Padre de Francesca Montenegro hace fuerte reclamo a Rubén Villar y Marcela Chirinos: "Pídanle disculpas públicas a mi hija"

El caso del atropello y muerte de Lizeth Marzano sigue generando repercusiones y nuevas declaraciones. Esta vez, el foco está sobre Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, quien exigió públicamente a Rubén Villar y Marcela Chirinos —padres de Adrián Villar— que pidan disculpas a su hija y a su familia por los daños sufridos tras verse involucrados en el accidente y en la polémica mediática posterior.

Durante su participación en el programa ‘Amor y Fuego’, Montenegro no ocultó su indignación por la exposición que sufrió su hija Francesca en medio del escándalo. “Mi Francesca no está coaccionada, lo que está es asustada. Hay muchos términos que yo no puedo emplear acá, yo tendría muchas cosas que decir, pero por respeto no lo hago, a la familia Villar Chirinos”, expresó visiblemente afectado.

El abogado y padre de la influencer dejó en claro que su familia ha atravesado momentos difíciles desde que Francesca fue señalada en redes sociales y perdió oportunidades laborales y académicas. “Pídanle disculpas públicas a mi hija, que no tiene absolutamente nada que ver, ha perdido un trabajo, tiene miedo de regresar a su universidad, mi hijo menor de edad tiene miedo de ir a su colegio, a mis hijos en las redes los tildan de todo y es penoso”, manifestó, subrayando las consecuencias que el caso ha tenido para todos los miembros de su familia.

Un pedido de respeto y un deslinde de responsabilidades

Juan Montenegro fue enfático al aclarar que ni él ni su hija tuvieron responsabilidad en las decisiones legales y mediáticas tomadas por los padres de Adrián Villar tras el accidente. “Al señor Rubén, a la señora Marcela, los padres, un respeto no solamente hacia las víctimas, un respeto también hacia mi hija que no tiene absolutamente nada que hacer con las malas decisiones que ellos hayan tomado aquel día”, aseveró.

Montenegro relató que fue Rubén Villar quien le pidió apoyo legal para su hijo la madrugada del accidente, lo que lo llevó a involucrarse en la situación. Según explicó, su intención siempre fue que Adrián Villar se entregara a las autoridades. “Adrián es un muchacho víctima, él se quería entregar, yo lo tenía al costado, quería entregarse. Pero bueno, yo no sé cuáles son las decisiones”, afirmó, sugiriendo que fueron las acciones y consejos de los padres del joven las que finalmente evitaron que este se pusiera a derecho en las primeras horas tras el accidente.

El abogado también se refirió al ambiente de hostigamiento y señalamiento público que ha enfrentado su familia, y señaló que su hija ha sido injustamente asociada con el accidente a pesar de no haber estado presente ni haber participado en los hechos. “Nosotros no somos absolutamente responsables de nada, todo lo contrario, quisimos evitar dolores y eso lamentablemente no se ha podido hacer”, dijo, al tiempo que lamentó el abuso de confianza del que, según él, fueron objeto por parte de la familia Villar-Chirinos.

“Me siento utilizado, de verdad me siento utilizado. Han abusado de nuestra buena fe, han ingresado a nuestra casa cuando ya sabían que sus opciones eran otras y eso no está bien porque comprometen a una joven de 21 años, que no tiene nada que hacer y ni siquiera ha participado del accidente”, señaló.

Consecuencias personales y mensaje a su hija

Durante la entrevista, el padre de Francesca Montenegro también respondió a los calificativos que su hija ha usado para describirlo, como “raro y extraño”, y aseguró que su estricta disciplina siempre ha tenido como objetivo el bienestar de su familia. “Yo soy directo, estricto con mi hija, si eso me hace ser raro, no tengo ningún problema, yo sé que ella lo hace en el buen sentido de la palabra. La vida da vueltas, lo único que no hay que hacer es juzgar, lo que sí hay que hacer es ser agradecido”, comentó.

Mediante un comunicado oficial, la marca 'The Body Brand' anunció la salida de su cofundadora Francesca Montenegro. Su socia tomó la decisión tras los recientes acontecimientos polémicos. | TikTok @riclatorrez

Montenegro aprovechó para mandar un mensaje directo a Rubén Villar y Marcela Chirinos: “A ese señor Villar, que fue el que aquella madrugada en representación de su hijo me pidió apoyo, yo le digo, pídele disculpas públicas a mi hija por todo el daño que le has hecho y a mi familia por la situación que venimos pasando”.