareja ingresó a su departamento sin autorización apenas sucedió el accidente, le informó sobre lo ocurrido y pidió apoyo legal. Según su testimonio, fue su padre quien recomendó a Villar presentarse ante las autoridades.

El padre de Francesca Montenegro
El padre de Francesca Montenegro exige a Rubén Villar y Marcela Chirinos que ofrezcan disculpas públicas por los agravios cometidos contra su hija, la influencer Francesca Montenegro.

En ese mismo diálogo, Montenegro negó encontrarse junto a Villar al momento del atropello y describió el impacto emocional que enfrentó tras el incidente. La joven relató que recibió una oleada de mensajes hostiles en redes sociales y que, como respuesta a la presión social, decidió cortarse el cabello para intentar modificar su imagen y distanciarse de la situación pública. Montenegro insistió en que nunca participó ni tuvo conocimiento previo del accidente que causó la muerte de Marzano.

El proceso judicial contra Villar Chirinos ha estado marcado por la atención de la opinión pública y la cobertura constante de diversos medios. El Instituto Nacional Penitenciario precisó en un comunicado oficial: “El detenido Adrián Villar Chirinos fue clasificado en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, donde cumplirá el mandato de prisión preventiva de 9 meses por el presunto delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga de lugar”. Esta medida, según el INPE, busca asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo de las diligencias y evitar cualquier intento de eludir la acción de la justicia.

Nuevamente en Instagram

En medio del proceso y tras la reactivación de su Instagram, Montenegro ha evitado realizar publicaciones sobre el caso y ha restringido los comentarios. Hasta el momento, la cuenta conserva las anteriores publicaciones, más no tiene publicaciones nuevas.

Sin embargo, este paso significa para muchos una manera de intentar recuperar su vida como influencer. Los seguidores están alertas ante un posible pronunciamiento. Recordemos que la joven manifestó, en anteriores declaraciones, que alentó a Villar a entregarse y afrontar el proceso de manera transparente. Sin embargo, su expareja eligió otro camino.

Francesca Montenegro reaparece en las
Francesca Montenegro reaparece en las redes sociales. IG

El caso continuará su curso en el ámbito judicial, mientras Villar Chirinos permanece bajo custodia en Castro Castro y la familia de Marzano sigue exigiendo justicia. El desarrollo de las investigaciones y futuros pronunciamientos de las partes involucradas serán claves en las próximas semanas.

