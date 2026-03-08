Comunidades Awajún alertan incremento de violencia sexual contra menores: reportan al menos 15 casos en lo que va del año

La presidenta del Consejo Awajún Wampis, Rosmery Pioc alertó que los abusos contra niñas, niños y adolescentes continúan en comunidades de Condorcanqui y denunció falta de respuesta de las autoridades. Fuente: YouTube / Exitosa Noticias

Las organizaciones indígenas del pueblo Awajún alertaron sobre un incremento de casos de violencia sexual contra menores en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Según denunció Rosmery Pioc, presidenta del Consejo Awajún y Huarumpis, en enero se registraron 13 nuevos casos y en febrero la cifra superó los 15, mientras que en marzo continúan apareciendo nuevas denuncias en distintas comunidades.

Pioc explicó en declaraciones a Exitosa que la situación es alarmante y que los casos siguen apareciendo con frecuencia en el territorio. “Las violaciones nunca pararon. Al contrario, se fue incrementando. Nosotras como organización seguimos recibiendo a diario los casos de violencia sexual a menores de edad”, señaló. Según indicó, las víctimas incluyen menores muy pequeñas, lo que refleja la gravedad de la crisis.

La lideresa indígena relató que durante las visitas realizadas por las defensoras comunitarias han encontrado niñas desde los tres años afectadas por abusos sexuales. “No solamente violan a niñas, como siempre dije, sino también a niños y adolescentes. Hemos visitado a niñas de tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve años, hasta adolescentes”, afirmó. Estas denuncias han llevado a que mujeres indígenas de Condorcanqui viajen a Lima para visibilizar el problema y reclamar medidas urgentes.

La lideresa Rosemary Pioc cuestiona los recortes en fiscalías y servicios de atención a víctimas en Condorcanqui. Foto: Valentina Astuhuamán / PUCP

Comunidades Awajún denuncian falta de respuesta del Estado ante abusos

De acuerdo con Rosmery Pioc, uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones Awajún es la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades frente a las denuncias. La dirigente señaló que, pese a que el problema ha sido expuesto en varias oportunidades, el Estado no ha intervenido de forma sostenida en las comunidades.

“Ese interés nunca se dio. Nosotras tenemos que seguir hablando para que nos escuchen”, afirmó durante la entrevista radial. Según explicó, las organizaciones de mujeres indígenas han asumido el rol de documentar los casos a través de una red de defensoras comunitarias que reportan lo ocurrido en diferentes localidades.

Pioc también denunció que estas mujeres enfrentan amenazas por su labor de denuncia. A pesar de ello, continúan informando sobre los abusos y acompañando a las víctimas en sus comunidades. La lideresa indicó que, aunque han recibido apoyo del Centro de Emergencia Mujer en algunos casos, el acompañamiento estatal sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.

Foto: Manos Unidas/Mano Alzada/Composición Infobae

Además, advirtió que varias niñas víctimas de violencia sexual presentan graves consecuencias en su salud. Según relató, algunas menores incluso han sido diagnosticadas con VIH, lo que evidencia el impacto profundo que estos delitos están generando en la niñez de la zona.

Temor por reincorporación de docentes acusados de violencia sexual

Otro punto de preocupación para las organizaciones indígenas es la situación de los docentes denunciados por abusos sexuales contra estudiantes. Según Pioc, algunos de estos profesores podrían volver a las aulas a pesar de las acusaciones en su contra, lo que genera temor entre las comunidades.

“Muchos de ellos se van a reincorporar nuevamente en las aulas. Se ha dicho que fueron sancionados, pero están libres. No ha habido ni siquiera docentes capturados o condenados por esos actos”, afirmó la dirigente. La posible presencia de maestros investigados en instituciones educativas es vista por las comunidades como un riesgo para los estudiantes.

El Minedu se pronunció frente al caso. - Crédito: composición Infobae Perú/Página12/Andina

Pioc explicó que uno de los factores que dificulta el avance de los procesos judiciales es la falta de acceso a mecanismos adecuados para recoger testimonios de las víctimas. En varios casos, las niñas no pueden acudir a las diligencias en cámaras Gesell debido a las grandes distancias entre comunidades y sedes judiciales.

“Las víctimas a veces no se presentan en las cámaras Gesell por las distancias y por el poco acceso económico que tienen”, señaló. Esta situación, indicó, provoca que algunos casos se debiliten o terminen archivados.

En paralelo, el Ministerio de Educación informó recientemente que, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, se separó a 273 trabajadores del sistema educativo —entre docentes y administrativos— por estar procesados o condenados por delitos graves, principalmente por violación de la libertad sexual. Sin embargo, las organizaciones indígenas advierten que en territorios como Condorcanqui persisten dificultades para aplicar estas medidas con rapidez.

Falta de presupuesto debilita atención a víctimas en Condorcanqui

La falta de recursos en las instituciones de justicia es otro de los problemas señalados por las organizaciones Awajún. Según Pioc, en Condorcanqui se ha reducido el personal de entidades que brindaban atención a víctimas de violencia, lo que agrava aún más el panorama.

Niñas awajún de comunidad nativa están desprotegidas y su abuela pide apoyo para diligenciar bono del Estado. Foto: Rodrigo Lazo

La dirigente denunció que más de 36 profesionales de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Centro de Emergencia Mujer habrían sido retirados por falta de presupuesto. “Con la excusa de que no hay recursos económicos, prácticamente nos están dejando sin acceso a la justicia”, afirmó.

Esta situación podría dejar sin atención cientos de casos de violencia sexual registrados en la zona. Pioc alertó que más de 800 denuncias podrían quedar en la impunidad si no se fortalecen las fiscalías especializadas que operan en la provincia.

Aunque la Fiscalía de la Nación anunció que no cerraría estas unidades y que se implementarían mejoras, la lideresa indicó que hasta ahora no se han concretado medidas en el territorio. “Una cosa es hablar desde Lima, desde el escritorio, y otra cosa es llegar al territorio y ver cómo está la situación”, sostuvo.

Ante este escenario, un grupo de mujeres indígenas de las provincias de Condorcanqui y Bagua llegó a Lima para realizar una movilización pacífica y exigir que el Estado garantice protección para los menores de sus comunidades. Según Pioc, el objetivo es visibilizar la problemática y reclamar acciones concretas que frenen la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes del pueblo Awajún.