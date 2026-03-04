Youna revela el dolor de la distancia con su hija durante su tratamiento en EE.UU.: “Me pierdo momentos importantes”

Con una tierna publicación en Instagram, Youna expresó el dolor de no poder acompañar a su hija en fechas clave, generando una ola de empatía entre sus seguidores en medio de su tratamiento médico (Instagram/flockogram)

La separación forzada por motivos médicos marcó los días recientes entre Youna y su hija Xianna. El barbero peruano, que se encuentra en Estados Unidos por un tratamiento contra la leucemia, publicó un mensaje que conmovió a sus seguidores al relatar el impacto emocional de no poder acompañar a su hija en momentos clave de su infancia.

La visita de Samahara Lobatón y la niña al país norteamericano reavivó la atención sobre la familia, mientras el padre enfrenta nuevas complicaciones en su cuadro clínico y la convivencia temporal permitió fortalecer el vínculo entre ambos, a pesar de la distancia impuesta por la enfermedad.

La convivencia en Estados Unidos

Entre juegos y despedidas, Youna compartió días con su hija antes de retomar su tratamiento, lo que intensificó el impacto de la separación. (Instagram/flockogram)

Durante su estancia en territorio estadounidense, Samahara Lobatón y su hija compartieron actividades cotidianas junto a Youna, reflejadas en publicaciones de Instagram y TikTok. Las imágenes mostraron salidas familiares, juegos y momentos de alegría, generando una ola de mensajes de apoyo por parte de la comunidad digital.

La semana juntos concluyó con una despedida que evidenció la carga emocional del reencuentro, en especial para el padre, quien atraviesa un tratamiento prolongado debido a la aparición de nuevas mutaciones en la leucemia.

En un post publicado tras el encuentro, Youna expresó: “Me duele mucho saber que estás creciendo y me estoy perdiendo momentos importantes en tu vida como este. Me duele no poder estar a tu lado en tu primer día de clases, me duele no poder llevarte y recogerte en una etapa tan importante como esta, pero estoy aquí, sea de lejitos”. El mensaje, acompañado de una fotografía de Xianna, fue replicado y comentado ampliamente, acentuando el respaldo de sus seguidores ante la adversidad.

El proceso de la enfermedad obligó a que cada reunión familiar adquiriera un significado especial. La permanencia de Youna en Estados Unidos, determinada por la necesidad de atención médica especializada, condiciona la frecuencia de los encuentros y convierte cada visita en un acontecimiento trascendente para la familia.

La relación entre Samahara y Youna

La difusión de un reto viral alimentó especulaciones sobre la pareja, que luego fueron descartadas públicamente por la influencer. (Instagram/flockogram)

La convivencia entre los padres de Xianna despertó especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental, especialmente tras un reto propuesto por seguidores que culminó en un beso durante una transmisión en vivo. La difusión de ese momento avivó los comentarios en redes sociales y multiplicó las interpretaciones sobre el vínculo entre ambos.

Frente a estas versiones, Samahara Lobatón fue enfática: “No hay posibilidad de que retomemos la relación, nosotros nos estamos llevando muy bien como amigos”, señaló en respuesta a las preguntas del público. Explicó, además, que el beso obedeció a una dinámica sugerida por los usuarios, aclarando los límites de la situación: “Para aclarar, no fue un beso, fue un reto para darle un beso aquí (señala entre la nariz y la boca). El reto era dar beso donde los seguidores querían, ellos querían en la boca, pero no era válido. Fue debajo de la nariz y ni siquiera tocaron mis labios”.

Este episodio evidenció la atención que suscita la familia en la opinión pública, así como la decisión de ambos padres de priorizar el bienestar de Xianna y mantener una convivencia cordial, relegando cualquier expectativa sobre una reanudación de la pareja.

El entorno familiar y la solidaridad en tiempos de adversidad

La familia destacó la unión y el apoyo mutuo durante el tratamiento, en un contexto marcado por la enfermedad. (Instagram/flockogram)

El reencuentro familiar fue acompañado por la presencia de Melissa Klug, madre de Samahara, quien valoró el acercamiento entre su hija y Youna. En declaraciones televisivas, Klug destacó la importancia de que Xianna y su madre estén alejadas de situaciones que hayan generado malestar en el pasado.

“Verla feliz me deja tranquila”, afirmó la empresaria, y añadió: “Tú sabes que Youna está delicado y me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo he estado justo con ellos ayer y bueno pues, no sé qué pueda pasar, no estoy en los sentimientos de mi hija, ni en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos y sanos y a salvo, eso me deja súper tranquila”.

Durante la estadía, la familia también celebró la recuperación del hijo menor de Samahara, quien recibió el alta médica tras una hospitalización reciente. Este acontecimiento contribuyó al ambiente de armonía reflejado en las redes sociales, donde los mensajes de solidaridad hacia Youna y las muestras de cariño entre padre e hija consolidaron el respaldo colectivo.

En ese contexto, la promesa de Xianna de volver a visitar a su padre para celebrar su cumpleaños número 28 fue uno de los momentos más destacados, junto con el reconocimiento público de Youna al apoyo recibido de Samahara durante su proceso médico.

La historia familiar continúa marcada por la fortaleza ante la enfermedad, la presencia activa en la vida de Xianna y la búsqueda de estabilidad emocional, aun cuando la distancia física impone desafíos diarios.