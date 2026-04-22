Nicole Zignago lanza su segundo álbum “(Enamorada)” y anuncia gira nacional con paradas en Lima, Arequipa y Trujillo

Nicole Zignago presenta su segundo álbum '(Enamorada)', reafirmando su ascenso en la música pop latino y la conexión con el público peruano.

Nicole Zignago, conocida artísticamente como Nic, ha presentado su segundo álbum de estudio titulado '(Enamorada)’ y anunció una gira nacional que la llevará a Lima, Arequipa y Trujillo. La cantautora peruana, cuatro veces nominada al Latin GRAMMY, consolida así su crecimiento como una de las voces más prometedoras del pop latino actual y reafirma su fuerte vínculo con el público peruano.

El disco '(Enamorada)’ está compuesto por 10 canciones que exploran el amor desde una perspectiva distinta a la narrativa tradicional. Nicole apuesta por el amor propio, el autoconocimiento y la conexión con el presente, invitando a sus oyentes a reconciliarse consigo mismos.

El álbum es una declaración artística y personal, en la que la compositora se muestra más vulnerable, pero también más segura, abordando emociones sin filtros y reflejando el crecimiento personal de los últimos años.

La artista describe el concepto del álbum como un recorrido por los “paréntesis” de la vida: esos espacios intermedios donde la vulnerabilidad se convierte en una herramienta de autodescubrimiento y el amor se vive en tiempo real, no solo como un sentimiento hacia otra persona, sino también hacia uno mismo y la vida.

El focus track, ‘(ENAMORADA)’, es el eje central del disco y reafirma esta visión poderosa: estar enamorada no solo de alguien más, sino de la vida y de uno mismo. Antes del lanzamiento, Nic adelantó esta nueva era con sencillos como “(feliz por ti)”, “(favorito)”, “(todo lo que haces para no acordarte de mi)” y “(pablo)”, este último en colaboración con Leo Rizzi.

El álbum '(Enamorada)' explora el amor propio y el autoconocimiento, abordando emociones sin filtros desde una mirada contemporánea.

Cada tema explora distintas etapas del crecimiento emocional, desde la aceptación y el duelo hasta la redefinición del amor como una elección consciente.

Reconocimiento internacional y consolidación en la industria

El lanzamiento de ‘(Enamorada)’ no solo marca un paso importante en la carrera de Nicole Zignago, sino que también la posiciona como una figura destacada en la escena musical internacional. Ha sido reconocida como ‘Artist to Watch 2026’ por Billboard y Uproxx, consolidando su imagen como artista en ascenso dentro del pop latino.

En 2025, la cantante fue nominada al Latin GRAMMY en la categoría Mejor Canción Pop por ‘Te Quiero’, compuesta junto a Juan Ariza y Covi Quintana. Esta nominación, junto al reconocimiento de la industria y la crítica especializada, la ha proyectado como una de las voces jóvenes con mayor proyección global.

Gira nacional: Lima, Arequipa y Trujillo

Como parte de la nueva etapa que marca este álbum, Nicole Zignago anunció su gira nacional, que tendrá las siguientes fechas:

15 de octubre – Lima

17 de octubre – Arequipa

18 de octubre – Trujillo

Con estos conciertos, Nic busca conectar directamente con el público peruano en distintos escenarios del país, llevando la experiencia emocional y sonora de ‘(Enamorada)’ a una audiencia cada vez más amplia.

Latin Grammy 2025: Nicole Zignago. IG

Nicole Zignago debutó discográficamente en mayo de 2024 con el álbum ‘Escrita’, una producción de 11 canciones que describía su “diario de los veinte”. El disco, concebido durante cinco años y basado en vivencias personales, fue recibido con entusiasmo tanto en Perú como en el extranjero.

El tema ‘Mimos’, junto a Camilo, superó los tres millones de reproducciones en YouTube, y la colaboración con Evaluna Montaner en el videoclip aportó visibilidad internacional al proyecto.

La cantautora ha construido su carrera de manera independiente, abriéndose paso en la industria sin recurrir a los contactos de su padre, el reconocido compositor Gian Marco. Nicole ha destacado por la honestidad de su propuesta y por abordar temáticas como el fin de las relaciones, el amor propio y la diversidad.

Vida personal y visibilidad

En febrero de 2026, Nicole Zignago reveló que mantiene una relación sentimental con una artista internacional, aunque prefirió mantener la identidad de su pareja en reserva. La cantante, radicada en Estados Unidos, explicó que ambos comparten la misma profesión y han decidido mantener su vínculo lejos del foco mediático.

Nicole ha sido abierta sobre su orientación sexual y sobre las dificultades que enfrentó tras hacerla pública, incluyendo una significativa pérdida de seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, la artista ha reafirmado que su prioridad es ser fiel a sí misma y contribuir a la visibilidad de la diversidad en la música latina.

Con el lanzamiento de ‘(Enamorada)’ y la gira nacional por Perú, Nicole Zignago consolida su posición como una de las voces más relevantes del pop latino actual. Su propuesta artística, que combina vulnerabilidad, honestidad y una apuesta por el crecimiento personal, resuena entre nuevas generaciones y amplía el mapa de la música peruana en el mundo.

Las entradas para los conciertos y la música de Nic ya están disponibles en plataformas digitales, y la expectativa por su nueva etapa no deja de crecer entre fans locales e internacionales.