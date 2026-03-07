Rechaza la virtualidad: Universidad de Lima anuncia actividades presenciales toda la semana pese a crisis del GNV

U. de Lima en contra de las medidas del Gobierno.

La crisis de combustible generada por la deflagración en el gasoducto de Camisea, en el distrito de Megantoni, región Cusco, provocó una serie de medidas de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

El Gobierno, encabezado por Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros (PCM), anunció la implementación de teletrabajo en el sector público y exhortó a las empresas privadas a adoptar la misma modalidad. La finalidad es reducir el consumo de gas natural y garantizar el abastecimiento de servicios esenciales mientras se supera la contingencia energética.

El Ejecutivo, en sesión permanente, también dispuso que las actividades educativas se realicen de manera remota durante una semana, abarcando colegios, institutos y universidades tanto públicas como privadas.

Un comunicado del Ministerio de Educación (Minedu) estableció que los centros educativos privados en Lima y Callao deben impartir clases virtuales desde el 9 hasta el 13 de marzo.

“Para atender esta contingencia energética, estamos adoptando medidas adicionales, sobre todo, para Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de garantizar el servicio de gas de más de 2 millones de hogares y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, dijo la premier el pasado viernes 6 de marzo.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que la modalidad remota incluye a instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Callao por una semana ante la escasez de GNV. (Crédito: TV Perú)

Universidad de Lima mantiene la presencialidad

En contraste con el resto del sistema educativo, la Universidad de Lima comunicó que mantendrá todas sus actividades académicas y administrativas de forma presencial durante la semana de la crisis.

La institución, a través de sus redes sociales, informó que no acatará la disposición nacional y que el examen de admisión, programado para el domingo 8 de marzo, se desarrollará según lo previsto. La casa de estudios lamentó la situación y expresó su esperanza en una pronta solución por parte del Ejecutivo.

El comunicado de la U. de Lima subraya que tanto el personal docente como los estudiantes deberán acudir a las instalaciones del campus, manteniendo la dinámica habitual de sus jornadas.

Comunicado de la U. de Lima.

Estrategia para salvaguardar servicios básicos

La emergencia energética llevó al Ejecutivo a declarar en sesión permanente al gabinete ministerial y a diseñar un paquete de acciones para garantizar el abastecimiento a los sectores críticos.

Medidas de emergencia en Lima y Callao

• Ante la emergencia en el suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan.

• La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia poniendo en el centro a las familias y servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias complementarias.

Medidas de continuidad laboral y económica

• Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima v Callao durante el periodo de contingencia.

• Se promoverá que empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo.

• Se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas

Medidas de educación

• Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos en Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para: Colegios, institutos y Universidades privadas.

Medidas de protección a las familias

• Se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kg. El vale pasará de S/20 a S/30 por un periodo de 30 dias La medida beneficiará a 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

Medidas energéticas para garantizar abastecimiento

• Se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas autorizará esta liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.

•El racionamiento de gas natural asegurará el suministro de actividades esenciales como: Salud, Industrias alimentarias, Servicios básicos, Telecomunicaciones Transporte y logística, Sistema financiero, Continuidad del proceso electoral o Seguridad y orden interno.

Medidas de apoyo en el transporte

• Se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural

• El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de contingencia. Este costo será asumido por el Fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos.