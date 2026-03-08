Crisis por GNV: Minem dicta medidas temporales sobre mezclas de biocombustibles para asegurar abastecimiento

Los minibuses representan el 1,9% de vehículos que usan GNV. Foto: Gobierno del Perú

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso medidas transitorias de excepción respecto a la mezcla obligatoria de biocombustibles con gasolinas y diésel, con el objetivo de evitar una posible afectación en el abastecimiento de combustibles líquidos en el país. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 025-2026-MINEM/DGH, publicada en el diario oficial.

La norma establece que, de manera temporal, los agentes del sector hidrocarburos quedarán exceptuados de cumplir con determinados artículos del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 021-2007-EM. Esta excepción se aplica específicamente a las obligaciones relacionadas con la mezcla de alcohol carburante con gasolinas y de biodiésel B100 con diésel.

Según el documento, la medida busca garantizar el suministro continuo de combustibles líquidos en el mercado interno ante una coyuntura que podría generar limitaciones en la comercialización de estos productos.

Crisis por gas natural

La decisión del Minem se adopta en el contexto de la emergencia declarada en el suministro de gas natural en el país. Mediante la Resolución Viceministerial N.º 004-2026-MINEM/VMH, se estableció que el sistema de producción, transporte y distribución de gas natural por red de ductos se encuentra en situación de emergencia entre el 1 y el 14 de marzo de 2026.

Como parte de esta declaratoria, la Dirección General de Hidrocarburos activó un mecanismo de racionamiento para la asignación del volumen de gas natural destinado al mercado interno. Esta medida busca priorizar el uso del recurso ante las restricciones existentes en el sistema.

De acuerdo con el informe técnico-legal que sustenta la resolución, la emergencia ha llevado a que diversos consumidores que habitualmente utilizan gas natural recurran a combustibles líquidos como alternativa energética.

Buses del transporte público esperan hasta 45 minutos por GNV en grifo de La Victoria. (Foto referencial: Captura video/América TV/Andina)

Mayor demanda de diésel y gasolinas

Ante las limitaciones en el suministro de gas natural, distintos sectores han incrementado el uso de combustibles líquidos sustitutos, principalmente diésel, gasolinas y gasoholes. Esta mayor demanda genera presión sobre la cadena de abastecimiento de dichos productos.

El informe elaborado por las áreas técnicas del Minem señala que, además de la mayor demanda, durante el presente año se han registrado complicaciones logísticas que dificultan el acceso a insumos necesarios para la producción de combustibles mezclados con biocombustibles.

Estas dificultades impiden cumplir con los porcentajes obligatorios de mezcla establecidos en la normativa vigente para la comercialización de gasoholes y diésel B5.

Suministro de gas natural vehicular se elevará a 80 millones de pies cúbicos diarios, informa Denisse Miralles. (Foto: Agencia Andina)

Problemas con la mezcla de biocombustibles

En condiciones normales, la regulación del subsector hidrocarburos exige que las gasolinas se comercialicen mezcladas con alcohol carburante y que el diésel incluya un porcentaje de biodiésel. Estas disposiciones forman parte de la política energética orientada a promover el uso de biocombustibles.

Sin embargo, el informe técnico indica que la situación actual imposibilita cumplir con dichos porcentajes debido a la falta de disponibilidad de insumos y a las restricciones logísticas registradas en el mercado.

Frente a este escenario, el Minem consideró necesario aplicar una medida excepcional que permita suspender temporalmente estas obligaciones para evitar que se generen limitaciones en la distribución de combustibles líquidos en el país.

GNV. (foto: Andina)

Vigencia temporal y supervisión

La resolución establece que las medidas transitorias regirán a nivel nacional desde la fecha de su publicación y tendrán una vigencia máxima de 15 días calendario. No obstante, el documento señala que la excepción podría levantarse antes si las condiciones que afectan el abastecimiento de combustibles se normalizan.

Asimismo, la Dirección General de Hidrocarburos dispuso comunicar los alcances de la resolución al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), entidad encargada de realizar las acciones correspondientes dentro de los sistemas de control bajo su competencia.

¿Cuándo volverá a vender el GNV a particulares? La emergencia durará 14 días y el plazo ya se empezó a contar. - Crédito TV Perú

La medida forma parte de las acciones adoptadas por el sector Energía y Minas para garantizar la continuidad del suministro de combustibles líquidos en el mercado interno mientras se mantiene la situación de emergencia en el sistema de gas natural.