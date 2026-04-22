Hija de Celine Aguirre destaca la formación profesional de su madre y critica a Shirley Arica: “Ella fue a la universidad de ‘EEG’”

La actriz Celine Aguirre desata la polémica con sus fuertes declaraciones. Descubre su cruda opinión sobre Shirley Arica, Pati Lorena y Renato Rossini Jr., participantes del 'team víboras' en 'La Granja VIP'. Video: Panamericana TV / Al Sexto Día

Dara González, hija de Celine Aguirre y del músico Miki González, defendió a su madre tras su salida de ‘La granja VIP Perú’ y criticó abiertamente a Shirley Arica, quien fue su compañera en el reality de Panamericana Televisión. El episodio adquirió notoriedad por un comentario irónico que resaltó diferencias en la formación de ambas figuras públicas: “Ella fue a la universidad de ‘Esto es guerra’ y mi mamá a la universidad de Psicología”.

La actriz Celine Aguirre abandonó el programa por motivos de salud, un mes antes de estas declaraciones. En entrevistas posteriores, relató su experiencia en la denominada “casa hacienda” y rememoró los momentos de tensión que vivió con Shirley Arica.

Según describió la propia Aguirre ante las cámaras de Al sexto día, nunca tuvo una relación cercana con Arica. “Yo no la conozco ni me interesa conocerla. Con lo poco que le he visto, no gracias. Veo que es una persona altanera, además cree que es rebelde. Ya pues, mamita, ya tienes una edad en la que tu rebeldía te la metes ya sabes por dónde”, afirmó la actriz, en declaraciones recogidas y difundidas por el programa.

Celine Aguirre se retiró de "La Granja VIP" por motivos de salud.

El conflicto entre ambas comenzó durante una dinámica de confrontación dentro de ‘La granja VIP Perú’, cuando Arica señaló que existían grandes diferencias entre ambas, ya que la gemela de Marisol Aguirre “era actriz” y ella, “chica reality”.

Dara González sale en defensa de su madre

Este conflicto entre las integrantes de La Granja VIP provocó incomodidad en el entorno familiar de Aguirre. Su hija, Dara González, de 26 años, no dudó en intervenir. “Por momentos decía ‘qué pena que esté con perro, pericote y gato en esa granja, más los animales”, indicó la joven, refiriéndose irónicamente a la convivencia de su madre con otros participantes.

Hija de Celine Aguirre diferencia a la actriz de Shirley Arica.

La respuesta de Dara González se enfocó en la trayectoria profesional de Celine Aguirre. Según dijo, la experiencia académica de su madre contrasta con la de Arica, cuya carrera está marcada por su paso por programas de entretenimiento televisivo. La frase “Ella fue a la universidad de ‘Esto es guerra’ y mi mamá a la universidad de Psicología” marcó el tono de la polémica.

Contra Renato Rossini Jr. y Pati Lorena

Durante su entrevista en Al sexto día, Celine Aguirre también hizo referencia a otros participantes del reality. La actriz cuestionó el comportamiento de Renato Rossini Jr., quien habría realizado comentarios ofensivos hacia la actriz Mónica Torres.

“No creo que sea desubicado. Creo que es así. O sea, no ha demostrado otra cosa más que hablar mal de todo el mundo. Me parece pésimo que, por ejemplo, Renato Rossini diga que porque Mónica tiene sobrepeso, es como si no tuviera una pierna. Eso es discriminar”, declaró Aguirre, de acuerdo con el programa.

La crítica se extendió a la productora Pati Lorena, con quien Aguirre compartió semanas dentro del reality. En sus declaraciones, la actriz expresó decepción por la conducta de Lorena. “Se me cayó. Siento que le sale una cosa psicopática. Yo he estudiado Psicología, la veo y digo: ‘no es normal que alguien diga esas cosas’. Que tú puedas jugar a la mala, pero llegar a ese nivel de las cosas que le dijo a Pamela, siendo mujer y teniendo hijos, me parece que hay una cosa que no funciona bien en su cabeza. Creo que se han equivocado de diagnóstico. No es Alzheimer, es un poco psicópata la señora”, aseguró Aguirre para Al sexto día.

La controversia en torno a ‘La granja VIP Perú’ expuso los conflictos internos y las tensiones entre los participantes. Las declaraciones de Dara González y Celine Aguirre fueron bastante directas y claras contra los integrantes del reality.

Celine Aguirre critica a Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pati Lorena y Renato Rossini por sus actitudes en 'La Granja VIP'.