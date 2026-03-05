Crisis del GNV en Perú: Osinergmin denuncia que grifos estarían especulando con precios de combustible

El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa, advirtió que algunos grifos del país estarían incurriendo en prácticas especulativas en la venta de GNV en medio de la crisis que afecta el abastecimiento de este combustible. // Video: Exitosa Noticias

La crisis del GNV en el Perú ha comenzado a generar nuevas tensiones en el mercado de combustibles. En medio de la escasez provocada por la interrupción del gas de Camisea, algunas estaciones de servicio estarían elevando sus precios de forma considerable, una situación que ha sido advertida por las autoridades. El problema afecta especialmente a miles de conductores que dependen del gas natural vehicular para trabajar y que ahora deben recurrir a combustibles más costosos.

Ante este escenario, el presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, alertó sobre posibles prácticas especulativas en algunos grifos del país. El funcionario pidió a los ciudadanos informarse antes de comprar combustible y utilizar la plataforma digital Facilito, herramienta que permite consultar en tiempo real los precios de combustibles en todos los grifos del Perú y comparar tarifas para evitar pagar montos excesivos.

Osinergmin advierte especulación en precios de combustibles durante crisis del GNV

grifos - gasolina

La advertencia surge en medio del complejo escenario generado por la escasez de GNV, que ha obligado a miles de conductores a migrar hacia gasolina o diésel, elevando la demanda de estos combustibles en distintos puntos del país.

Durante una entrevista radial, Aurelio Ochoa señaló que se han detectado diferencias de precios llamativas entre grifos ubicados a pocas cuadras de distancia, lo que para la autoridad evidencia comportamientos especulativos en el mercado.

El funcionario explicó que estas diferencias no se justifican cuando se trata del mismo combustible vendido dentro de una misma ciudad. Según detalló, hay casos en los que un galón de gasolina regular puede costar S/13,50 en un establecimiento y cerca de S/19 en otro ubicado a pocas cuadras. “Entonces, ya contra eso no se puede hacer porque se aprovechan de la actual situación, no cierto, algunos malos comerciantes”, indicó.

Ochoa también recordó que el Perú funciona bajo un modelo de libre mercado en la comercialización de combustibles, por lo que las autoridades no pueden fijar precios. Sin embargo, enfatizó que la transparencia y la información al consumidor son claves para evitar abusos. “Lamentablemente, de lo que significa el libre mercado, que se convierte en libertinaje en este caso”, señaló durante la entrevista.

Ante la imposibilidad de regular los precios directamente, el funcionario indicó que el rol del organismo supervisor es garantizar información pública y actualizada para que los usuarios puedan decidir dónde abastecerse.

Crisis del gas de Camisea deja grifos sin GNV y golpea a miles de conductores

Deflagración en Megantoni: 500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica.

El escenario actual se originó tras una emergencia en el sistema que transporta el gas de Camisea, uno de los pilares de la matriz energética del país. El 1 de marzo se registró una deflagración en el kilómetro 43 del gasoducto, en el distrito de Megantoni, región Cusco. El incidente obligó a suspender el flujo del combustible y a activar protocolos de emergencia para evitar mayores riesgos.

La empresa encargada del transporte del gas, Transportadora de Gas del Perú (TGP), procedió al cierre de válvulas y al aislamiento del tramo afectado mientras se evalúan los daños y se realizan trabajos de reparación. Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) declaró el estado de emergencia del suministro de gas natural por 14 días, periodo que se extiende del 1 al 14 de marzo.

Durante ese lapso, el Gobierno decidió priorizar el abastecimiento de gas natural para hogares, comercios regulados y transporte público masivo, dejando fuera de la distribución a vehículos livianos, taxis y unidades de carga.

Esto significa que sistemas de transporte masivo como el Metropolitano o los buses que funcionan exclusivamente con gas natural seguirán operando con normalidad, mientras que más de 335 mil vehículos livianos que usan GNV —principalmente taxis— han quedado temporalmente sin abastecimiento.

La falta de gas natural vehicular provocó largas colas en grifos de distritos como La Victoria, Lince, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y Carabayllo, donde conductores recorren varias estaciones intentando encontrar remanentes de combustible.

Al mismo tiempo, muchos trabajadores del volante han optado por migrar hacia gasolinas premium o regular, lo que incrementa sus costos diarios de operación.

En algunos puntos de la capital, el precio de la gasolina premium ha llegado a bordear los S/20 por galón, una cifra que multiplica los gastos de quienes trabajan jornadas extensas.