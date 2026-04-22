Así funcionará el nuevo procedimiento del Minedu para licencias y vacaciones docentes

Minedu aprueba nuevo procedimiento para licencias, permisos y vacaciones docentes

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó un nuevo procedimiento para agilizar el trámite de licencias, permisos y vacaciones de los docentes en todo el país. La medida, oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 031-2026-MINEDU, busca simplificar los procesos administrativos y garantizar que los profesores accedan a sus derechos sin demoras ni trámites innecesarios.

La norma técnica está dirigida a más de 430.000 docentes de educación básica y técnico-productiva. Según el sector, el objetivo es ordenar los procedimientos y asegurar la continuidad del servicio educativo en las escuelas.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que el enfoque de la medida apunta a facilitar los trámites y mejorar las condiciones laborales del magisterio. También destacó que se han incorporado disposiciones que priorizan la salud y el bienestar de los docentes.

Docentes podrán acceder más rápido a licencias con nueva norma del Minedu

Nuevas licencias y permisos: énfasis en salud y familia

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de una licencia para realizar exámenes de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino. Este beneficio permitirá a los docentes acceder a controles preventivos sin afectar su remuneración.

Además, se incluye un permiso para la atención de familiares directos con Alzheimer u otras enfermedades similares, lo que reconoce la necesidad de apoyo en situaciones de cuidado familiar.

La norma también toma en cuenta la realidad de los docentes que trabajan en zonas rurales o de difícil acceso. En estos casos, cuando el traslado a un centro de salud toma varias horas, el tiempo adicional podrá ser considerado como parte del permiso, hasta tres veces al año. Este tiempo deberá compensarse en un plazo de 30 días.

Otro punto importante es que se mantiene el pago del 100 % de la remuneración en las licencias con goce por incapacidad temporal y maternidad.

Salud y familia: los cambios en licencias y permisos aprobados por el Minedu

¿Cómo tramitar licencias y permisos?

El procedimiento para solicitar una licencia se inicia con la presentación de una solicitud ante el director de la institución educativa o el jefe inmediato. Este trámite puede hacerse de manera presencial o digital, siempre acompañado de los documentos que sustenten el pedido.

Luego, el expediente es remitido a la Dirección Regional de Educación (DRE), Gerencia Regional de Educación (GRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), que evalúa la solicitud. Si cumple con los requisitos, se emite la resolución administrativa correspondiente.

En el caso de los permisos, el proceso es más simple. El docente presenta su solicitud y, si es aprobada, se formaliza mediante una papeleta de permiso o resolución, según corresponda.

La norma también establece plazos claros: el jefe inmediato debe remitir el expediente en un máximo de dos días hábiles, mientras que la DRE o UGEL tiene hasta cinco días hábiles para emitir una respuesta.

Tipos de licencias, permisos y vacaciones docentes

Las licencias pueden ser con goce o sin goce de remuneraciones. Entre las primeras se incluyen casos como incapacidad temporal, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de familiares directos, estudios, capacitación y representación oficial. También se considera la licencia para exámenes oncológicos preventivos.

Las licencias sin goce contemplan motivos particulares, capacitación no oficializada, funciones públicas o enfermedad grave de familiares.

En cuanto a los permisos, estos pueden ser por horas y también se dividen en con goce y sin goce. Incluyen situaciones como enfermedad, lactancia, capacitación, citaciones oficiales, onomástico o el Día del Maestro.

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Respecto a las vacaciones, los docentes del área de gestión pedagógica tienen derecho a 60 días al año, que se toman entre enero y febrero. En cambio, los docentes del área de gestión institucional cuentan con 30 días, que pueden ser programados entre abril y noviembre.

La norma también regula la reprogramación y el fraccionamiento de vacaciones, siempre que se solicite con anticipación y cuente con la aprobación correspondiente.

Con estas disposiciones, el Minedu busca ordenar los procedimientos, reducir los tiempos de respuesta y asegurar que los docentes puedan ejercer sus derechos de manera clara y oportuna.