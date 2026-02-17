Youna y Samahara Lobatón vuelven a pelear y anuncian el fin de su cercanía: “Ya no habrá novela turca”

Tras semanas de momentos compartidos frente a miles de seguidores, la expareja anunció el cierre definitivo de sus divertidas y polémicas interacciones digitales, sorprendiendo a su comunidad fan que esperaba más episodios juntos (Instagram/flockogram)

Lo que parecía un acercamiento inesperado terminó en un nuevo quiebre público. Youna y Samahara Lobatón, quienes en las últimas semanas protagonizaron transmisiones cargadas de afecto, mensajes emotivos y declaraciones que ilusionaron a miles de seguidores, volvieron a enfrentarse.

El giro ocurrió luego de que el barbero anunciara que su vínculo cambiará a partir de ahora y que no continuará la dinámica que habían mostrado en redes. Las palabras de ambos dejaron claro que la aparente tregua llegó a su fin.

Entre reproches, incomodidades y frases directas, la historia dio otro capítulo que volvió a colocar a la expareja en el centro de la conversación mediática.

El anuncio que marcó la ruptura

Youna puso fin a las transmisiones afectuosas con un mensaje directo, aseguró que su vínculo con Samahara cambiará y que el público ya no verá la dinámica reciente. (Instagram/flockogram)

La tensión se hizo evidente cuando Youna decidió pronunciarse sin rodeos. “Y mi situación con Samara cambia ahora en adelante. Lo siento mucho para todos los que disfrutaban como conversábamos. Ya no va a ser así. Creo que cada persona demuestra quién es con sus actos”, expresó en una transmisión.

El mensaje sorprendió a quienes habían seguido sus recientes encuentros virtuales. Durante esos espacios compartieron bromas, gestos afectuosos y confesiones que fueron interpretadas como señales de una posible reconciliación. Sin embargo, el barbero aseguró que hubo actitudes que no está dispuesto a tolerar.

“Ella no piense en que sus actos van a influir en cosas como estas y pasen este tipo de cosas”, añadió, dejando entrever que el distanciamiento responde a desacuerdos puntuales. Aunque no detalló los hechos, habló de faltas de respeto y marcó un límite definitivo.

En paralelo, desde un espacio de espectáculos se comentó que el público había idealizado el reencuentro. “Ya no van a ver más de esta novela turca”, se escuchó decir en referencia al intercambio constante entre ambos. La frase sintetizó el sentir de quienes consideran que la historia fue sobreexpuesta y convertida en espectáculo digital.

De las declaraciones de amor al desencuentro

Las palabras de amor y la posibilidad de reconciliación quedaron atrás tras el reciente quiebre que sorprendió a quienes creyeron en una segunda oportunidad. (Instagram/flockogram)

El quiebre contrasta con el tono que habían mostrado semanas atrás. En una transmisión por TikTok, Youna sorprendió al declarar sus sentimientos frente a cientos de usuarios conectados. “La verdad es que todo ese tiempo que hemos estado conversando… mis sentimientos han cambiado demasiado y creo que me estoy confundiendo”, confesó.

Samahara respondió con cercanía. Antes de despedirse en ese momento dijo: “Te amo”, una frase que generó debate inmediato entre seguidores. Para muchos fue una señal de que la relación podía retomar un rumbo distinto. Otros interpretaron el intercambio como parte de una dinámica ambigua que ambos mantienen ante el público.

El barbero incluso planteó la posibilidad de un futuro juntos. “Me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar”, manifestó en otra transmisión. Sus palabras fueron recibidas con mensajes de apoyo y también con escepticismo.

La influencer, por su parte, había confirmado que consideraba viajar a Estados Unidos para que su hija vea a su padre, siempre que la salud de su hijo menor lo permitiera. “Sí, pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. Llevo a mi hija para que vea a su papá”, explicó entonces.

Ese contexto de colaboración familiar y apoyo mutuo alimentó la narrativa de una reconciliación posible. Las emisiones en vivo congregaban a más de diez mil usuarios, quienes seguían cada gesto, cada sonrisa y cada silencio.

El mensaje por San Valentín y el nuevo distanciamiento

Entre flores, risas y mensajes sobre maternidad, la expareja mostró complicidad; días después, el discurso cambió hacia el distanciamiento. (Instagram/flockogram)

Uno de los momentos más comentados ocurrió en San Valentín. Desde Estados Unidos, Youna envió un ramo de rosas y un cuadro donde Samahara aparece junto a sus tres hijos. El gesto fue acompañado de un discurso que desvió el foco del romance hacia la maternidad.

“Enseña el cuadro, el cuadro es tu verdadero San Valentín, eso es para que no te olvides quién es tu verdadero San Valentín”, afirmó durante la transmisión. Luego reforzó su idea: “Ese cuadro significa que no necesitas ningún hombre para ser feliz. Con los tres amores de tu vida vas a ser feliz toda tu vida”.

También insistió: “Ningún hombre es tu verdadero San Valentín como tus hijos, ¿okey?”. Y cerró con una declaración que evidenció vulnerabilidad: “Me siento mal y aun así te lo repito un millón de veces si es posible”.

Samahara respondió con un tono que mezcló humor y afecto. “Hoy no te voy a funar pero mañana sí te voy a funar por lo que me has dicho hoy día”, comentó entre risas. Después agradeció el detalle: “Gracias bebito lindo, gracias. Ya te he dicho que yo te voy a dar tu regalo cuando vaya”.

Ese intercambio mostró una cercanía que muchos interpretaron como señal de estabilidad. No obstante, el reciente pronunciamiento de Youna modificó el panorama. Samahara optó por bajar el tono del conflicto. “Él está pasando por un mal momento, así que ya no quiero pelearme con él de nuevo. Es mejor que las cosas queden ahí. Ya fue todo”, declaró.