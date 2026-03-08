Perú

De guerrera a conductora: Micheille Soifer confiesa que le cuesta abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente'

La carismática ex chica reality revela cuánto le afecta abordar noticias difíciles, mostrando una faceta más vulnerable y honesta

Michelle Soifer revela los desafíos de abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente', señalando el fuerte impacto emocional que enfrenta diariamente. (Instagram Micheille Soifer)

Micheille Soifer, una de las figuras más mediáticas de la televisión peruana, ha sorprendido con una sincera reflexión sobre los desafíos que enfrenta en su faceta de conductora en el programa matutino ‘Arriba mi gente’ de Latina. La popular ‘Michi’, recordada por su paso en realities como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, confesó que la transición al rol de presentadora de actualidad ha sido mucho más compleja de lo que esperaba, especialmente al tocar temas de coyuntura política y social que suelen marcar la agenda nacional.

En entrevista con La República, Soifer reconoció que hablar de la realidad nacional la deja emocionalmente agotada y que, aunque se siente orgullosa de su evolución, todavía le resulta difícil canalizar el impacto emocional de las noticias duras que debe presentar. “Termino con el corazón partido porque me choca”, expresó la cantante y conductora, quien aseguró que llega a casa “destrozada, bien cargada de eso”.

“Hay cosas que nosotros por 15 años hemos evitado hablar porque no mezclábamos entretenimiento con política. Pero hoy en día, en mi programa me toca anunciar lo que está viviendo nuestro país y lo que pasa en la sociedad”, comentó, destacando que el cambio de formato ha supuesto un aprendizaje constante.

Orgullo por su pasado de chica reality y nuevos retos como conductora

A sus 36 años, Michelle Soifer ha dejado atrás los escándalos y polémicas que marcaron su vida pública durante años. La artista sostiene que no le incomoda ser llamada “chica reality” y más bien lo considera una etapa fundamental para su crecimiento profesional: “La etiqueta de chica reality nunca me la voy a quitar. Siempre voy a vivir siendo orgullosa de haber sido una chica reality. Evidentemente, hay que evolucionar, hay que crecer, nada es para siempre. Siempre recuerdo lo bonito que fue para mí ser ‘guerrera’”.

La ex ‘chica reality’ afirma que la transición del entretenimiento a la conducción de un programa de actualidad supuso un proceso de aprendizaje constante para su carrera. (Instagram Micheille Soifer)

Soifer destacó que tanto ‘Combate’ como ‘Esto es guerra’ le dieron pantalla y la oportunidad de conectar con el público todos los días, permitiéndole construir una base sólida para su carrera actual. “Nos dio toda la pantalla y el soporte. (Han sido) muy criticados en algún momento, pero creo que de eso se trata: crecer, aprovechar las herramientas que nos dieron, tener ese acceso con el público todos los días, construir en base a un trabajo y lo mejor es lo que vayan logrando más adelante”, señaló.

Sin embargo, reconoce que la conducción de un magazine de actualidad es un reto completamente distinto. “En la conducción ya tengo casi un año y estoy contenta, sigo aprendiendo. Si no hubiese sido una chica reality, no me hubiese adaptado tan rápido”, comentó. Para Michelle, la exposición diaria en televisión la preparó para esta faceta, aunque insiste en que “no todo ha sido fácil”.

El mayor desafío, según Michelle, ha sido abordar temas de coyuntura política y social. “Muchas veces me choca porque de haber venido de un programa de entretenimiento a dar constantes noticias de muertes, sicariatos y lo que pasa en nuestro gobierno termino con el corazón partido porque me choca (...) Todas esas cosas me llenan de dolor porque me imagino el dolor de las familias. Es duro”, reconoció. “Son cosas que todavía me estoy adaptando a canalizar porque llego a mi casa destrozada”, añadió.

La conductora reconoce que la experiencia en realities como 'Combate' y 'Esto es guerra' fue fundamental para forjar su conexión con el público y su desarrollo profesional. (Instagram Micheille Soifer)

Opinión sobre Magaly Medina y el rating

En otro momento de la entrevista con La República, Michelle Soifer fue consultada sobre la reciente baja en el rating de Magaly Medina, figura insigne de la televisión de espectáculos. Lejos de polemizar o celebrar la situación, la cantante optó por una postura empática y profesional:

“Antes tenía un concepto y hoy pienso que es una mujer que busca la forma de cómo seguir con su programa. Muchas veces no dice lo correcto, pero también es un ser humano que hace cosas bien como el caso de Lizeth (Marzano). Lo siguió al pie del cañón y se aclararon muchas cosas. Magaly tiene sus errores, pero recordemos que es una mujer de la televisión. Entonces, el que sube, baja. Eso es para todos. A mí también me enseñó la vida eso”, reflexionó.

