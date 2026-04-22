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Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor: historia, razones y símbolos detrás de la conmemoración impulsada por la UNESCO

Cada 23 de abril, la UNESCO invita a celebrar el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, fecha escogida por su valor simbólico para la literatura y la protección del derecho de autor

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Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor - Día Mundial del Libro - Miguel de Cervantes - William Shakespeare - Inca Garcilaso de la Vega – Perú – noticias – 21 abril
La jornada internacional, promovida por la UNESCO desde 1995, pone de relieve la importancia del libro como motor del desarrollo humano y la relevancia de proteger el trabajo intelectual de los creadores (Freepik)

La conmemoración del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, instaurada oficialmente por la UNESCO en 1995, responde a la necesidad de reconocer el papel fundamental de los libros y sus autores en el desarrollo social y cultural.

Esta efeméride internacional, que se realiza cada 23 de abril, busca fomentar la lectura, resaltar la importancia de la industria editorial y promover el respeto por la propiedad intelectual. La elección de la fecha responde a la coincidencia de fallecimientos y nacimientos de figuras trascendentes de la literatura universal, como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, lo que otorga a este día un valor representativo y global.

El origen de la celebración y la elección del 23 de abril

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La elección del 23 de abril como Día del Libro responde a un proceso histórico que inició en España y culminó con su adopción global por la UNESCO en 1995. (Freepik)

La iniciativa de establecer una jornada dedicada al libro surgió en la década de 1920, impulsada por el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, quien propuso en España una fecha que coincidiera con el nacimiento de Cervantes.

El proyecto fue oficializado en 1926 por el rey Alfonso XIII, fijando inicialmente la conmemoración el 7 de octubre. Sin embargo, en 1930 se trasladó al 23 de abril, una fecha que resultó emblemática al asociarse con el fallecimiento de autores universales.

Más de seis décadas después, la Conferencia General de la UNESCO, reunida en París en 1995, adoptó esta fecha como Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, a propuesta de la Unión Internacional de Editores, con el objetivo de rendir homenaje a los creadores y fomentar la cultura literaria a nivel mundial.

La protección del derecho de autor como pilar de la jornada

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El Día del Libro no solo promueve la lectura, sino que resalta la importancia del derecho de autor como base para proteger la creatividad y el trabajo intelectual. (Freepik)

La conmemoración tiene un doble propósito: incentivar la lectura y garantizar la protección de los derechos de autor, elemento esencial para la creatividad y la diversidad cultural.

El derecho de autor, respaldado por acuerdos internacionales bajo los auspicios de la UNESCO desde 1952, asegura que los escritores reciban reconocimiento y compensación por su trabajo.

De acuerdo con la UNESCO, “los libros son un puente entre generaciones y culturas, y su protección es clave para el intercambio de ideas”. Este principio se extiende a la industria editorial, que contribuye de manera significativa a la transmisión del conocimiento y al desarrollo económico de numerosos países.

Tradiciones locales en torno al Día Mundial del Libro

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El Día del Libro se vive con distintas tradiciones en el mundo, combinando iniciativas globales de la UNESCO con celebraciones locales que fomentan la lectura. (Freepik)

Cada año, la UNESCO, junto a la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, selecciona una Capital Mundial del Libro.

Madrid fue la primera ciudad designada en 2001, y desde entonces la distinción ha recaído en urbes como Bogotá, Buenos Aires, Ámsterdam y Guadalajara, que organizan actividades para promover el acceso a la lectura y fortalecer la industria del libro. En España, el Día del Libro coincide con la festividad de Sant Jordi, especialmente en Cataluña, donde es tradición regalar una rosa y un libro.

Otros países han adaptado la fecha o instaurado celebraciones propias, como México, que recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz el 12 de noviembre, o Uruguay, que conmemora el Día Nacional del Libro el 26 de mayo.

Este día representa un reconocimiento universal al valor de la literatura y a la labor de los autores, reafirmando el compromiso global con la promoción de la lectura y la protección de los derechos intelectuales.

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