Juan Montenegro envía mensaje de respaldo a su hija Francesca: “Tantas veces me pidas una ayuda, tantas veces va a estar tu padre acá”

El padre de Francesca, Juan Montenegro, defiende a su hija en televisión. Aclara los hechos y le pide directamente al responsable que se disculpe públicamente por el mal momento que atraviesa su familia. Video: Willax TV / Amor y Fuego

En medio de la controversia y la presión mediática generada por el caso del atropello y muerte de Lizeth Marzano, el abogado Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, se pronunció públicamente para expresar su respaldo incondicional a su hija, quien ha sido señalada y cuestionada como presunta encubridora de su expareja, Adrián Villar.

El mensaje, emitido durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, ha resonado tanto por su tono emotivo como por la reflexión familiar que propone ante los errores y lecciones que deja un episodio trágico.

Juan Montenegro respondió a los comentarios que su hija Francesca hizo sobre él, calificándolo como “raro y extraño”, adjetivos que causaron revuelo en redes sociales. “Si soy raro y extraño para mi hija, lo único que te puedo decir hija mía es que tantas veces me pidas una ayuda, tantas veces va a estar tu padre acá”, declaró el abogado, dejando en claro que, por encima de las circunstancias y los juicios externos, la familia y el apoyo paternal son su prioridad.

Una lección familiar: la importancia de los límites y la confianza

El caso también ha puesto sobre la mesa una profunda reflexión sobre la confianza en las relaciones personales y los límites en la convivencia. Juan Montenegro fue enfático en señalar que lo ocurrido con Adrián Villar deja una enseñanza para todos: “Lo vamos a conversar todos como familia, que uno no puede darle acceso a cualquiera a su casa porque después nos encontramos en estas situaciones y después es difícil salir porque la gente te juzga sin conocerte”.

Juan Montenegro respalda públicamente a su hija Francesca Montenegro tras ser señalada como presunta encubridora en el caso Villar-Marzano.

Esta reflexión cobra especial relevancia luego de que Francesca Montenegro admitiera que le dio a su entonces pareja la clave de acceso a su departamento, lo que permitió que Villar ingresara sin autorización la madrugada del accidente. La propia influencer calificó esta decisión como “el peor error que ha cometido en su vida”, reconociendo que el exceso de confianza tuvo consecuencias que jamás imaginó.

Durante la entrevista, Francesca relató que, tras el accidente, Adrián Villar llegó a su casa alrededor de las 2:46 a.m., la despertó con la linterna de su celular y le contó que había tenido un accidente, aunque sin mencionar la gravedad de los hechos ni que había una víctima fatal. El joven, describió, se encontraba en estado de shock, tartamudeando y pidiéndole que bajara con él para buscar asesoría de su padre, conocido abogado.

El impacto emocional y social en la familia

Juan Montenegro también negó rotundamente las acusaciones de coacción hacia su hija, asegurando que la actitud de Francesca responde al miedo y la presión que ha experimentado, más no a manipulación alguna. “Mi Francesca no está coaccionada, lo que está es asustada. Hay muchos términos que yo no puedo emplear acá, yo tendría muchas cosas que decir, pero por respeto no lo hago, a la familia Villar Chirinos”, señaló, marcando distancia de cualquier insinuación de manipulación o presión.

El abogado lamentó las consecuencias que el caso ha tenido para toda su familia: “Ha perdido un trabajo mi hija, tiene miedo de regresar a su universidad, mi hijo menor de edad tiene miedo de ir a su colegio, a mis hijos en las redes sociales los tildan de todo y es penoso”.

El abogado ha tomado la defensa de su hija, y de él, ante las autoridades y la prensa al verse presuntamente involucrados en la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Juan Montenegro reafirmó que, pese a los errores y las críticas, su respaldo hacia Francesca es incondicional. “Yo soy directo, estricto con mi hija, si eso me hace ser raro, no tengo ningún problema, yo sé que ella lo hace en el buen sentido de la palabra, lo hace con mucho sentimiento hacia mí”, señaló, subrayando que la honestidad y la disciplina han sido parte de su forma de criar.

En la conversación, el abogado también reconoció que la experiencia ha sido una dura lección sobre los riesgos de la confianza excesiva y la importancia de establecer límites claros, especialmente cuando se trata de abrir las puertas del hogar y de la vida personal. “La vida da vueltas, lo único que no hay que hacer es juzgar, lo que sí hay que hacer es ser agradecido”, reflexionó, llamando a la empatía y al aprendizaje.

Francesca Montenegro, por su parte, también admitió públicamente, en una entrevista pasada con Milagros Leiva, su arrepentimiento por haber dado acceso a su vivienda a alguien que, en un momento crítico, buscó refugio y asesoría legal. Aunque su decisión inicial fue brindar apoyo, la influencer reconoció que la situación la superó y que, pese a su intención de hacer lo correcto, se vio envuelta en una polémica que afectó su imagen y su vida cotidiana.