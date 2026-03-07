De la recaudación de fondos al romance en TikTok: Magaly Medina cuestiona el “reality” de Samahara Lobatón y Youna

La conductora Magaly Medina analiza el polémico regreso de Samahara Lobatón con su expareja Youna. Tras un pasado tormentoso lleno de denuncias y peleas públicas, la pareja ahora se muestra cariñosa en redes, generando críticas y dudas sobre su reconciliación. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La farándula peruana vuelve a encenderse con el reencuentro sentimental entre Samahara Lobatón y Youna, una historia con más idas y vueltas que una telenovela. Tras la ruptura mediática con Bryan Torres —marcada por denuncias de agresión y un ambiente tormentoso—, la hija de Melissa Klug ha vuelto a ser noticia luego de aparecer en Estados Unidos muy cercana a su expareja y padre de su primera hija.

Los besos, coqueteos y “lives” juntos en TikTok no han pasado desapercibidos para Magaly Medina, quien en su programa arremetió con dureza contra la joven influencer. Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista no dudó en cuestionar la actitud de Samahara Lobatón, recordando el historial de conflictos, denuncias y peleas públicas que marcaron el final de su relación con Youna.

“Una cosa es que quiera ayudar, hacer rifas, sorteos, lives para que este muchacho tenga plata para su curación en Estados Unidos. Otra cosa es que se involucre emocionalmente, románticamente, con el padre de su primera hija”, señaló Magaly, subrayando que la justificación inicial de ayudar a Youna por su delicado estado de salud ha dado paso a una relación más cercana y afectiva de la que muchos esperaban.

La conductora fue enfática al recordar que la expareja protagonizó episodios de violencia, acusaciones mutuas y peleas transmitidas en televisión, llegando incluso a mediaciones y denuncias por agresión.

“Ellos se acusaron de cosas atroces. Tenían unas peleas en las que hemos sido mediadores. Hemos visto sacándose los trapos sucios; él la acusó de sacarle un cuchillo y querer matarlo”, remarcó, sorprendida por la rapidez con la que Samahara parece haber dejado en el pasado esas heridas emocionales.

Magaly Medina cuestiona la reconciliación de Samahara Lobatón y Youna tras su ruptura con Bryan Torres y polémicas previas. (Captura de videos)

“Debe cambiar de terapista”: Magaly cuestiona las decisiones de Samahara

Para Magaly Medina, el regreso de Samahara Lobatón a los brazos de Youna después de tantos problemas habla de una necesidad de buscar ayuda profesional. “Después de tantos rajes, resulta que termina con Bryan y se va a refugiar en los brazos del ex. Hay que recordar cómo es el ex. Que esté enfermo no significa que haya cambiado. Debe cambiar de terapista”, sentenció.

La conductora consideró que, en vez de trabajar en su amor propio y sanar emocionalmente, la joven ha optado por buscar consuelo en un vínculo que, a su juicio, nunca fue sano ni estable. Magaly fue más allá y analizó la tendencia de algunas personas a “idolatrar al ex” cuando la relación actual termina mal.

“Tan malo será el actual que comienzan a añorar al ex. Siempre hay que acordarse y no olvidarse por las razones por la que dejaste a tu ex. ¿Eso ha cambiado acaso? Que el hombre esté enfermo no significa que haya cambiado”, insistió. La periodista también puso en duda la madurez emocional de Samahara para manejar sus relaciones y lamentó que, en vez de enfocarse en su propio bienestar y el de sus hijas, vuelva a una relación que ha sido fuente de sufrimiento.

“Esta muchachita en vez de reflexionar, estar sola, de tomarse un tiempo… Yo digo ‘la gente ya no piensa’… ya las relaciones no duran nada. Se fue a consolar a los brazos del Youna… Se fue sola, están los chapes todos los días. Yo no sé qué tiene esta chiquita en la cabeza”, criticó.

La influencer y el padre de su hija sorprendieron a sus seguidores con muestras de cariño durante una transmisión en directo desde Estados Unidos, alimentando las especulaciones sobre una segunda oportunidad en su relación. TikTok/ Ric Latorre

“Están viviendo su propio reality”: de la recaudación a la reconciliación mediática

La relación entre Samahara Lobatón y Youna comenzó a retomar fuerza después de que la influencer viajara a Estados Unidos, en un inicio, para apoyar a su expareja en la recaudación de fondos y el tratamiento médico que necesita para enfrentar el cáncer. Sin embargo, rápidamente los “lives” en TikTok, los videos juntos y los comentarios cariñosos dieron paso a una complicidad evidente, que incluyó besos, bailes y gestos románticos en transmisiones en vivo.

Para Magaly Medina, la pareja ha pasado de utilizar las redes como herramienta para reunir apoyo económico a convertir su vida privada en un espectáculo público. “Miren los chapes, ellos están en su salsa. Su pretexto era hacer plata. Ellos están viviendo su propio reality, vamos a ver cómo termina. No termina como en las telenovelas, con el final feliz, por si acaso”, ironizó la conductora.

La historia entre Samahara y Youna ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebran la posible reconciliación y la complicidad que demuestran los jóvenes padres, otros recuerdan los momentos de violencia y conflicto que llevaron a la ruptura y advierten sobre el peligro de idealizar relaciones marcadas por el drama.

En medio de todo, Youna también compartió su propia cuota de ternura al publicar un video despidiéndose de su hija Xianna antes de que la pequeña regresara a Perú. En el video, la niña le promete que volverá para su cumpleaños, una escena que conmovió a los seguidores de ambos.

El barbero sorprendió al hablar muy bien de la madre de su hija y aseguró que la relación ha cambiado bastante desde que se separaron | TikTok / Joss

No es la primera vez que la vida amorosa de Samahara Lobatón es tema de debate en los medios. Su relación con Bryan Torres terminó en medio de denuncias de maltrato físico y verbal, confirmadas por su propia madre, Melissa Klug.

Ahora, tras ese episodio tormentoso, Samahara parece haber encontrado refugio en Youna, aunque Magaly Medina y buena parte de la opinión pública mantienen sus reservas sobre la estabilidad y sanidad emocional de la pareja. La periodista cerró su análisis con una advertencia: “Vamos a ver cómo termina, no más. No termina como en las telenovelas, con el final feliz, por si acaso”, aseguró.